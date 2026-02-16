Los fabricantes modernos están transformando las operaciones con Snowflake Intelligence

Fabricantes como Wolfspeed están entrenando agentes de IA inteligentes con conocimiento de la organización para acelerar las decisiones.

Los fabricantes operan en la intersección de la precisión, la escalabilidad y el cambio constante. Los entornos de producción están cada vez más automatizados, los productos evolucionan más rápido y las cadenas de suministro globales cambian de la noche a la mañana. Sin embargo, a pesar de esta complejidad digital, un problema persiste de forma obstinada: si bien los datos existen en todas partes, la inteligencia procesable no.

Los sistemas operativos generan terabytes de lecturas, registros y datos de seguimiento. Los equipos de ingeniería almacenan información en documentos, chats y notas de resolución de problemas, que a menudo tienen que recuperar cuando quieren volver a consultarlos. Las organizaciones de calidad dependen de décadas de análisis históricos, y los líderes dependen de paneles que a menudo plantean tantas preguntas como respuestas ofrecen. El resultado es que los equipos dedican demasiado tiempo a unir datos de fuentes dispares y no el suficiente a actuar sobre lo que significan esos datos.

Snowflake Intelligence está diseñado para ayudar a los fabricantes a abordar estos problemas de frente. Es una plataforma unificada que reúne datos estructurados y no estructurados, los enriquece con semántica empresarial e incorpora potentes agentes de IA capaces de comprender y razonar en todo el ecosistema de fabricación. Es un enfoque creado no solo para modernizar las analíticas, sino para respaldar una toma de decisiones más rápida y fundamentada en ingeniería, operaciones, calidad y liderazgo. Fabricantes líderes del sector como Wolfspeed ya están experimentando lo transformador que puede ser Snowflake Intelligence.

Destacado: cómo Wolfspeed impulsa la inteligencia de fabricación

Wolfspeed, pionero en la fabricación de semiconductores de carburo de silicio, compartió recientemente cómo Snowflake Intelligence está transformando su enfoque de los datos y la IA. Sus operaciones implican largos ciclos de producción, alta precisión, variables de rendimiento sensibles y una gran complejidad de ingeniería. La información oportuna puede influir significativamente en la capacidad de producción y la calidad.

Antes de consolidar sus datos, el entorno de Wolfspeed contenía más de 200 silos. Los ingenieros dedicaban un tiempo considerable a buscar la información correcta, alinear definiciones o reconstruir el contexto histórico. La información esencial a menudo se encontraba en notas de reuniones o informes de turno que no eran fácilmente accesibles cuando surgían problemas. A medida que aumentaban sus operaciones, estos desafíos se agravaban.

Snowflake Intelligence proporcionó la base arquitectónica para unificar los datos estructurados y no estructurados de Wolfspeed. Wolfspeed ahora reúne sistemas de fabricación, documentación operativa, registros de resolución de problemas y debates de ingeniería en un único ecosistema gobernado. Los agentes de IA pueden razonar sobre este conjunto combinado de conocimientos y dotar a cada pregunta operativa del contexto que hace que la respuesta sea significativa.

Un concepto clave que Wolfspeed tuvo que considerar al crear sus agentes fue la filosofía de “preguntar frente a hacer”, o agentes que simplemente responden preguntas y proporcionan información frente a aquellos que pueden tomar medidas significativas. Unni Velayudhan, Senior Director of Data and Automation de Wolfspeed, describió su visión de que los sistemas de tipo “hacer” pueden ofrecer mucho más valor que los sistemas de tipo “preguntar” en contextos de fabricación. “Cuando construyes un sistema de tipo ‘hacer’, el valor es cinco veces mayor que el de un sistema de tipo ‘preguntar’”, afirmó Velayudhan. “Los sistemas de tipo ‘preguntar’ podrán darte información, pero cuando toman esa información y realizan una acción, el valor es mucho mayor”.

