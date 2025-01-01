최종 업데이트: 2023년 11월 10일

이 쿠키 정책은(“정책”) 귀하가 https://www.snowflake.com(“사이트”)를 포함하는, 당사의 웹사이트를 방문할 때 귀하를 인식하기 위해 Snowflake Inc. 및 그 자회사와 제휴사(총칭 “Snowflake”, “당사는”, “당사에게”, 및 “당사의”)가 쿠키 및 유사한 기술을 사용하는 방법을 설명합니다. 이 정책은 이러한 기술이 무엇이고 왜 이 기술을 사용하는지 설명하며, 당사가 이 기술을 사용하는 것을 제어할 귀하의 권리도 설명합니다. 이 정책은 Snowflake 제품 웹사이트에 대한 쿠키 사용은 기술하지 않으며, 이는 당사의 제품 문서에 기술되어 있습니다.

쿠키란 무엇인가?

쿠키는 귀하가 웹사이트에 접속하면 귀하의 컴퓨터나 모바일 장치에 배치되는 작은 데이터 파일입니다. 쿠키는 웹사이트 소유자들에 의해 웹사이트가 작동하도록, 또는 더 효율적으로 작동하도록, 그리고 보고서 정보도 제공하도록 하기 위해 광범위하게 사용됩니다.

웹사이트 소유자가 설정한 쿠키(이 경우, Snowflake)를 “퍼스트 파티 쿠키”라 부릅니다. 웹사이트 소유자 이외의 주체가 설정한 쿠키를 “서드 파티 쿠키”라 부릅니다. 서드 파티 쿠키는 제3자가 웹사이트 상에, 또는 웹사이트를 통해 제3자의 특장점이나 기능(예를 들어, 광고, 상호작용 컨텐트 및 데이터 통계 분석)을 활성화합니다. 서드 파티 쿠키를 설정한 주체는 컴퓨터에서 대상 웹사이트를 방문할 때와 그 외의 다른 웹사이트를 방문할 때도 모두 귀하의 컴퓨터를 인식할 수 있습니다.

왜 당사는 쿠키를 사용하는가?

당사와 당사의 제3자 파트너사는 어떤 영역과 특장점이 인기가 있는지 알기 위한 목적 및 당사 웹사이트 방문 횟수 집계 등을 포함한 여러가지 이유로 퍼스트 및 서드 파티 쿠키를 사용합니다. 일부 쿠키는 당사의 웹사이트 운영을 위한 기술적인 이유로 필요하며, 당사는 이를 “필수 쿠키” 또는 “반드시 필요한 쿠키”라 칭합니다. 기타 쿠키는 당사가 당사 사용자들의 관심 사항을 추적하여 이를 목표로 삼아 당사 사이트에 대한 경험을 향상시킬 수 있도록 합니다. 서드 파티 쿠키는 당사 사이트를 통한 광고, 데이터 통계 분석, 사용자 경험 개선 및 기타 목적으로 사용됩니다. 당사 사이트를 통해 사용되는 퍼스트 및 서드 파티 쿠키의 세부 유형과 각 쿠키의 수행 목적은 쿠키 설정 링크에 더 세부적으로 기술되어 있으며 이 링크는 각 페이지의 하단에 있습니다(특정 페이지마다 사용되는 쿠키가 달라질 수 있음을 유의하시기 바랍니다).

당사는 어떤 유형의 쿠키를 사용하는가?

반드시 필요한 쿠키: 이 쿠키는 귀하에게 당사 사이트를 통해 사용할 수 있는 서비스와 보안 영역에 대한 접근과 같은 특장점을 제공하기 위해 반드시 필요합니다.

성능 쿠키: 이 쿠키는 당사가 방문자를 집계하고 트래픽 원인을 파악하여, 당사 사이트의 성능을 측정하고 개선할 수 있게 해줍니다. 이 쿠키로 수집한 모든 정보는 하나로 집계되며 따라서 익명성이 유지됩니다. 귀하가 이 쿠키를 허용하지 않으면, 당사는 귀하가 당사 사이트를 언제 방문했는지 알 수 없으며 당사 사이트의 성능도 모니터링 할 수 없습니다.

