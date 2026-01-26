In che modo le aziende manifatturiere moderne trasformano le operazioni con Snowflake Intelligence

Produttori come Wolfspeed stanno addestrando agenti AI intelligenti con conoscenze organizzative per accelerare le decisioni.

Le aziende manifatturiere operano nel punto di intersezione tra precisione, scalabilità e cambiamento continuo. Gli ambienti di produzione sono sempre più automatizzati, i prodotti si evolvono più rapidamente e le supply chain globali cambiano da un giorno all’altro. Tuttavia, nonostante questa complessità digitale, un problema è rimasto ostinatamente costante: mentre i dati esistono ovunque, l’intelligence operativa no.

I sistemi operativi generano terabyte di letture, log e tracce. I team di ingegneri archiviano gli insight all’interno di documenti, chat e note di risoluzione dei problemi, che spesso devono estrarre quando vogliono farvi riferimento. Chi si occupa di qualità si affida a decenni di analisi storiche e la leadership dipende da dashboard che spesso sollevano tante domande quante sono le loro risposte. Di conseguenza, i team dedicano troppo tempo a ricucire dati provenienti da fonti eterogenee e troppo poco tempo ad agire sul significato di tali dati.

Snowflake Intelligence è progettato per aiutare le aziende manifatturiere ad affrontare questi problemi a testa alta. È una piattaforma unificata che riunisce dati strutturati e non strutturati, li arricchisce con semantica aziendale e layer su potenti agenti AI in grado di comprendere e ragionare in tutto l’ecosistema manifatturiero. È un approccio creato non solo per modernizzare l’analisi, ma per supportare processi decisionali più rapidi e informati in ambito ingegneristico, operativo, qualitativo e di leadership. Produttori leader di settore come Wolfspeed stanno già sperimentando quanto possa essere trasformativa Snowflake Intelligence.

In che modo Wolfspeed sta potenziando l’intelligenza di produzione

Wolfspeed, un pioniere nella produzione di semiconduttori in carburo di silicio, ha recentemente condiviso come Snowflake Intelligence stia trasformando il suo approccio ai dati e all’AI. Le operazioni comportano lunghi cicli di produzione, alta precisione, variabili di rendimento sensibili e una profonda complessità tecnica. Gli insight tempestivi possono influire in modo significativo su throughput e qualità.

Prima di consolidare i dati, l’ambiente di Wolfspeed conteneva più di 200 silos. Gli ingegneri dedicavano molto tempo alla ricerca delle informazioni giuste, all’allineamento delle definizioni o alla ricostruzione del contesto storico. Le informazioni critiche spesso risiedevano in note di riunione o passaggi di consegne che non erano facilmente accessibili quando si verificavano problemi. Man mano che aumentavano le loro operazioni, queste sfide si complicavano.

Snowflake Intelligence ha fornito la base architetturale per unificare i dati strutturati e non strutturati di Wolfspeed. Wolfspeed ora riunisce sistemi di produzione, documentazione operativa, log di troubleshooting e discussioni di progettazione in un unico ecosistema governato. Gli agenti AI possono ragionare su questo set di conoscenze combinato e circondare ogni domanda operativa con il contesto che rende significativa la risposta.

Un concetto chiave che Wolfspeed ha dovuto prendere in considerazione quando ha creato i propri agenti era la filosofia “Ask versus Do”, ovvero agenti che si limitano a rispondere alle domande e fornire informazioni rispetto a quelli che possono intraprendere azioni significative. Unni Velayudhan, Senior Director of Data and Automation di Wolfspeed, afferma che i sistemi “Do” possono fornire molto più valore rispetto ai sistemi “Ask” in ambito manifatturiero. “Quando crei un sistema ‘Do’, il valore è 5 volte superiore a quello di un sistema Ask”, afferma Velayudhan. “I sistemi Ask saranno in grado di darti informazioni, ma quando prendono tali informazioni ed eseguono un’azione, il valore è molto più alto.”