De hecho, según Velayudhan, Snowflake Intelligence permitió a Wolfspeed crear no solo agentes inteligentes y capaces, sino toda una base de conocimientos interactiva con un acceso más rápido a datos relevantes para todos en la organización. “Esto es crucial”, dijo Velayudhan, “porque desde el punto de vista de la fabricación, la rapidez con la que se puede tomar una decisión es muy importante para el éxito de la empresa, para la excelencia. Cuantos más retrasos se experimenten, más problemas cabe esperar”.

El énfasis de Wolfspeed en la gobernanza ha sido fundamental para su éxito. Wolfspeed se centró desde el principio en diseñar vistas semánticas sólidas, definir consultas verificadas y establecer el acceso de los agentes basado en roles. Estas inversiones garantizan la precisión y la confianza, que son críticas en un entorno de semiconductores de alto riesgo.

Según Wolfspeed, el impacto inicial de Snowflake Intelligence en todo el negocio ha sido significativo, y ha proporcionado lo siguiente:

Investigación y recuperación más rápidas durante eventos operativos

Mejora de la retención de conocimientos a medida que la documentación se vuelve más completa y fácil de buscar

Reducción del tiempo dedicado a buscar análisis anteriores: Wolfspeed informa de que ciertos equipos pasaron de dedicar un 30 % de su tiempo a la búsqueda datos, un 50 % a su limpieza y enriquecimiento y un 20 % al análisis, a dedicar un 20 % al enriquecimiento y un 80 % al análisis, las decisiones y las acciones

Mayor confianza en la información utilizada para la toma de decisiones

Una base para una automatización basada en agentes más sofisticada

El viaje de Wolfspeed sigue evolucionando, pero su experiencia muestra lo que es posible cuando los datos, el conocimiento y la inteligencia artificial convergen dentro de una plataforma unificada.

Un fundamento de los datos unificado para la fábrica moderna

La complejidad de los datos de fabricación no proviene solo de su volumen, sino también de su diversidad. Una sola planta puede extraer datos de sistemas MES y SCADA, PLC, sensores del Internet de las cosas (IdC), registros de mantenimiento, sistemas ERP, equipos de prueba, informes de turno, procedimientos operativos estándar (SOP), cuadernos de ingeniería y, cada vez más, el conocimiento conversacional intercambiado en Slack y Teams. Como se mencionó anteriormente, Wolfspeed tenía una variedad de datos dispersos en cientos de silos.

Cada una de estas fuentes ofrece solo una visión parcial de la realidad; el verdadero desafío es comprender el panorama completo.

Snowflake Intelligence unifica estas fuentes en un ecosistema seguro y gobernado donde los datos no solo están centralizados, sino conectados mediante definiciones y significados compartidos. Los datos estructurados de los sistemas de fabricación conviven con contenido no estructurado, como documentos, transcripciones de reuniones y notas de los operarios. Esto ofrece a los equipos tanto el «qué ha pasado» como el «por qué es importante» y crea una base potente: un único lugar donde reside la verdad sobre la fabricación, accesible para las personas de toda la organización que más la necesitan.

Aprovechar el poder del conocimiento institucional

Para muchos fabricantes, el conocimiento operativo más valioso no queda registrado en los sistemas formales. Reside en conversaciones humanas, decisiones y aprendizajes acumulados durante décadas, en distintos formatos: desde transcripciones de reuniones y notas de cambio de turno hasta informes de mantenimiento, hilos de resolución de problemas en Slack o Teams y mucho más.

Estos activos determinan cómo los ingenieros depuran problemas, cómo los operarios recuperan equipos y cómo los equipos toman decisiones diarias. Pero, como existen en múltiples repositorios y a menudo carecen de estructura, siguen siendo difícil de buscar, referenciar o aplicar en tiempo real.

Al ingerir y gobernar este contenido, Snowflake Intelligence lo transforma en una capa de conocimiento inteligente que permite hacer búsquedas. Los equipos pueden recuperar análisis anteriores al instante, ver cómo se resolvieron problemas similares en el pasado y entender la lógica detrás de las decisiones sin tener que rebuscar en carpetas ni enviar mensajes a sus compañeros.