기능 쿠키: 이 쿠키는 사이트에서 고급 기능과 개인화를 제공할 수 있게 해줍니다. 이 쿠키는 당사가 설정할 수도, 당사가 당사의 페이지에 서비스를 추가한 제3의 제공자가 설정할 수도 있습니다. 귀하가 이 쿠키를 허용하지 않으면, 이 서비스의 일부 또는 전부가 적절하게 작동하지 않을 수 있습니다.

광고 쿠키: 이 쿠키는 귀하에게 더 의미있는 광고 메시지가 전달되도록 하기 위해 사용됩니다. 이 쿠키는 동일한 광고가 계속 반복되는 것을 방지함으로써, 광고가 올바르게 노출되도록 하거나, 경우에 따라 귀하의 관심에 기반한 선택적 광고와 같은 기능을 수행합니다.

웹 비콘 및 디바이스 핑거프린팅과 같은 다른 추적 기술은 어떻게 사용되는가?

쿠키만이 웹사이트 방문자를 인식하거나 추적할 수 있는 유일한 방법은 아닙니다. 당사는 경우에 따라 웹 비콘(일명 “추적 픽셀” 또는 “투명 GIF”)이나 자바 스크립트를 이용하는 방법(당사 사이트의 코드 내부에 배치)과 같은 다른 유사한 기술을 사용할 수도 있습니다. 웹 비콘은 누가 당사 사이트를 방문하거나 당사가 보낸 이메일을 열었을 때 당사가 이를 인식할 수 있게 해주는 유일한 식별자를 담은 아주 작은 그래픽 파일입니다. 자바 스크립트는 당사 사이트에 구현된 간략한 코드이며 이 스크립트는 귀하가 자바 스크립트가 들어있는 HTML 페이지를 요청할 때 활성화합니다. 이 스크립트는 브라우저로 보내지고 스크립트가 기동되면 귀하가 특정 페이지를 열었거나 무언가를 실행했다는 것을 추측할 수 있게 함으로써 웹 비콘과 유사한 목적을 수행합니다. 예를 들어 당사는 이런 기술을 사용하여, 당사 사이트 내의 한 페이지에서 다른 페이지로 가는 사용자의 트래픽 패턴을 모니터링 하거나, 방문자를 집계하거나, 쿠키 전달이나 쿠키 통신을 통해 귀하가 제3자 웹사이트의 온라인 광고를 보고 당사 사이트에 오게 되었는지 여부를 파악하거나, 사이트 성능을 모니터링 하거나, 사이트 이동 패턴 및 특장점 사용성을 모니터링 하거나, 이메일을 읽었는지와 마케팅 캠페인 효율성을 알 수 있습니다. 대부분의 경우, 이러한 기술이 적절하게 작동하려면 쿠키에 의존할 수 밖에 없으며, 따라서 쿠키를 거부하는 것은 이러한 기술의 작동을 무력화하게 됩니다. 당사는 또한 “디바이스 핑거프린팅” 또는 “브라우저 핑거프린팅”을 사용할 수도 있습니다. 이것은 정보 및 네트워크 보안 위조를 검출하거나 방지하기 위한 목적으로 특정 머신이나 브라우저의 식별에 사용되는 기술입니다. 쿠키를 거부하는 것은 디바이스 핑거프린팅이나 브라우저 핑거프린팅에 영향을 미치지 않을 수도 있습니다.

귀사는 맞춤 광고를 제공하나요?

제3자가 당사 사이트 및/또는 다른 사이트를 통해 광고를 제공하기 위해 귀하의 컴퓨터나 모바일 장치에 쿠키를 제공할 수 있습니다. 이 회사들은 귀하가 관심을 가진 분야의 상품 및 서비스 관련 광고를 제공하기 위해 귀하의 당사 사이트 및 타 사이트 방문에 관한 정보를 사용할 수 있습니다. 이 회사들은 또한 광고 효율성 측정을 위해 사용되는 기술을 활용할 수 있습니다. 쿠키나 웹 비콘을 사용하여 귀하의 잠재적인 관심사인 상품 및 서비스에 대한 광고를 제공하기 위해 귀하의 당사 사이트 및 타 사이트 방문에 관한 정보를 수집함으로써 이를 달성할 수 있습니다.

