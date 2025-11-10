Vai al contenuto
Snowflake sigla un accordo per acquisire la soluzione di migrazione Datometry e accelera il time to value per i clienti

Snowflake Datometry Acquisition

Snowflake continua a innovare per aiutare i clienti a modernizzare la propria infrastruttura sull’AI Data Cloud, offrendo migrazioni più rapide e riducendo ritardi, interruzioni e lunghi cicli di pianificazione. Le nostre soluzioni gratuite, SnowConvert AI e Snowpark Migration Accelerator, riducono rischi e costi di migrazione, semplificano la conversione del codice e permettono ai clienti di ottenere valore dai propri dati fin dal primo giorno.

Siamo entusiasti di annunciare che Snowflake ha stipulato un accordo definitivo per acquisire la tecnologia alla base della soluzione di migrazione software Datometry, che consente di passare da data warehouse legacy come Teradata a Snowflake fino a quattro volte più velocemente e con una riduzione dei costi del 90%. Questa nuova e importante iniziativa consentirà ai clienti attuali e futuri di accelerare il proprio percorso di modernizzazione dei dati grazie a migrazioni ancora più rapide, basate su una soluzione comprovata e affidabile.

La tecnologia Datometry traduce query, script e workload in tempo reale, permettendo alle applicazioni sviluppate per sistemi legacy di funzionare su Snowflake con modifiche minime al codice.

Siamo impazienti di integrare la potenza e la flessibilità della tecnologia Datometry in SnowConvert AI. Oltre a portare le funzionalità di Datometry all’interno di Snowflake, siamo lieti di accogliere nel team diversi professionisti di grande talento, tra cui il fondatore e CEO Mike Waas, il CTO Michael Duller e la VP of Customer Success Rima Mutreja. Grazie alla loro profonda competenza ed esperienza, non vediamo l’ora di collaborare per introdurre nuove innovazioni nella migrazione dei dati all’interno dell’AI Data Cloud di Snowflake.

Snowflake offre già ai clienti un’architettura cloud-native di livello enterprise, soluzioni di AI avanzate e il supporto del nostro ecosistema di partner per semplificare le migrazioni e consentire alle aziende di concentrarsi sull’innovazione. L’integrazione delle funzionalità Datometry migliorerà ulteriormente l’esperienza dei clienti, accelerando le migrazioni e riducendo in modo significativo il tempo e lo sforzo necessari per migrare applicazioni e strumenti. Questo si traduce direttamente in un time to value più rapido.

