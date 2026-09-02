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Chiffrement des données

Qu'est-ce que le chiffrement des données et comment fonctionne-t-il ? Guide complet

Qu'est-ce que le chiffrement des données ? Découvrez comment fonctionne le chiffrement, explorez les principaux types de chiffrement et voyez comment le chiffrement du cloud et des bases de données protège les données sensibles.

  • Présentation
  • Qu'est-ce que le chiffrement des données ?
  • Comment fonctionne le chiffrement ?
  • Avantages du chiffrement des données
  • Types de chiffrement : symétrique vs asymétrique
  • Chiffrement des données en transit vs données au repos
  • Algorithmes courants de chiffrement des données
  • Bonnes pratiques de gestion des clés de chiffrement
  • Principaux défis et limites du chiffrement des données
  • FAQ sur le chiffrement des données
  • Clients qui utilisent Snowflake
  • Ressources Snowflake

Présentation

Sans le chiffrement des données, bon nombre des choses que nous tenons pour acquises dans le monde moderne (des opérations bancaires aux achats en ligne, en passant par l'accès en toute sécurité à nos dossiers médicaux) ne seraient tout simplement pas possibles. Le chiffrement permet d'empêcher des tiers non autorisés d'accéder aux

Ce guide décrit le fonctionnement du chiffrement des données, les différents types de chiffrement et la manière dont ils sont utilisés pour protéger les données dans un large éventail de scénarios.

 

Qu'est-ce que le chiffrement des données ?

Le chiffrement des données est le processus de conversion d'informations lisibles, appelées texte en clair, en un format illisible appelé texte chiffré, qui ne peut être reconverti en texte en clair qu'à l'aide d'une clé cryptographique. La clé est produite à l'aide d'un algorithme mathématique et fonctionne comme un mot de passe numérique unique pour coder et décoder des informations sensibles. Même si les données chiffrées sont interceptées en cours de transmission, elles apparaîtront comme un charabia inintelligible pour quiconque ne dispose pas des identifiants de déchiffrement appropriés, contribuant ainsi à protéger les données en transit et au repos.

Le chiffrement préserve la confidentialité et, lorsqu'il est combiné à des contrôles d'intégrité (par exemple., balises d'authentification, MAC ou signatures numériques), contribue à protéger l'intégrité des données. Les entreprises qui cherchent à se conformer aux réglementations en matière de sécurité des données et de confidentialité, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE ou la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), doivent évaluer si le chiffrement est approprié pour certains types de données sensibles, en fonction du cas d'usage spécifique et du profil de risque. Dans de nombreux cas, le chiffrement est considéré comme une mesure de protection clé pour aider à protéger les données réglementées. Cependant, la simple mise en œuvre du chiffrement ne suffit pas à garantir la sécurité des données ; les entreprises doivent s'assurer qu'elles utilisent un algorithme de chiffrement suffisamment robuste et qu'elles ont mis en place des pratiques solides de gestion des clés et d'authentification.

Comment fonctionne le chiffrement ?

Le chiffrement fonctionne en transformant des informations lisibles en un format illisible à l'aide d'algorithmes mathématiques et de clés cryptographiques. 

Les clés sont constituées de longues chaînes de bits générés aléatoirement, généralement affichées en format hexadécimal ou dans d'autres formats de caractères pour des raisons de lisibilité. Plus la clé est longue, plus le chiffrement est difficile à déchiffrer, même avec des ordinateurs sophistiqués. Les méthodes de chiffrement modernes sont conçues de sorte que même les systèmes informatiques les plus avancés nécessiteraient un temps impraticable pour deviner la clé par essais successifs. Ce mécanisme de protection efficace est devenu fondamental pour la sécurité numérique, protégeant des applications allant des transactions financières aux communications personnelles sur Internet. Le processus de déchiffrement inverse le chiffrement en appliquant le même algorithme avec la clé appropriée.

Avantages du chiffrement des données

Le chiffrement est essentiel pour garantir la confidentialité et la sécurité des données dans un grand nombre de secteurs, en atténuant l'impact des cyberattaques et des violations de données et en évitant les atteintes à la réputation. Voici les principaux avantages des systèmes de chiffrement bien conçus : 

 

Il protège les informations sensibles et confidentielles 

Lorsque des informations sensibles transitent sur des réseaux en texte clair, elles sont facilement lisibles par toute personne qui y accède sans autorisation, que ce soit par le biais d'une attaque délibérée ou d'une violation accidentelle. Le chiffrement aide à protéger les informations sensibles en les rendant illisibles pour les parties non autorisées qui ne possèdent pas les clés de déchiffrement appropriées. Lorsqu'il est correctement mis en œuvre, il peut réduire considérablement le risque d'exposition en cas de violation.

