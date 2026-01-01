カスタマーストーリー
ソラコムのSnowflake導入活用事例
IoTデータ活用に不可欠だったリアルタイム分析環境をSnowflakeで実現した「SORACOM Query」 待ち望んでいたAIとIoTを結びつけ未来を加速
IoTプラットフォームのソラコムは 、Snowflakeの導入によりリアルタイム分析基盤「SORACOM Query」を実現しました。データ鮮度を数秒に短縮し 、運用コストの50%削減に成功。生成AIとIoTを融合させ、「リアルワールドAIプラットフォーム」を目指す同社の革新的な取り組みを詳解します。
こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ
- 運用系データベースでは大量のレコードをまたぐ複雑な集計や高度な分析ができず、アクセスパターンを前提にした設計のため柔軟性も低い
- 複数のサービスを組み合わせて分析環境をつくっているため、コストや性能の制約でデータを短い期間しか保持できない
- バッチ連携でデータの反映が最大1日遅れ、障害対応やリアルタイムな状況把握に支障が出ている
- IoTデータのように増え続ける多様なデータを、データ量や同時アクセスを気にせず1つの基盤で扱いたい
- 自社サービスとしてデータ分析を顧客に提供したいが、マルチテナント環境でのデータ分離とセキュリティの確保に手間と時間がかかる
この事例資料で学べるポイント
- Snowpipe Streamingでデータ鮮度を数秒に短縮
- マルチテナント対応をSecure Viewで実現し開発期間を大幅圧縮
- 非構造化データ解析と生成AI活用で未来のIoTを実現
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