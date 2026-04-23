何十年もの間、金融サービス業界はデータへのアクセスを最適化してきました。しかし、アクセス自体が決して目的ではありませんでした。それは、インテリジェントな行動を可能にするという真の目標に対する制約だったのです。

業界の進化は、データの取得から一元化、そしてアナリティクスやAIを通じた活用へと、明確なプロセスをたどってきました。各フェーズで摩擦が軽減されましたが、それは摩擦を減らすこと自体が目的ではなく、より迅速で高品質な意思決定を可能にするためでした。

ここでの機会は、人間の判断を置き換えることではなく、それをより適切に割り当てることです。データの収集、照合、準備といった差別化につながらない作業を排除することで、成果をもたらすもの、すなわち、より迅速で確信度の高い意思決定に充てる時間と集中力を高めることができます。

同じ原則がシステム自体にも適用されるべきです。AIプラットフォームは新たな複雑さをもたらすべきではありません。構築や運用において、目に見えず、摩擦のないものであるべきです。アルファ（超過収益）が保証されていなくても、人間の労力とシステム設計の両方がシンプルになるよう最適化されていれば、そのような収益を生み出す条件は大幅に改善されます。

私たちは今、次のフェーズに入りつつあります。そこでは、目標はもはや単にデータを理解することではなく、データに基づいて行動することです。これは、インサイトから実行へのシフトであり、理解から行動へのシフトです。これがエージェントの時代です。

金融データの歴史的な引力

歴史的に、重要な金融の成果は、ファーストパーティの機関データとサードパーティの市場インテリジェンスの手動による統合に依存してきました。摩擦の多かった2015年以前の時代には、データの配信は時代遅れなものでした。SFTP転送は、構築にコストがかかり、保守が困難な、大規模で複雑な取り込みパイプラインを引き起こしていました。

「データ税」は恒常的な負担となり、情報に基づいて行動する能力を遅らせ、低下させていました。チームは、意思決定の出発点に到達するためだけに、データをつなぎ合わせたり、変換、照合したりするのに時間を費やす必要がありました。

重心がクラウドに移ったとき、パラダイムがシフトしました。Snowflakeは、これらのレガシーパイプラインを直接的なライブデータ共有に置き換えることで、機関がデータを管理し、アクセスする方法を再定義しました。

ETLを排除したことは、単なるデータの移動方法のシフトではなく、仕事の進め方のシフトでした。ファーストパーティデータとサードパーティデータが同じ環境内で共存できるようになり、エンジニアリング、アナリティクス、機械学習が共有基盤上で直接機能するようになりました。

このコンバージェンスは、摩擦を減らす以上の効果をもたらしました。金融ワークフローの構築方法を標準化したのです。資産運用、銀行、保険の各分野において、重要なワークフローは共通のパターンに従っています。それは、独自の内部コンテキストと外部の市場シグナルを組み合わせて意思決定を促進するというものです。

この統合は単なる技術的な利便性ではなく、エージェント型時代の必要な前提条件でした。これにより、コンテキストがオンデマンドで組み立てられるものではなく、実行の時点で既に存在しているという、高速な環境が構築されました。

現在、私たちは、人間が手動でファーストパーティデータとサードパーティデータのギャップを埋める必要があるアーキテクチャから、その統合がネイティブに行われるアーキテクチャへと移行しました。その結果、エージェント型ワークフローをその上で直接実行できるようになりました。

Snowflakeは、データ、ガバナンス管理、コンピュートを単一の環境に統合することで、このシフトの基盤を提供します。これらの要素が共存するようになったため、実行がデータの移動や照合によって妨げられることはなくなりました。以前は断片化された手動のプロセスであったものが、継続的でシステム主導の機能になります。

「AI-ready」から「エージェントアクティブ」へ

過去24か月間、業界はデータを「AI-ready」にすること、つまり構造化データセットに対する自然言語クエリを可能にすることに注力してきました。

AI-readyなデータは価値がありますが、単なる生の素材にすぎず、最終的な成果物ではありません。「チャット」は迅速なインサイトを提供するかもしれませんが、取引の決済、ポートフォリオのリバランス、複雑な保険金請求の処理を行うことはできません。データの価値が最大限に発揮されるのは、データがもはや単なる会話のソースではなく、特定の自律的な成果を促進するための、より大規模でマルチステップのワークフローに組み込まれたときだけです。

私たちは、AIの「検索と要約」のフェーズを超えて、「オーケストレーションと実行」のフェーズへと移行しつつあります。単に読み取り可能なデータから、エージェントアクティブなデータへと移行しているのです。

オーケストレーションのアーキテクチャ：エコシステムエージェントフレームワーク

データアクセスの統合こそが、Snowflakeをこれらのワークフローにとって自然な環境にした理由であり、現在ではエージェントがそれらを実行するための自然な環境にしている理由でもあります。

金融ワークフローは基本的に、ファーストパーティデータとサードパーティデータの組み合わせに基づいて構築されています。単一のガバナンス境界内で、Snowflakeはそのデータと、それに基づいて行動するために必要なプリミティブをまとめます。

Cortex AnalystとCortex Searchを通じて、構造化データと非構造化データにわたるワールドクラスの検索を提供し、エージェントがリアルタイムで問題の完全なコンテキストにアクセスできるようにします。これは、エコシステムからのAI-readyなデータプロダクトと組み合わされ、共有セマンティックビューおよびCortexナレッジ拡張として提供されるため、独自のインテリジェンスと外部のインテリジェンスの両方をすぐに利用できるようになります。

この基盤の上に、Cortex AgentsとCortex Codeは、そのコンテキストが存在する場所で直接ワークフローを構築および実行する機能を提供します。