Secondo Velayudhan, infatti, Snowflake Intelligence ha consentito a Wolfspeed di creare non solo agenti capaci e intelligenti, ma piuttosto un’intera knowledge base interattiva con accesso più rapido ai dati pertinenti per tutti in tutta l’organizzazione. “Questo è essenziale”, ha affermato Velayudhan, “perché dal punto di vista della produzione, la velocità con cui si può prendere una decisione è molto importante per il successo dell’azienda, per l’eccellenza. Più ritardi si verificano, più problemi si possono verificare.”

L’enfasi di Wolfspeed sulla governance è stata fondamentale per il successo. Wolfspeed si è concentrato fin dall’inizio sulla progettazione di viste semantiche solide, la definizione di query verificate e la definizione dell’accesso degli agenti in base al ruolo. Questi investimenti garantiscono accuratezza e fiducia, che sono fondamentali in un ambiente a semiconduttori ad alto rischio.

Secondo Wolfspeed, l’impatto iniziale di Snowflake Intelligence in tutta l’azienda è stato significativo:

Analisi e ripristino più rapidi durante gli eventi operativi

Migliore conservazione delle conoscenze man mano che la documentazione diventa più ricercabile e completa

Riduzione del tempo dedicato alla ricerca di analisi passate. Secondo Wolfspeed, alcuni team sono passati dal dedicare il 30% del loro tempo alla ricerca di dati, il 50% alla pulizia e all’arricchimento e il 20% all’analisi, a dedicare solo il 20% all’arricchimento e l’80% all’analisi, alle decisioni e alle azioni.

Maggiore fiducia negli insight utilizzati per prendere decisioni

Una base per un’automazione basata sugli agenti più sofisticata

Il percorso di Wolfspeed continua a evolversi, ma questa esperienza dimostra cosa è possibile fare quando dati, conoscenza e intelligence basata sull’AI convergono all’interno di una piattaforma unificata.

Una data foundation unificata per la fabbrica moderna

La complessità dei dati del settore manifatturiero deriva non solo dal loro volume, ma anche dalla loro diversità. Un singolo impianto potrebbe estrarre dati da sistemi MES e SCADA, PLC, sensori IoT, registri di manutenzione, sistemi ERP, apparecchiature di test, passaggi di consegne a fine turno, procedure operative standard (SOP), notebook di progettazione e, sempre più spesso, le conoscenze conversazionali scambiate tra Slack e Teams. Come dicevamo, Wolfspeed aveva una varietà di dati distribuiti in centinaia di silos.

Ognuna di queste fonti offre solo una visione parziale della realtà: la vera sfida è comprendere il quadro completo.

Snowflake Intelligence unifica queste fonti in un ecosistema governato e sicuro in cui i dati non sono solo centralizzati, ma connessi attraverso definizioni e significati condivisi. I dati strutturati provenienti dai sistemi di produzione affiancano i contenuti non strutturati, come documenti, trascrizioni delle riunioni e note dell’operatore. Questo fornisce ai team informazioni su “cosa è successo” e anche sul “perché è importante” e crea una base potente: un unico posto in cui vive la verità della produzione, accessibile alle persone di tutta l’organizzazione che ne hanno più bisogno.

Sbloccare il potere della conoscenza istituzionale

Per molti produttori, le conoscenze operative più preziose non sono racchiuse nei sistemi formali, ma in conversazioni umane, decisioni e apprendimenti accumulati nel corso di decenni, sotto forma di tutto, dalle trascrizioni delle riunioni e note di passaggio di consegne ai report di manutenzione, thread di risoluzione degli errori in Slack o Teams e molto altro ancora.

Queste risorse influenzano il modo in cui gli ingegneri verificano i problemi di debug, il modo in cui gli operatori recuperano le attrezzature e il modo in cui i team prendono le decisioni quotidiane. Tuttavia, poiché esistono in più repository e spesso mancano di struttura, rimangono difficili da cercare, consultare o applicare in tempo reale.

Caricando e governando questi contenuti, Snowflake Intelligence li trasforma in un knowledge layer intelligente e ricercabile. I team possono istantaneamente portare alla luce le analisi precedenti, vedere come sono stati risolti problemi simili in passato e comprendere la logica delle decisioni senza scavare nelle cartelle o rintracciare i colleghi.

