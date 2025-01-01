Snowflakeスタートアップチャレンジ2023：セミファイナリスト10社をご紹介します
春の訪れとともに、新しいSnowflakeスタートアップチャレンジのセミファイナリストが発表されました。
2023年の応募総数は過去最大（昨年の2倍）であり、世界各地からご応募いただいただけでなく、Snowflakeプラットフォーム全体にわたる応募がありました。審査員による慎重に検討の末、上位10社を選出させていただきました。本年ご応募くださったすべての企業の皆様のご応募に関わる努力を称えるとともに、心から感謝申し上げます。
今年は、スタートアップ企業が当社のネイティブアプリケーションフレームワーク（現在プライベートプレビュー中）を使用して構築する機会を得た最初の年ですが、ネイティブアプリを含む応募の数を見て、私たちは大変嬉しく感じています。また、Snowparkは今年のスタートアップチャレンジでも多数活用されていました。セミファイナリストのアプリの多くはこの開発者フレームワークを使用しています。このフレームワークでは、好みのコードで作業し、Snowflakeで実行することができます。セミファイナリストはいずれも、Snowflakeを活用したすばらしいプロダクト例となっています。
審査員の更新：新たにBrad Gerstnerが参加
Altimeterの創設者兼CEOであるBrad Gerstner氏を2023年のスタートアップチャレンジ大賞の審査員として迎えることを嬉しく思います。Altimeterは、公開・非公開のポートフォリオを管理するライフサイクルテクノロジー投資会社です。テクノロジー業界での25年間で、同氏はスポンサー、アンカー、投資家として、個人的に100を超えるIPOに参加してきました。
同氏は、Snowflakeの共同創設者兼プロダクト担当社長であるBenoit Dageville、SnowflakeのCMOであるDenise Persson、NYSEグループの社長であるLynn Martinに加えて、この名誉ある私たちの審査員に加わることになります。
今年の賞金総額は、SnowflakeとNYSEが協力して、Snowflake上で革新的なアプリを構築しているスタートアップを表彰するということで、これまで以上に高額となっています。上位3社のファイナリストには、最高で100万ドルの投資と、Snowflakeからのグローバルマーケティングエクスポージャーのほか、NYSEから独占的なメンターシップと可視化の機会を受ける機会が得られます。
スタートアップチャレンジの最新情報として、今年のセミファイナリストをご紹介します。
2023年Snowflakeスタートアップチャレンジセミファイナリストのご紹介
CorgiAIは、不正の検出および防止を行うエンドツーエンドのソリューションスイートです。これには、紛争や不正の指標を監視し理解するためのアナリティクスプロダクト、マーチャントがフォローアップするトランザクションを強調するAIプロダクト、支払いプロバイダープラットフォーム（Stripe、Shopify、Adyenなど）に実装し、紛争や不正の件数を先を見越して削減するためのルールを推奨するAIソリューションなどが含まれています。
DQLabsは、自動化された最新のデータ品質プラットフォームであり、信頼性が高く正確なデータを提供して、ビジネスの成果を向上させます。DQLabsは、セマンティックレイヤーを使用してビジネス品質のチェックと解決を自動化し、レポートおよびアナリティクスを通じて消費できる「目的に合った」データを提供します。
Goldfish Adsは、ワークフロー、自動化、サードパーティ統合、およびデータの調和のコレクションであるGeographを顧客に提供しています。これは、場所と時間のターゲティングに依拠してオーディエンスの計画、アクティベーション、およびレポート作成を実現するものです。Goldfish Adsの場所ターゲティングと時間ターゲティングへのアプローチでは、プライバシーを損なうことなく、関連性のある効果的な広告を配信できます。
