自然言語は、人と機械のコミュニケーションの架け橋となりつつあります。しかし、幻覚（モデルが誤った回答や誤解を招く回答を生成する場合）が、生成AIの導入を阻む最大の障害であることに変わりはありません。検索拡張生成（RAG）により、企業は自社のデータ内のLLMからの応答を接地し、幻覚症状を減らし、状況に応じた理解と説明可能性を高めることができます。このアプローチにより、特定のビジネスニーズに合わせて構築されたAIアプリケーションから、正確で関連性と信頼性に優れた回答が得られます。

RAGアプリケーションでは、埋め込み（言葉、画像、動画などの現実世界のオブジェクトをコンピューターが理解できる形式で表現したもの）が、ユーザープロンプトをモデルが意味を捉えるために使用できる形式に変換する上で重要な役割を果たします。最終的に、これは、モデルが、回答できない質問やユーザーの問い合わせに回答できないことを示す応答を、組織のデータに基づいて生成するのに役立ちます。

グローバル化とデータインサイトの民主化が続く中、多言語での会話インタラクションをサポートする能力は極めて重要です。そのため、世界中の複数のクラウドリージョンで利用可能なSnowflake Cortex AIは、Voyage AIの多言語埋め込みモデルを追加しています。これをMeta、Mistral AIなどの多言語LLMと組み合わせて、これらの基本的なRAGアプリケーションを構築できます。