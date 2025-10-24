EMEAのModern Marketing Data Stackのリーダーと注目企業
すべてのマーケターがプレッシャーを知っている：データは最も価値ある資産ですが、最大の課題でもあります。ソースの断片化、複雑なプライバシー規制、ROIの証明への継続的なニーズにより、真の競争優位性の構築はおろか、複数のチャネルにわたる点と点を結び付けて顧客を真に理解することも非常に困難になっています。特にEMEA市場では、この地域の多様で複雑な規制ランドスケープがさらに複雑化しています。
Snowflakeの年次報告書「Modern Marketing Data Stack」では、よりスマートで迅速、コネクテッドなマーケティングのための基盤としてSnowflakeのAIデータクラウドを活用し、今日のマーケターが信頼している主要なマーケティングテクノロジーの使用状況と採用トレンドを分析しています。本レポートでは、AIからデータプライバシー、データグラビティまで、マーケティングランドスケープを再構築するテクノロジーと力についてのインサイトを提供しています。また、今年の新しいModern Marketing Data Stackも紹介し、さまざまなカテゴリーのリーダー企業と新興企業を紹介しています。
カテゴリー自体は、ベンダーによる製品説明ではなく、マーケターの実際の取り組み方を反映するように進化しています。調査対象のカテゴリーとパートナーを決定するために、Snowflakeのお客様がこれらのテクノロジーを実際にどのように使用しているかを、使用状況と導入状況のデータに基づいて分析しました。この結果は、広告とマーケティングの融合をナビゲートすると同時に、業界の未来を形作るベストプラクティスや新しいソリューションに焦点を当てているトップ企業の全体像を示しています。
今年のレポートでは、EMEAにおいて存在感を示し、活発な活動を行っている多数の組織を取り上げています。こうした先駆者や新興のスターは、マーケティングテクノロジーの進歩を促進するだけでなく、Snowflakeとのパートナーシップを通じてマーケティングデータへのアクセスとアクションの実現にも優れています。
以下は、Modern Marketing Data Stackで取り上げている、EMEAに拠点を構えるSnowflakeパートナー20社をスタックカテゴリ別にグループ化したものです。
グローバルレポートで取り上げたパートナーに加え、Adverity、Didomi、Imaginoなど、地域のお客様をサポートするSnowflakeのEMEA地域の強力なパートナーにも目を向けたいと思います。
オウンドチャネルのアクティベーションと配信
オウンドチャネルのアクティベーションツールとデリバリツールは、顧客のエンゲージメントと維持をサポートします。これらのソリューションにより、マーケターはオーディエンスセグメントの構築、パーソナライズされた体験のオーケストレーション、インバウンドとアウトバウンドのチャネル間でのデータのモビライズが可能になります。
Brazeは、ブランドが顧客データの統合、包括的な顧客プロファイルの構築、適切なオーディエンスとプラットフォームのアクティベーションを実現できるように支援する、顧客エンゲージメントプラットフォームです。
Hightouchは構成可能な顧客データおよびAI意思決定プラットフォームです。Snowflake AIデータクラウドの顧客データと意思決定データの収集と準備を行い、広告プラットフォーム、CRM、Eメールツールなど、ビジネスチームが使用するツールに同期することで、パーソナライズされたマーケティングを強化します。
Attentiveは、カスタマージャーニー全体にわたって一意の顧客プロファイルと行動データを活用することで、ブランドが1対1のパーソナライズされたSMS、Eメール、プッシュ通知を届けられるよう支援します。
Tealiumは、複数のプラットフォームとチャネルを横断する形で顧客データを（重複なしに）リアルタイムで統合、可用化し、データの実用性、コンプライアンス、セキュリティを確保します。そのため、よりスマートなエンゲージメント、より優れたマーケティング、AIへの準備体制が促進されます。
IDとオンボーディング
IDとオンボーディングのソリューションは、マーケターが複数のチャネルやデバイスにわたって顧客IDを統合できるよう支援します。これらのツールは、より正確な顧客プロファイルの作成をサポートし、マーケターはサードパーティプラットフォームにデータを転送してキャンペーンをアクティベーションできます。サードパーティCookieはすでに多くのブラウザで制限されているため、ターゲティングの精度を高め、コンプライアンスに準拠したデータ利用を実現するには、代替のID方式が引き続き重要です。
LiveRampのSnowflakeネイティブアプリは、ファーストパーティのID解決および変換をシームレスに提供します。それにより、プライバシーを中心に据えたオーディエンスデータのオンボーディング、統合、エンリッチメント、可用化を複数のチャネルやデバイスにわたって実行し、真に最適化されたマーケティングを実現することができます。
Experianは、購入者、販売者、広告プラットフォームを結びつけます。同社のエンドツーエンドのソリューションにより、マーケターは顧客をより深く理解し、複数のチャネル全体でターゲットオーディエンスにリーチし、キャンペーンの効果測定をより効果的に行うことができます。
Acxiomのソリューションによってブランドは、AIドリブンなマーケティングや意思決定に向け、セキュリティとガバナンスが確保された形でデータを統合、接続、準備できるため、顧客体験の改善やテクノロジー投資のROI向上を実現可能です。
