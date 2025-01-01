CorgiAI

CorgiAIは、不正の検出および防止を行うエンドツーエンドのソリューションスイートです。これには、紛争や不正の指標を監視し理解するためのアナリティクスプロダクト、マーチャントがフォローアップするトランザクションを強調するAIプロダクト、支払いプロバイダープラットフォーム（Stripe、Shopify、Adyenなど）に実装し、紛争や不正の件数を先を見越して削減するためのルールを推奨するAIソリューションなどが含まれています。

DQLabs

DQLabsは、自動化された最新のデータ品質プラットフォームであり、信頼性が高く正確なデータを提供して、ビジネスの成果を向上させます。DQLabsは、セマンティックレイヤーを使用してビジネス品質のチェックと解決を自動化し、レポートおよびアナリティクスを通じて消費できる「目的に合った」データを提供します。

Goldfish Ads

Goldfish Adsは、ワークフロー、自動化、サードパーティ統合、およびデータの調和のコレクションであるGeographを顧客に提供しています。これは、場所と時間のターゲティングに依拠してオーディエンスの計画、アクティベーション、およびレポート作成を実現するものです。Goldfish Adsの場所ターゲティングと時間ターゲティングへのアプローチでは、プライバシーを損なうことなく、関連性のある効果的な広告を配信できます。

Honeydew

Honeydewは、Snowflakeに常駐するデータチームにとって信頼できる共通の情報源です。Honeydewを使用すると、データチームはエンジニアを増やしたり、整合性を損なうことなく、より多くのデータユーザーをサポートできるようになります。Honeydewソリューションは、コラボレーションセマンティックレイヤーです。データチームは、アナリティクスを管理可能かつ再利用可能な知識ブロックにまとめ、すべてのデータフローに対応できます。ユーザーは、SQL、Tableau、Looker、Python、またはdbtを介してそれらを利用することができます。

Mach5 Software

Mach5 Search for Snowflakeは、ElasticSearch/OpenSearch API互換スタックであり、これを使うことでユーザーは検索アプリケーションをElasticSearchおよびOpenSearchからSnowflakeにシームレスに移行できます。Mach5 Search for Snowflakeは、現在の大規模なオブザーバビリティおよびサイバーセキュリティアプリケーションの基盤となる検索スタックをユーザーが最新化するための迅速なパスを構築します。

Maxa

Maxaは、財務およびERPのインサイトを自動化します。複数の財務および運用システムの未加工データを、人が理解できる共通の使いやすいデータモデルに変換します。Maxaを使用すると、ビジネスチームはレコードデータのコアシステムを手動で管理しなくてもよくなり、単一のインサイトシステムでの作業に移行することができます。Snowflakeのネイティブアプリケーションフレームワーク（現在プライベートプレビュー中）を使用して構築されているため、チームは、データを移動またはコピーすることなく、MaxaをSnowflakeアカウントに直接インストールすることができます。

Omnata

Omnataは、Snowflakeネイティブな安全で拡張可能なデータ統合レイヤーです。Snowflakeのネイティブアプリケーションフレームワーク（現在プライベートプレビュー中）を使用して構築されたOmnataアプリとプラグインを使用すると、お客様は、SaaSデータをSnowflakeにすばやく簡単に取り込み、強化し、アクティブ化することができます。この際、プラットフォームを離れたり、データへのアクセスや処理についてサードパーティを頼ったりする必要はありません。

Semantha.ai

Semanthaは、テキストや動画などの非構造化情報のセマンティック処理を目的とした、すぐに使えるAIサービスを提供するセマンティックプラットフォームです。Semanthaを使用すると、チームは関連するトピックのドキュメントを検索し、コンテンツを比較してテキストの違いを簡単に識別し、仕様に基づいてドキュメントを評価できます。

Sled

Dotと呼ばれるSledのプロダクトを利用すると、技術者以外のユーザーでもデータの採用とセルフサービスを簡単に実行できるようになります。DotはSlackで利用できるインテリジェントなバーチャルデータアシスタンスであり、ビジネスデータの質問に答え、定義と関連するデータアセットを取得し、データモデリングを支援します。Dotは、大規模な言語モデルをSnowflakeのデータと、プロセスおよびメトリックのドキュメントと組み合わせて使用することで、ビジネスユーザーが必要としている答えを提供し、データチームがより専門的な作業に集中できるようにします。

Truelty

Trueltyは、お客様がSnowflake環境で直接顧客の統一ビューを取得できるようにするID解決アプリケーションです。Snowflakeのネイティブアプリケーションフレームワーク（現在プライベートプレビュー中）を使用して構築されたTrueltyは、エンドユーザーのSnowflakeアカウントで直接実行されるため、データをサードパーティに送ったり、複雑なデータ管理の転送プロセスを実行したりする必要はありません。