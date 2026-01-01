データ分析工数も約30%削減した、価格戦略DXの先進的なケーススタディです。サイバーエージェントは、AIと経済学を融合した「価格エージェント」を提供。Snowflakeでセキュアな分析基盤を構築し、売上維持とクーポン原資最大70%削減を両立。データ分析工数も約30%削減した、価格戦略DXの先進事例です。

こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