データ・フォー・グッド：世界的な不平等を悪化させるデータ格差の解消

アフリカの角は、壊滅的な干ばつを体験しています。5年連続で雨季が訪れておらず、専門家は6年目も同様と予測しています。エチオピア、ケニア、ソマリアでは、水と牧草地を求めて何百万人もの絶望的な人々が家を捨てました。

この危機は、すでに負担の大きい官公庁・公的機関にとって大きな課題です。限られたリソースをどこに配置すべきでしょうか。リアルタイムの気候データは、条件が最も厳しい地域や移住ルートの予測に役立ちます。

このギャップはどこにでもあります。データ格差は、気候関連の課題だけでなく、公衆衛生や社会正義において私たちが直面する危機も支えています。クラウドテクノロジーと人工知能（AI）の双子の革命により、かつてないほど多くのデータと分析が生成されています。データへの依存度が高まるにつれ、データがすべての人を表すものであることを確認する必要があります。人々がデータドリブンなイノベーションの恩恵を受けられるのは、最も差し迫った問題に対処するデータセットにアクセスし、それを含められるようになってからです。

データ格差とは何でしょうか。臨床試験における女性の組織的な過小評価、小学校教育への不平等なアクセス、誤った気候モデルについて考えてみてください。これらは、情報の管理方法に起因する実際のインパクトを伴う実際の問題です。

データ格差の解消は、現代の大きなチャンスの一つです。

英国では毎年冬に32,000人が超過死亡しています。そのうち、9,700人（乳癌や前立腺癌で 毎年死亡する人の数とほぼ同じ）の死因は寒い家で生活していることによるものであり、3,200人の死は暖かい家を作るための燃料を買う余裕がないことに直結しています。エネルギー不安は生死を分けるものであってはなりません。

理想としては、官公庁・公的機関や非政府組織が自社の気象データとエネルギーサプライヤーからの使用量メトリクスを組み合わせ、冬場に最も被害に遭いやすい家を予測して援助を提供できるようになることです。そのようなデータへのアクセスと展開は、長い間ほぼ不可能でしたが、その状況は変化しています。英国中の家庭にガスと電気を供給するEDFは、現在、機械学習を使用して経済的に脆弱な顧客を特定し、いざというときに支援を提供しています。

不平等なデータアクセスは、世界的な不平等を悪化させます。私たちは今、最も差し迫った社会経済の会話に情報を提供し、政策に影響を与えるためにデータに依存しています。しかし、私たちは、そのデータを完全なものとするために、民間企業と公共団体にまたがって一致団結して努力しなければなりません。これは、データサイロを解消し、データ収集のギャップを埋め、安全かつ確実に知識を共有することを意味します。

称賛に値する努力にもかかわらず、私たちはうまくいきません。「人と地球の平和と繁栄」を目指す国連の持続可能な開発目標（SDGs）の達成は、全世界でわずか15%に留まっています。これらは、すべての人がより良い生活を送るために私たちがしなければならない最も重要なことを表しています。すべきことは多くあります。

SDG 17は、より持続可能な開発に向けた組織間のパートナーシップの構築に重点を置いています。この目標は、単一の企業や組織が私たちのグローバルな問題を解決できないことを認識するものであり、代わりにグローバルな運動が必要です。

その多くは民間企業です。MetaやGoogleなどの「データ・フォー・グッド」の取り組みは目覚ましく、調査や研究に使用できる膨大なデータセットを提供しています。Snowflakeなどのデータリーダーと国連の国際移行機関などの地上グループを結集する新しいデータ格差是正キャンペーンは、これらの取り組みを土台として、企業の成長しているテクノロジー能力を、従来より少ないリソースで実行してきた企業と共有するよう促すものです。

一流の非営利組織であっても、データサイエンスチームには数人しかいないでしょう。同等の多国籍企業の数百人のデータサイエンティストと比べてみてください。非営利団体やNGOには、データセットのギャップを埋めて複雑な多要素計算を行うための専門知識や能力があるとは限りません。しかし、それは変わる可能性があります。

私たちは、AIと古典的な機械学習の最近の飛躍的進歩を利用し、世界の大きな課題にどのように対処するかについての情報を得ることができます。匿名化された電話データに基づいて、医師や救援隊員の配置をリアルタイムで調整できると想像してみてください。これにより、サービスへのアクセスが改善され、最終的には命が救われます。知識を共有し（現場の声に耳を傾け）、テクノロジーを活用することで、組織は国連の国際目標の達成に向けて取り組むことができます。

世界の指導者が国連総会、COP29、世界経済サミットダボス会議で重要な議論を行うために集まる際には、データをアジェンダに残しておくようにしましょう。

今こそ、データ格差をなくさなければなりません。