Con el tiempo, esto mejora la retención de conocimientos, refuerza la documentación y crea un ambiente de trabajo donde la información se acumula en lugar de dispersarse.

Capacitación de los equipos con agentes de IA empresarial

Uno de los cambios más transformadores que introduce Snowflake Intelligence es la capacidad de los equipos de fabricación para interactuar con sus datos de forma conversacional. Los agentes de IA preparados para la empresa entienden el contexto, la semántica y los detalles específicos de los procesos de fabricación.

En lugar de moverse entre paneles, bases de datos o unidades compartidas, los ingenieros pueden simplemente hacer preguntas como:

“¿Dónde se ha reducido el rendimiento esta semana y qué ha cambiado en comparación con el mes pasado?”

“Resume las acciones de resolución de problemas tomadas tras el último fallo del equipo”.

“Muestra los principales factores que han contribuido a los errores no detectados en los últimos tres lotes”.

Estas consultas requieren comprender cómo define la organización las herramientas, los lotes, los pasos, las líneas, los productos y las especificaciones, así como dónde residen los datos correctos, cómo se filtran y cómo los interpretan los distintos equipos. Los agentes de Snowflake Intelligence utilizan vistas semánticas y consultas verificadas para garantizar que las respuestas se alineen con las definiciones y expectativas oficiales de la organización, no con interpretaciones genéricas.

Esto ayuda a los equipos a pasar sin problemas de la curiosidad a la claridad.

Una vez eliminada la dificultad del acceso a los datos, los ingenieros y operarios pueden dedicar más tiempo a resolver problemas, explorar hipótesis e implementar mejoras.

De la información a la acción: evolución del flujo de trabajo de fabricación

La información por sí sola no acelera una planta; la acción sí.

Snowflake Intelligence permite flujos de trabajo de agentes en los que estos no solo recuperan información, sino que también ayudan a los equipos a determinar qué hacer a continuación, lo que hace posible crear un sistema de tipo «hacer» sobre uno de «preguntar», como describió Velayudhan. Los fabricantes están empezando a adoptar estas capacidades para respaldar innumerables iniciativas en sus negocios, como:

Resolución guiada de problemas tras fallos de herramientas

Recomendaciones sobre posibles causas de la desviación de la calidad

Contexto histórico consolidado para investigaciones

Sinopsis automatizadas de problemas recurrentes

Notificaciones cuando las métricas clave se desvían de los patrones normales

Estas capacidades reducen la brecha entre entender y actuar. Los nuevos ingenieros ganan confianza más rápido. Los operarios cuentan con un apoyo basado en la experiencia institucional. Los líderes obtienen una visibilidad más clara de las causas raíz y las tendencias principales. Además, como todo esto se basa en datos gobernados y semántica empresarial, los equipos pueden confiar en los resultados.

Creación de una organización de fabricación más inteligente

A medida que los fabricantes comienzan a adoptar Snowflake Intelligence, generalmente escalan con éxito cuando:

Empiezan con las preguntas que son más importantes para sus operaciones

Crean modelos semánticos que reflejan cómo piensan realmente sus equipos sobre los datos, no solo en torno a paneles y esquemas

Integran datos estructurados y no estructurados desde el principio para que la información tenga todo el contexto

Despliegan agentes primero en grupos pequeños, iterando en función de casos de uso reales

Combinan cada capacidad de IA con una gobernanza sólida, límites de roles, controles de datos y lógica verificada

Este enfoque equilibrado garantiza que la IA mejore, en lugar de interrumpir, los flujos de trabajo existentes. Con el tiempo, permite a los equipos operar con un nivel de inteligencia conectada que se siente como una extensión de la propia organización.

El viaje completo de Wolfspeed

La experiencia de Wolfspeed demuestra cómo el conocimiento empresarial unificado y los agentes basados en IA pueden transformar la toma de decisiones en la fabricación. Para explorar su arquitectura, modelo de gobernanza y casos de uso prácticos de agentes, mira el webinar bajo demanda: