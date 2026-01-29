Snowflake Intelligenceが変える製造現場：オペレーション変革の最前線

Wolfspeedなどの製造企業は、意思決定を加速するために、組織の知識を備えたスマートAIエージェントのトレーニングを実施しています。

製造企業は、精度、規模、絶え間ない変化に対応しながら業務を遂行しています。生産環境はますます自動化され、製品はより迅速に進化し、グローバルサプライチェーンは急激に変化しています。しかし、このデジタルの複雑さにもかかわらず、ある特定の問題はあくまで変わりません。データはあらゆる場所に存在しますが、実行可能なインテリジェンスが見つからないという問題です。

運用システムでは、テラバイト単位の読み取り、ログ、トレースが生成されます。エンジニアリングチームは、ドキュメント、チャット、トラブルシューティングのメモなどにインサイトを保存します。そうしたインサイトを後で参照しようとするたびに、それらを探し出す作業に追われがちです。また、品質管理の組織は数十年にわたる過去の分析データに頼り、経営層はダッシュボードを見ていますが、そこから得られるのは回答と同じくらいの数の新たな疑問であることも少なくありません。その結果、チームはバラバラなソースからデータをつなぎ合わせることばかりに時間を取られ、そのデータが意味する内容に基づいて行動するための時間が十分に確保できていないのが現状です。

Snowflake Intelligenceは、製造企業がこうした問題に正面から取り組めるように設計されています。Snowflake Intelligenceは、構造化、非構造化データを統合し、エンタープライズセマンティクスでデータをエンリッチし、製造エコシステム全体を理解、推論できる強力なAIエージェントを重ねた統合プラットフォームです。このアプローチは、アナリティクスを単にモダナイズするだけでなく、エンジニアリング、運用、品質、リーダーシップにわたってより迅速で情報に基づいた意思決定をサポートするために構築されています。業界をリードするWolfspeedのような製造企業はすでに、Snowflake Intelligenceがいかに変革的な効果をもたらすかを体験しています。

スポットライト：Wolfspeedによる製造インテリジェンスの進化

シリコンカーバイド半導体を製造する先進的な企業であるWolfspeedは、Snowflake IntelligenceがデータとAIに対するアプローチをどのように変革しているかを、最近紹介しました。同社の業務には、長い生産サイクル、高精度、高感度の歩留まり変数、深いエンジニアリングの複雑さが関係しています。タイムリーなインサイトは、スループットと品質に大きな影響を与えます。

データを統合する前のWolfspeedの環境には、200以上のデータサイロが存在していました。エンジニアは、適切な情報の検索、定義の整合、履歴コンテキストの再構築にかなりの時間を費やしていました。重要なインサイトは、多くの場合、問題が発生したときに簡単にアクセスできないミーティングノートや引き継ぎ書に存在していました。こうした課題は、業務の拡大とともにさらに深刻化しました。

Snowflake Intelligenceは、Wolfspeedの構造化データと非構造化データを統合するためのアーキテクチャ基盤を提供しました。Wolfspeedは現在、製造システム、運用ドキュメント、トラブルシューティングログ、エンジニアリングの話し合いをガバナンスの確保された単一のエコシステムに統合しています。AIエージェントは、この組み合わせたナレッジセットを推論し、すべての運用上の質問に対して、意味のあるコンテキストを付与したうえで回答できます。

Wolfspeedがエージェントを構築する際に考慮すべき重要な概念は、「質問か実行か」という哲学でした。つまり、単に質問に答えて情報を提供するだけのエージェントか、あるいは意味のある実行まで起こせるエージェントか、という視点です。Wolfspeedのデータおよび自動化担当シニアディレクターであるUnni Velayudhan氏は、製造コンテキストにおいて実行するシステムは質問するシステムよりもはるかに多くの価値を提供できるとの見解を示しています。「実行型のシステムを構築すれば、その価値は質問型の5倍にものぼります」と、Velayudhan氏は言います。「質問型は情報を提示してくれますが、その情報を基に自らアクションを実行したとき、その価値は飛躍的に高まるのです」