Merkleはエクスペリエンス変革のコンサルトを手がける企業であり、クライアントに対し、独自の人間ベースのIDソリューション、ファーストパーティデータオーナーシップ、顧客データ強化機能、さらにはターゲティング用途向けの社内のデータ管理システム、マーケティングテクノロジー、メディアとの接続機能を提供しています。
プライバシーと同意
プライバシーと同意のソリューションは、マーケターが顧客維持、ロイヤルティ、ブランド評判をサポートしながら、進化するプライバシー基準に準拠するのに役立ちます。組織は、デジタルタッチポイント間でユーザーの同意を収集、管理、文書化できるため、透明性を確立し、顧客の嗜好を尊重できます。
OneTrustでは、透明性を確保したうえでのデータ収集、リスクの包括的な管理、データポリシーとコントロールの適用を、規制と顧客からの要望に沿った形で実行できるため、組織はデータとAIの責任ある使用を円滑に実現できます。
Ketchは業界をリードするデータ許可プラットフォームです。マーケターは、すべてのシステム、チャネル、顧客タッチポイントで横断的にデータを収集、管理、有効化できるため、許可を得た形でのパーソナライゼーションを大規模に実現可能です。
SkyflowのデータプライバシーボールトはモダンAIデータスタックの安全性を確保します。Snowflakeとの統合によって、企業が機密データの保護、コンプライアンスの遵守、データレジデンシーの課題解決を円滑に進められる環境をもたらします。
TheomはデータおよびAIオペレーションセンターです。アクセス分析、脅威検知、ポリシー適用によってデータを保護し、データの安全な可用化を実現します。
有料チャネルのアクティベーションと提供
マーケティングデータスタックの有料チャネルソリューションは、デマンドサイドプラットフォーム、サプライサイドプラットフォーム、アドエクスチェンジ、アドサーバーなど、プログラマティックな広告戦術にわたって顧客体験をオーケストレーションします。これらのテクノロジーは広告主とパブリッシャーを結びつけ、ブランドはキャンペーンの設定、実施、最適化を行えると同時に、パブリッシャーがインベントリを収益化できるようにします。
The Trade Deskは、グローバルな独立系デマンドサイドプラットフォームです。広告主がオープンインターネット全体にわたり、正確性、透明性、データドリブンなインサイトの元で、すべてのチャネル、そしてカスタマージャーニーの全段階に対応する形でメディアを購入できるよう支援します。
FreeWheel DSPは、CTV向けに構築されたオムニチャネル対応プログラマティック購入プラットフォームです。プレミアムインベントリへの直接アクセス、統合オーディエンスターゲティング、インテリジェントな自動化の各機能を備えており、メディアバイヤーがシンプルかつ効率的に業務を遂行し、測定可能な成果を促進できるよう支援します。
Magniteは、業界をリードする独立系のセルサイド広告会社です。パブリッシャーがCTV、オンラインビデオ、ディスプレイ、オーディオなど、すべてのフォーマットとすべてのスクリーンにわたってコンテンツを収益化できるように支援します。
Chalice AIは、ブランドが自社のデータでトレーニングしたカスタムのアルゴリズムを構築することによってAIを直接活用できるようにし、任意の効果測定やデータパートナーとの統合による成果の最適化を実現します。
データキャプチャと顧客分析のためのアナリティクスと効果測定
データキャプチャと顧客アナリティクスのカテゴリーに属するソリューションは、マーケターがマーケティング効果を測定し、報告するのに役立ちます。デジタルインタラクションデータを収集して統合し、顧客行動を明らかにします。通常は、ウェブサイトやアプリのタグを通じて、高度なプラットフォームでタグを一元管理できます。ユーザーは、デジタル資産とのエンゲージメントに関するインサイトを提供することで、データドリブンな意思決定、戦略の最適化、顧客体験の改善を実現できます。
Contentsquareは、顧客のデジタルジャーニー全体を追跡するデジタルアナリティクスプラットフォームを提供しています。定量的データと定性的データを集約して統合できるため、マーケターはコンバージョン率、維持率、顧客満足度を改善できます。
Snowplowによって、アナリティクス、データプロダクト、マーケティングの各チームは、イベントレベルのデータをSnowflake AIデータクラウド内でリアルタイムに収集、検証、エンリッチメントし、同時に深い顧客コンテキストを直接、AI対応アプリケーションに統合することが可能となります。
Amplitudeは、AIによるリアルタイムの顧客インサイトの活用でチームがよりスマートで迅速な意思決定を行えるよう支援する、トップクラスのデジタルアナリティクスプラットフォームです。
Mixpanelが提供する迅速なセルフサービス型アナリティクスにより、チームはユーザージャーニーを自信を持って改善できます。粒度の細かい行動データや、獲得、エンゲージメント、維持などの主要メトリクスの分析を、エンジニアリングの重い負担なしに、Snowflakeとのシームレスな統合環境下で実行可能です。
今日のAIドリブンなマーケティングランドスケープにおける変革の担い手となる
AIドリブンな世界で、今日の最も困難なマーケティング課題を解決し、データからより多くの価値を引き出す方法をご紹介します。
このレポートをダウンロードして、データキャプチャからアクティベーション、効果測定まで、業界のリーダーやライジングスターがどのように組織を成功に導いているのかをご確認ください。
オンデマンドイベント「Inside the Modern Marketing Data Stack」を視聴して、最新のマーケティングデータ、AI、テクノロジーのトレンドを探り、先進的な組織がモダンデータとAIの基盤によって測定可能なビジネスインパクトを推進している様子をご覧ください。