수집된 정보는 단독으로 사용되거나 당사가 (당사 데이터 파트너 및 오프라인 고객 데이터와 같은) 타 출처에서 취득한 정보와 조합하여, 그 중에서도, 귀하가 타 웹사이트에 접속하여 이용할 때 당사의 제품이나 서비스와 관련한 광고의 제공을 포함하여, 귀하의 관심에 맞춘 정보를 전달하기 위해 사용될 수 있으며 이들 제3자가 추적한 사이트 사용성에 대한 더 나은 이해를 위해 사용될 수 있습니다. 이 정책은 제3자 광고 내의 쿠키나 투명 GIF에 대해서는 적용되지 않고, 당사는 이에 대한 책임이 없으며, 광고주 및 광고 제공자의 개인정보 보호정책을 점검하여 그들의 쿠키 및/또는 기타 기술의 사용에 대해 알아보시기를 당사는 권유합니다. 본 정책 실무에 관한 더 자세한 정보가 필요하거나 이 회사들에 의해 이런 정보가 사용되지 않도록 귀하가 선택하는 것에 관하여 궁금한 경우, http://www.aboutads.info/choices 또는 http://www.youronlinechoices.eu 를 방문하여 주시기 바랍니다.

쿠키를 어떻게 제어할 수 있는가?

귀하는 쿠키 선택 설정 센터 또는 Snowflake 웹사이트 하단에 있는 쿠키 설정을 통해 Snowflake의 각 쿠키 범주에 대해 설정을 변경함으로써 쿠키를 제어할 수 있습니다. 쿠키를 거부하도록 선택한 경우에도, 여전히 당사 웹사이트를 이용할 수 있지만, 당사 웹사이트의 일부 기능 및 영역에 대한 접근이 제한될 수 있습니다. 추가로, 귀하는 귀하의 웹 브라우저 제어 상에서 모든 쿠키를 허용하거나 거부하도록 전반적으로 설정하거나 수정함으로써 귀하의 쿠키 선택 사항을 적용할 수 있습니다. 귀하의 웹 브라우저 제어를 통해 귀하가 쿠키를 거절할 수 있는 방법은 다양하므로, 상세한 정보는 귀하의 웹 브라우저 도움말 메뉴를 참조하시기 바랍니다. Snowflake는 “추적 금지” 신호를 광고 쿠키 배치에 대해 반대하는 것으로 해석하지만, 그러나, 현 시점에서는 표준화가 미비해 이것이 모든 추적 금지 신호에 대해 적용되지 않을 수 있습니다.

추가적으로, 광고 네트워크는 대부분 맞춤 광고를 선택하지 않는 옵션을 제공합니다. 추가적인 정보가 필요한 경우, http://www.aboutads.info/choices 또는 http://www.youronlinechoices.com 를 방문하시기 바랍니다.

귀사는 이 정책을 얼마나 자주 업데이트 합니까?

당사는 변경 사항, 예를 들면, 당사가 사용하는 쿠키에 대한 변경 사항을 반영하거나, 기타 운영 상, 법적, 또는 규제 상의 이유로 이 정책을 수시로 업데이트 할 수 있습니다. 이 정책을 정기적으로 재확인하여 쿠키 및 연관 기술에 대한 당사의 사용에 관해 지속적으로 주지하시기 바랍니다.

이 정책의 상단에 있는 날짜는 언제 최종 업데이트가 되었는지를 표시합니다.

추가 정보는 어디에서 얻을 수 있나요?

당상의 쿠키나 기타 기술 사용에 대해 궁금한 사항은 [email protected] 로 이메일을 보내주시기 바랍니다.