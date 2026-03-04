Snowflake presenta una startup: DDI

Nella serie di blog Snowflake presenta una startup chiediamo ai fondatori di startup quali problemi stanno risolvendo, quali app stanno creando e cosa hanno imparato durante il loro percorso imprenditoriale. In questa edizione incontriamo Andrew Carruthers, fondatore di DDI, e scopriamo come la sua azienda aiuta gli sviluppatori a partire rapidamente su Snowflake grazie a toolkit preconfigurati.

Chi sei e cosa ti ispira come fondatore?

Sono Andrew Carruthers, fondatore di DDI. Dal 2020 mi sono immerso in Snowflake, imparandone a fondo la tecnologia e comprendendo come utilizzarla nel modo più efficace ed efficiente. Ciò che mi ispira è insegnare e fare mentoring: negli ultimi quattro anni ho pubblicato tre libri su Snowflake con l’obiettivo di formare e aiutare gli altri a crescere. L’iniziativa che stiamo sviluppando aiuta sviluppatori e team a partire rapidamente e a concentrarsi su ciò che devono costruire.

Descrivi la tua azienda in una frase.

DDI e la nostra app Initialys offrono toolkit pronti all’uso che accelerano la creazione e il lancio di applicazioni su Snowflake.

Quale problema vuole risolvere la tua azienda?

Osservando il panorama delle aziende che adottano la tecnologia Snowflake, mi sono reso conto di un problema ricorrente: Non tutti hanno tempo o risorse per diventare esperti Snowflake solo per configurare un ambiente sicuro, conforme e ben governato. Costruire da zero elementi fondamentali come auditing, telemetria e cybersecurity rappresenta un onere significativo.

Per risolvere questo problema, abbiamo sviluppato una Snowflake Native App che incorpora tutte le best practice che ho imparato e descritto nei miei libri. La nostra app Initialys gestisce questi requisiti essenziali ma dispendiosi in termini di tempo, permettendo alle aziende di accelerare l’acquisizione dei dati e concentrarsi sulla creazione e distribuzione dei propri data product verso team e canali diversi. È come una configurazione rapida dei requisiti di base che ti consente di concentrarti sull’implementazione.

In che modo il Snowflake Native App Framework è stato determinante per la crescita e la strategia di sviluppo della tua startup?

Il Snowflake Native App Framework ci consente di creare, distribuire e monetizzare applicazioni dati completamente integrate direttamente nell’ambiente Snowflake del cliente. Questo significa nessun movimento dei dati e nessun overhead infrastrutturale. Non siamo più limitati dai vincoli tradizionali del SaaS: possiamo sviluppare applicazioni ricche e interattive che operano interamente nell’ambiente Snowflake del cliente, utilizzando i suoi dati, la sua capacità di calcolo e i suoi controlli di sicurezza. Questo ci permette di offrire data product avanzati, come insight basati su ML, simulazioni o dashboard dinamiche, senza che i dati escano mai da Snowflake.

Beneficiamo inoltre di un livello di fiducia intrinseco, che accelera l’adozione e l’onboarding dei clienti. I clienti possono eseguire la nostra app all’interno dei loro account Snowflake esistenti. Il framework ci consente anche di mantenere un’unica codebase, con la possibilità di personalizzazioni profonde, adattando logica e UX a ciascun cliente quando necessario. Man mano che miglioriamo la nostra app, il Snowflake Native App Framework ci aiuta a gestire facilmente le versioni e distribuire aggiornamenti. È, in definitiva, il nostro punto di partenza, che ci introduce presso clienti che potrebbero in seguito aver bisogno della nostra expertise per esigenze specifiche.

Qual è una lezione che hai imparato a tue spese e cosa avresti fatto diversamente?

Un accordo non è concluso finché non sono firmati i documenti e il denaro non è sul conto.

Stavamo perseguendo una joint venture e per cinque mesi tutto sembrava procedere secondo i piani, finché, nell’ultima riunione del consiglio del partner, il supporto è stato ritirato. Da un giorno all’altro, il nostro business plan, le proiezioni finanziarie e i piani di marketing e vendita si sono fermati perché dipendevano da quel partner.

Col senno di poi, avrei esplorato opzioni alternative e mantenuto più trattative in parallelo. Avrei anche dovuto mantenere un maggiore controllo operativo finché la joint venture non fosse stata completamente finalizzata. È stato un duro colpo, ma ha rafforzato l’importanza di resilienza, ridondanza e di avere sempre un piano B.

L’AI è sulla bocca di tutti. In che modo ha impattato la tua startup?

Per noi, l’AI è stata particolarmente utile nelle attività operative dove non esiste una sola risposta corretta: riformattare informazioni, ristrutturare dati e automatizzare attività ripetitive. Ciò che prima richiedeva ore ora può essere fatto in minuti, un aspetto cruciale per un team di piccole dimensioni. Ogni guadagno di efficienza ci consente di concentrarci maggiormente sullo sviluppo e sul supporto ai clienti.

Alcune delle applicazioni più interessanti dei sistemi AI sono quelle che potenziano un ruolo anziché sostituirlo. Ad esempio, diventare sviluppatore Snowflake comporta una curva di apprendimento, ma IDE integrati con sistemi AI possono contribuire a ridurre alcune barriere. Le competenze di programmazione restano essenziali, ma l’AI aiuta gli sviluppatori a superare ostacoli come ricordare una sintassi specifica o automatizzare casi ripetitivi.

Stiamo anche osservando l’impatto dell’AI sui contenuti. Oggi è più facile che mai generare contenuti, ma questo ha portato a ciò che alcuni definiscono “AI slop”. Il lato positivo è che potrebbe favorire un ritorno alla qualità, in cui creatività e sostanza diventano nuovamente elementi distintivi ricercati dal pubblico.

Cosa vi aspetta all’orizzonte? Quale ruolo giocherà DDI nel futuro del settore?

Per quanto riguarda il futuro, abbiamo una solida roadmap di prodotto con un ampio backlog di funzionalità e capability che siamo entusiasti di integrare nella nostra Snowflake Native App. Ci aspettiamo che la nostra app e i nostri toolkit aiutino i clienti Snowflake a colmare rapidamente il gap di competenze su Snowflake e ad accelerare l’adozione della piattaforma. In definitiva, il nostro obiettivo è che prodotti e servizi non si limitino a integrare le capability core di Snowflake, ma le estendano, offrendo un’esperienza ricca e pronta all’uso per ogni cliente.

Scopri di più sugli strumenti DDI per la delivery di applicazioni Snowflake su ddi-initialys.com. Se sei una startup che sviluppa su Snowflake, consulta il programma Snowflake for Startups per scoprire come Snowflake può supportare i tuoi obiettivi.