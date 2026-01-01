カスタマーストーリー
サイバーエージェントのSnowflake導入活用事例
AIと経済学で実現する価格戦略の革新。クーポン原資最大70%削減ソリューション『価格エージェント』をNative App Frameworkでセキュアかつスケーラブルに展開
データ分析工数も約30%削減した、価格戦略DXの先進的なケーススタディです。サイバーエージェントは、AIと経済学を融合した「価格エージェント」を提供。Snowflakeでセキュアな分析基盤を構築し、売上維持とクーポン原資最大70%削減を両立。データ分析工数も約30%削減した、価格戦略DXの先進事例です。
こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ
- クーポンやポイントを経験則に基づいて全顧客に一律で配布しており、販促費が効果につながっているか検証できない
- 原材料費や人件費の高騰、円安などのコスト圧力が強まり、値引き原資を効率化して費用対効果（ROI）を高めることが求められている
- 顧客の多様化や商品ラインナップの複雑化で、経験則に頼った値付けや販促施策が通用しなくなっている
- 分析ロジックやアプリケーションを顧客企業に提供したいが、顧客ごとに個別の環境を用意すると運用コストがかさみ、ロジックが漏れるリスクもある
- 機密性の高い顧客データを隔離された環境で分析したいというセキュリティ要件と、共通の基盤でサービスを拡大したいというニーズを両立できない
- 分析結果の共有や施策の検討に手間と時間がかかり、顧客との意思決定がスムーズに進まない
この事例資料で学べるポイント
- AI×経済学に基づきクーポン原資を最大70%削減
- Native App Frameworkで分析ロジックを汎用化し個別実装を解消
- Reader/Re-Sellerアカウントでセキュアな展開と拡張性を両立
PDF版をダウンロード