実際、Snowflake Intelligenceによって、Wolfspeedは有能でインテリジェントなエージェントだけでなく、インタラクティブなナレッジベース全体を構築し、組織全体にわたって関連するデータに迅速にアクセスできるようになりました。「これは極めて重要なことです」とVelayudhan氏は強調します。「製造現場の視点では、意思決定のスピードこそが、会社、そして工場の成功を左右するからです。判断が遅れれば遅れるほど、より多くの問題が発生することになります」

Wolfspeedはガバナンスを重視しており、それが成功の中心となっています。Wolfspeedは早くから、強力なセマンティックビューの設計、検証済みクエリの定義、ロールベースのエージェントアクセスの確立に注力していました。こうした投資により、精度と信頼が確保されます。これは、リスクの高い半導体環境では不可欠です。

Wolfspeedによると、Snowflake Intelligenceがビジネス全体にもたらした初期のインパクトは、以下のとおりです。

運用イベント時の迅速な調査と復旧

ドキュメントの検索性と完全性の改善による、ナレッジの定着率の向上

過去の分析を探すための時間の短縮。Wolfspeedの報告によると、一部のチームはデータのハンティングに30%、クリーニングとエンリッチメントに50%、分析に20%を費やしていましたが、今ではエンリッチメントに20%、分析、意思決定、アクションに80%を費やすことができていると報告されています。

意思決定に使用されるインサイトに対する信頼の向上

より洗練されたエージェントベースの自動化のための基盤

Wolfspeedのジャーニーは進化を続けていますが、その経験は、データ、ナレッジ、AIインテリジェンスが統合されたプラットフォームに集約されたときに何が可能になるかを示しています。

モダンファクトリーのための統合したデータ基盤

製造データの複雑さは、その量だけでなく多様性からも生じます。1つの工場が、MESやSCADAのシステム、PLC、モノのインターネット（IoT）センサー、メンテナンスログ、ERPシステム、テスト機器、シフト引継ぎ、標準業務手順（SOP）、エンジニアリングノートブック、そしてSlackやTeamsの間で交わされる会話型ナレッジからデータを抽出する場合があります。前述のとおり、Wolfspeedではさまざまなデータが数百ものデータサイロに分散していました。

これらの各ソースは、いずれも現実を部分的にしか把握していません。本当の課題は、全体像を理解することです。

Snowflake Intelligenceは、こうしたソースをガバナンスの確保されたセキュアなエコシステムに統合し、データを一元化するだけでなく、共通の意味と定義を通じて接続します。製造システムからの構造化データは、ドキュメント、ミーティングのトランスクリプト、オペレーターメモなどの非構造化コンテンツと並んで存在します。これにより、チームは「何が起きたのか」と「なぜそれが重要なのか」の両方を知ることができ、製造現場の信頼できる唯一の情報源、つまり製造現場を最も必要とする組織全体にアクセスできる強力な基盤が築かれます。

組織ナレッジの最大限の活用

多くの製造企業では、最も価値ある業務知識は正式なシステムには組み込まれていません。ミーティングの文字起こし、シフト引き継ぎメモ、メンテナンスレポート、SlackやTeamsのトラブルシューティングスレッドなど、数十年にわたって蓄積された人間どうしの会話、意思決定、学習記録に閉じ込められています。

これらのアセットは、エンジニアが問題をデバッグする方法、オペレーターが機器を回収する方法、チームが日々の意思決定を行う方法を形成します。しかし、こうしたリポジトリは複数の場所に分散して存在し、多くの場合に構造が欠落しているため、リアルタイムでの検索、参照、適用は困難です。

Snowflake Intelligenceは、こうしたコンテンツを取り込んで管理することにより、検索可能なインテリジェントなナレッジレイヤーに変換します。チームは、フォルダーを探索したり、同僚に質問したりすることなく、過去の分析をほぼ瞬時に明らかにして、過去に同様の問題がどのように解決されたかを確認し、意思決定の背後にある論理的根拠を把握できます。