Honeydewは、Snowflakeに常駐するデータチームにとって信頼できる共通の情報源です。Honeydewを使用すると、データチームはエンジニアを増やしたり、整合性を損なうことなく、より多くのデータユーザーをサポートできるようになります。Honeydewソリューションは、コラボレーションセマンティックレイヤーです。データチームは、アナリティクスを管理可能かつ再利用可能な知識ブロックにまとめ、すべてのデータフローに対応できます。ユーザーは、SQL、Tableau、Looker、Python、またはdbtを介してそれらを利用することができます。
Mach5 Search for Snowflakeは、ElasticSearch/OpenSearch API互換スタックであり、これを使うことでユーザーは検索アプリケーションをElasticSearchおよびOpenSearchからSnowflakeにシームレスに移行できます。Mach5 Search for Snowflakeは、現在の大規模なオブザーバビリティおよびサイバーセキュリティアプリケーションの基盤となる検索スタックをユーザーが最新化するための迅速なパスを構築します。
Maxaは、財務およびERPのインサイトを自動化します。複数の財務および運用システムの未加工データを、人が理解できる共通の使いやすいデータモデルに変換します。Maxaを使用すると、ビジネスチームはレコードデータのコアシステムを手動で管理しなくてもよくなり、単一のインサイトシステムでの作業に移行することができます。Snowflakeのネイティブアプリケーションフレームワーク（現在プライベートプレビュー中）を使用して構築されているため、チームは、データを移動またはコピーすることなく、MaxaをSnowflakeアカウントに直接インストールすることができます。
Omnataは、Snowflakeネイティブな安全で拡張可能なデータ統合レイヤーです。Snowflakeのネイティブアプリケーションフレームワーク（現在プライベートプレビュー中）を使用して構築されたOmnataアプリとプラグインを使用すると、お客様は、SaaSデータをSnowflakeにすばやく簡単に取り込み、強化し、アクティブ化することができます。この際、プラットフォームを離れたり、データへのアクセスや処理についてサードパーティを頼ったりする必要はありません。
Semanthaは、テキストや動画などの非構造化情報のセマンティック処理を目的とした、すぐに使えるAIサービスを提供するセマンティックプラットフォームです。Semanthaを使用すると、チームは関連するトピックのドキュメントを検索し、コンテンツを比較してテキストの違いを簡単に識別し、仕様に基づいてドキュメントを評価できます。
Dotと呼ばれるSledのプロダクトを利用すると、技術者以外のユーザーでもデータの採用とセルフサービスを簡単に実行できるようになります。DotはSlackで利用できるインテリジェントなバーチャルデータアシスタンスであり、ビジネスデータの質問に答え、定義と関連するデータアセットを取得し、データモデリングを支援します。Dotは、大規模な言語モデルをSnowflakeのデータと、プロセスおよびメトリックのドキュメントと組み合わせて使用することで、ビジネスユーザーが必要としている答えを提供し、データチームがより専門的な作業に集中できるようにします。
Trueltyは、お客様がSnowflake環境で直接顧客の統一ビューを取得できるようにするID解決アプリケーションです。Snowflakeのネイティブアプリケーションフレームワーク（現在プライベートプレビュー中）を使用して構築されたTrueltyは、エンドユーザーのSnowflakeアカウントで直接実行されるため、データをサードパーティに送ったり、複雑なデータ管理の転送プロセスを実行したりする必要はありません。
次に、ラウンド2の発表が行われます
Snowflakeスタートアップチャレンジの第2ラウンドでは、セミファイナリスト各社が投資家向けの発表動画を提出します。また、審査員による面接では、応募、プロダクトやビジネス戦略、リーダーシップチーム、および会社による投資の使い道についての審査が行われます。
この情報に基づいて、審査員は5月に発表されるファイナリスト3社を選出します。ファイナリスト3社は、今年のSnowflake Summitの最終日に発表を行います。その後、審査員による審議を経て、2023年の大賞受賞者が決定します。今すぐSnowflake Summitにご登録いただき、その瞬間に立ち会ってください。その他にも、データ集約型のセッション、ディスカッション、専門家のQ&A、ハンズオンラボなど、この夏のサミットでしか経験できないイベントを多数ご用意しております。
セミファイナリストの皆さん、おめでとうございます。次のラウンドでも頑張ってください。