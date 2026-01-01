IoTプラットフォームのソラコムは 、Snowflakeの導入によりリアルタイム分析基盤「SORACOM Query」を実現しました。データ鮮度を数秒に短縮し 、運用コストの50%削減に成功。生成AIとIoTを融合させ、「リアルワールドAIプラットフォーム」を目指す同社の革新的な取り組みを詳解します。

こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