時間の経過とともに、ナレッジの定着率が向上し、ドキュメントが強化され、インサイトが分散するのではなく、職場全体の知識を構築できます。

エンタープライズAIエージェントによるチームの強化

Snowflake Intelligenceがもたらした最も変革的な変化の一つは、製造チームがデータに対話的に対応できることです。エンタープライズ対応のAIエージェントは、コンテキスト、セマンティクス、製造プロセスの詳細を理解します。

エンジニアは、ダッシュボード、データベース、共有ドライブを切り替えることなく、次のような質問をするだけで済みます。

「今週の歩留まりはどこで減少し、前月と比較して何が変わりましたか」

「前回の機器障害後に実行されたトラブルシューティングアクションをまとめてください」

「過去3ロットにわたってテストエスケープを行った上位の貢献者を表示してください」

こうした問い合わせには、組織がツール、ロット、ステップ、ライン、製品、仕様をどのように定義しているのか、適切なデータの保管場所、フィルタリング方法、チームごとの解釈についての理解が必要です。Snowflake Intelligenceのエージェントは、セマンティックビューと検証済みクエリを使用して、回答が汎用的な解釈ではなく、組織の公式の定義や期待に合った回答を戻します。

これにより、チームはAIに対する探索的な問いから、明確な答えを得る活用へとシームレスに移行できます。

エンジニアとオペレーターはデータアクセスの摩擦から解放され、問題解決、仮説の探索、改善策の実装により多くの時間を使用できるようになります。

インサイトからアクションへ：製造ワークフローの進化

情報だけではプラントは加速しません。行動に移してこそ、成果が生まれます。

Snowflake Intelligenceは、エージェントがインサイトを取得するだけでなく、チームが次に取るべき行動を決定するためのエージェント型ワークフローを可能にします。これにより、Velayudhan氏の説明とおり、質問型ではなく実行型のシステムを構築できます。製造企業は、以下のようなさまざまな取り組みをサポートするために、以下のような機能を採用し始めています。

ツール障害後のガイド付きトラブルシューティング

品質ドリフトの要因と考えられるものについてのレコメンデーション

調査のための統合された履歴コンテキスト

繰り返し発生する問題の概要の自動化

主要なメトリクスが通常のパターンから逸脱した場合の通知

これらの機能により、理解と行動の間のギャップが軽減されます。新しいエンジニアはすぐに自信をつけることができます。オペレーターは、組織に蓄積された専門知識に基づくサポートを受けられます。リーダーは、根本原因と傾向を明確に把握できます。これらはすべて、ガバナンスの確保されたデータとエンタープライズセマンティクスに蓄積されるため、チームはその結果を信頼することができます。

よりスマートな製造組織の構築

製造企業は、Snowflake Intelligenceの導入を開始するにあたって、以下を実行することで、全体的に順調なスケール化が可能になります。

業務にとって最も重要な質問から始める

ダッシュボードやスキーマだけでなく、チームのデータに対する実際の考え方を反映したセマンティックモデルを構築する

非構造化データと構造化データを早期に統合して、インサイトが完全なコンテキストを伝達できるようにする

実際のユースケースに基づいて反復しながら、まずはエージェントを小規模グループにロールアウト

強力なガバナンス、ロール境界、データ制御、検証済みのロジックにより、すべてのAI機能を組み合わせる

このバランスのとれたアプローチにより、AIは既存のワークフローを中断させることなく強化できます。時間の経過とともに、チームは組織そのものの延長のように感じられるレベルのコネクテッドインテリジェンスで業務を行えるようになります。

Wolfspeedのジャーニー全体を見る

Wolfspeedの経験は、統合されたエンタープライズナレッジとAIドリブンなエージェントが製造業界全体の意思決定を変革することを示しています。同社のアーキテクチャ、ガバナンスモデル、実用的なエージェントユースケースについて詳しくは、オンデマンドのウェビナーをご覧ください。