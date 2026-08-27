Intent-Driven Governanceは、仕様主導の開発アプローチに従って、反復的でステージゲート型のワークフローでガバナンスを適用します。各ステージは1つのアーティファクトを生成し、すべてのステージは、次のステージに進むかアクションを実行する前に、明示的な承認を必要とします。各反復を5つのステージに分けます。

ステージ1：観察。選択した範囲（データベース、ロール、既存のポリシー、タグ、分類プロファイル、カスタム分類子、および現在保護されていないもの）のベースラインを確立します。反復可能な標準的な観察結果_summary.mdを共有します。

ステージ2：意図の理解。保護したいもの、クリアテキストで表示すべき人を記録し、何を保持し、何を意図的に範囲外にするかを決定するための思慮深い質問をします。

ステージ3：ガバナンス仕様の構築。意図を計画に変換します。仕様は、各自然言語の意図を満たす制御にマッピングし、作成する必要があるタグ、ポリシー、および/または分類プロファイル、それらがどのように動作するか、影響を与えるロールの概要を示します。SQLを読めない人やSnowflakeのプリミティブを理解していない人でも簡単に理解できるように、計画を平易な英語で説明します。

ステージ4：SQLの生成。仕様を実装するためのSQLファイルを作成します（仕様が承認されると）。SQLを提示し、ダウンロード、Gitへのチェックイン、ピアとのレビュー、反復を可能にします。承認後、非変更の事前チェックを追加し、必要に応じて変更を元に戻せるようにロールバック計画を記述します。

ステージ5：実行と検証。アカウントを再観察し、仕様に対してライブ状態を確認し、コンプライアンスを測定し、次の反復の開始点としてコミットされたバージョンを記録します。

私たちは、各アーティファクトが契約として機能するこのワークフローを構築し、次の仕様主導の開発パラダイムに従っています。