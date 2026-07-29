重複排除の複雑さによるコストの増加

社内でRecordStoreと呼ばれるThriveのコアパイプラインの1つは、まさにダイナミックテーブルの用途に最適なものとして始まりました。つまり、シンプルで自動的にリフレッシュされる、実質的な追加コストのない増分ダイナミックテーブルです。

問題は、チームが追加のキーでデータを強化する必要が生じたときに始まりました。特定のIDがアップストリームに確実に配置されていなかったため、それらを解決するには複数のソース（最大5つ、後に3つに最適化）をまたいで結合する必要がありました。これらの結合によって重複が発生したため、重複排除を追加する必要がありました。この複合的な複雑さにより、Snowflakeはテーブルを増分的にリフレッシュできなくなりました。その結果、フルリフレッシュにフォールバックしました。

変換コストを削減するため、チームはデータを2つのレーンに分割しました。6時間ごとにリフレッシュされる最近のデータの「ファーストレーン」と、毎週リフレッシュされる古いデータの「スローレーン」です。これにより変換コストは削減されましたが、2つのレーンの最終的な UNION により、自動クラスタリングコストが急増しました。チームは、あるコストを別のコストと引き換えている状態になりました。最悪の場合、このパイプラインは自動クラスタリングコストと変換コストを合わせて、1日あたり数百クレジットを消費していました。

すべての緩和策は対症療法にすぎませんでした。真の根本原因はアップストリームの信頼性の低いコンテンツIDであり、それが修正されるまでチームは行き詰まっていました。

ダイナミックテーブルへのカスタム増分更新の追加

チームが検討していたパターンは、Snowflakeのストリームとタスクでした。つまり、実際に変更された行のみを処理し、マージロジックで適用するというものです。ストリームとタスクのパイプラインは複雑さの急増にうまく対処できたはずですが、Thriveのエンジニアが指摘したように、鮮度をさらに高めようとした場合、全体的なリフレッシュラグの制御が困難になるという問題もありました。

ダイナミックテーブルのカスタム増分更新（ REFRESH_MODE = CUSTOM_INCREMENTAL ）は、そのトレードオフを解消しました。チームは、 CHANGES() に対して MERGE INTO SELF を使用した明示的な REFRESH USING ロジックを記述し、このパイプラインにおける「増分」の意味を正確に定義しました。つまり、差分のみを処理してマージし、それ以外はそのままにするということです。チームは望んでいたストリームとタスクの実行モデルを手に入れましたが、スケジューリング、再試行、トランザクションの保証、およびラグの管理は引き続きSnowflakeが行います。

その結果、次の2つのことが起こりました。