Col tempo, questo migliora la conservazione delle conoscenze, rafforza la documentazione e crea un ambiente di lavoro in cui gli insight si compongono invece di disperdersi.

Offrire ai team agenti AI enterprise

Uno dei cambiamenti più trasformativi introdotti da Snowflake Intelligence è la possibilità per i team del settore manifatturiero di interagire con i propri dati attraverso la conversazione. Agenti AI di livello enterprise comprendono il contesto, la semantica e le specificità dei processi di produzione.

Invece di passare da dashboard, database o unità condivise, gli ingegneri possono semplicemente porre domande come:

“Dove è sceso il rendimento questa settimana e cosa è cambiato rispetto al mese scorso?”

“Riepilogo delle azioni di risoluzione dei problemi intraprese dopo l’ultimo guasto alle apparecchiature.”

“Mostra i principali fattori che hanno contribuito alle fughe di test negli ultimi tre lotti.”

Queste indagini richiedono una comprensione di come l’organizzazione definisce strumenti, lotti, passaggi, linee, prodotti e specifiche, e dove risiedono i dati giusti, come vengono filtrati e come i diversi team li interpretano. Gli agenti Snowflake Intelligence utilizzano viste semantiche e query verificate per garantire che le risposte siano in linea con le definizioni e le aspettative ufficiali dell’organizzazione, non interpretazioni generiche.

Questo aiuta i team a passare facilmente dalla curiosità alla chiarezza.

Senza più difficoltà legate all’accesso ai dati, ingegneri e operatori possono dedicare più tempo alla risoluzione dei problemi, all’esplorazione di ipotesi e all’implementazione di miglioramenti.

Dall’insight all’azione: evoluzione del flusso di lavoro manifatturiero

L’informazione da sola non accelera un impianto, l’azione sì.

Snowflake Intelligence consente flussi di lavoro ad agenti in cui questi ultimi non solo recuperano insight, ma aiutano anche i team a decidere cosa fare dopo, rendendo possibile creare un sistema “Do” anziché uno “Ask”, come descritto da Velayudhan. Le aziende manifatturiere stanno iniziando ad adottare queste funzionalità per supportare una miriade di attività in tutta la loro azienda, come ad esempio:

Risoluzione guidata dei problemi dopo i guasti delle attrezzature

Raccomandazioni sui potenziali responsabili della deriva qualitativa

Contesto storico consolidato per le indagini

Sinossi automatizzata dei problemi ricorrenti

Notifiche quando le metriche chiave si discostano dai modelli normali

Queste capacità riducono il divario tra comprensione e azione. I nuovi ingegneri acquisiscono fiducia più rapidamente. Gli operatori possono contare su un supporto basato sulle competenze istituzionali. I leader ottengono una maggiore visibilità sulle cause e le tendenze alla radice. Inoltre, poiché tutto questo è basato su dati governati e semantica aziendale, i team possono fidarsi dei risultati.

Creare un’organizzazione di produzione più smart

Quando le aziende manifatturiere iniziano ad adottare Snowflake Intelligence, generalmente scalano con successo quando:

Iniziano rispondendo alle domande che contano di più per le loro operazioni

Creano modelli semantici che riflettono il modo in cui i team pensano ai dati, non solo intorno a dashboard e schemi

Integrano precocemente dati non strutturati e strutturati per generare insight contestuali

Distribuiscono prima gli agenti a piccoli gruppi, iterando in base a casi d’uso reali

Abbinano a ogni funzionalità AI una governance robusta, confini dei ruoli, controlli dei dati e logica verificata

Questo approccio equilibrato garantisce che l’AI migliori, invece di interrompere, i flussi di lavoro esistenti. Con il tempo, consente ai team di operare con un livello di intelligence connessa che sembra un’estensione dell’organizzazione stessa.

Il customer journey di Wolfspeed

L’esperienza di Wolfspeed dimostra come la conoscenza unificata dell’impresa e gli agenti basati sull’AI possano rimodellare i processi decisionali in tutto il settore manifatturiero. Per esplorare l’architettura, il modello di governance e i casi d’uso pratici degli agenti, guarda il webinar on demand: