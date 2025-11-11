dbt Projects in GA su Snowflake

Le trasformazioni dei dati sono l’elemento fondamentale di ogni strategia dati efficace e sono cruciali per costruire pipeline robuste e scalabili. Da anni i team dati si affidano a dbt (data build tool) per applicare le migliori pratiche di ingegneria del software — come modularità, controllo delle versioni e test — ai flussi di lavoro di trasformazione SQL e Snowpark.

Ma il processo non è sempre stato fluido. I team dati e i responsabili delle piattaforme si trovano spesso ad affrontare sfide comuni:

È difficile consentire ai nuovi team di creare e distribuire pipeline, soprattutto quando la curva di apprendimento è ripida e la sicurezza coerente rappresenta una sfida. Configurazione CI/CD: Impostare una solida integrazione continua e una distribuzione continua (CI/CD) per il codice di trasformazione dei dati richiede spesso un notevole sforzo di sviluppo personalizzato per garantire qualità e rapidità di rilascio.

Ora la potenza di dbt è disponibile in modo nativo su Snowflake. I progetti dbt su Snowflake consentono ai team dati di creare, eseguire e monitorare i propri progetti direttamente all’interno di Snowflake. Con il nuovo editor Workspaces — la nuova generazione di strumenti per l’authoring SQL in Snowflake — i team possono modificare e debuggare i progetti. I progetti dbt su Snowflake offrono piena parità con Snowflake CLI per gestire distribuzioni e test tramite strumenti CI/CD come GitHub Actions. Queste opzioni native riducono i passaggi di contesto, semplificano la configurazione e accelerano l’intero ciclo di sviluppo delle pipeline di dati.