 

Il répond aux exigences réglementaires et de conformité 

Selon la juridiction et le secteur d'activité, les réglementations et les cadres de référence (notamment les environnements soumis au RGPD et à l'HIPAA) peuvent imposer ou fortement encourager le chiffrement de certaines catégories de données sensibles. La non-conformité peut entraîner des amendes et d'autres conséquences réglementaires, en fonction des faits et de la juridiction. Le chiffrement peut aider à limiter l'impact pratique d'un accès non autorisé. Dans certains cadres réglementaires, un chiffrement correctement mis en œuvre peut influencer les exigences de notification des violations ou les considérations d'application, en fonction des faits et de la sécurité des clés de chiffrement.

 

Il limite les dommages causés par les violations de données et les cyberattaques 

Même lorsque des cybercriminels parviennent à infiltrer des systèmes ou à intercepter des transmissions de données, le chiffrement rend les informations volées inutilisables sans les clés de déchiffrement correspondantes. Cela transforme des violations de données potentiellement catastrophiques en incidents de sécurité gérables, car les données chiffrées sont beaucoup plus difficiles à exploiter à des fins d'usurpation d'identité, de fraude financière ou d'utilisation abusive par la concurrence lorsque les clés restent sécurisées.

 

Il favorise la confiance des clients et protège la réputation de la marque 

Les organisations qui mettent en place des pratiques de chiffrement solides envoient un signal fort à leurs clients et partenaires : elles prennent la protection des données au sérieux, ce qui renforce la confiance dans les transactions numériques et le partage de données. La sensibilisation du public aux violations de données a fait du chiffrement un élément essentiel de l'engagement de nombreuses marques en matière de confidentialité et de sécurité.

 

Il rend le commerce et la communication numériques possibles

Le chiffrement rend la vie numérique moderne possible en permettant des services bancaires en ligne sécurisés, des transactions e-commerce, des communications de télétravail et des services de stockage cloud sur lesquels les gens comptent quotidiennement. Le chiffrement est un élément fondamental du commerce numérique moderne et des communications privées.

Types de chiffrement : Symétrique vs asymétrique

Il existe deux types fondamentaux de chiffrement des données, chacun ayant ses propres cas d'usage spécifiques. La plupart des organisations s'appuient sur les deux, utilisant le chiffrement asymétrique pour échanger les clés symétriques de manière sécurisée, et le chiffrement symétrique pour le transfert des données. Voici les principales différences entre ces systèmes.

 

Chiffrement symétrique

Le chiffrement symétrique utilise une seule clé partagée pour chiffrer et déchiffrer les données, ce qui en fait la plus simple des deux approches. Cette méthode est nettement plus rapide que le chiffrement asymétrique et peut être extrêmement forte lorsqu'elle est correctement mise en œuvre, avec des algorithmes comme AES-256 réputés très sûrs avec la technologie actuelle. Le chiffrement symétrique est généralement utilisé pour chiffrer des fichiers volumineux, sécuriser les données au repos, les connexions VPN et les situations où les deux parties peuvent partager des clés en toute sécurité au préalable. 

Cependant, la plus grande vulnérabilité du système réside dans la manière dont les clés sont distribuées. Le partage de la clé de chiffrement en toute sécurité entre les parties sans qu'elle soit interceptée présente un défi fondamental connu sous le nom de « problème de distribution des clés ».

 

Chiffrement asymétrique

Le chiffrement asymétrique utilise une paire de clés mathématiquement liées (une clé publique pour le chiffrement et une clé privée pour le déchiffrement), ce qui élimine la nécessité de partager des clés secrètes entre les parties communicantes. La clé publique peut être distribuée librement sans compromettre la sécurité, tandis que la clé privée doit être gardée absolument secrète par son propriétaire. Cela rend la gestion des clés plus complexe en termes d'infrastructure (i.e., nécessitant des autorités de certification et une infrastructure à clé publique), mais plus simple en termes de distribution. 

Étant donné que le chiffrement asymétrique nécessite des opérations mathématiques beaucoup plus complexes, il n'est pas pratique pour chiffrer directement de grandes quantités de données. Au lieu de cela, il est principalement utilisé pour l'échange sécurisé de clés, les signatures numériques, l'établissement de connexions sécurisées (comme HTTPS) et le chiffrement de petites quantités de données sensibles telles que des mots de passe ou des clés symétriques. L'application concrète la plus courante se trouve dans la navigation web, où votre navigateur utilise la clé publique du site web pour établir une connexion sécurisée, et dans les systèmes de chiffrement de messagerie comme PGP où les utilisateurs peuvent chiffrer des messages à l'aide des clés publiques des destinataires.

Chiffrement des données en transit vs données au repos

Étant donné que les données alternent toujours entre le transit et le repos, elles nécessiteront différentes stratégies de chiffrement tout au long de leur cycle de vie. Les menaces modernes nécessitent des approches qui garantissent que les informations sensibles restent protégées, qu'elles soient transmises sur des réseaux ou stockées dans des bases de données, car les attaquants peuvent cibler l'état qui présente l'opportunité de compromission la plus facile.

 

Données au repos 

Comme son nom l'indique, les données au repos font référence aux informations stockées sur des systèmes de stockage physiques ou virtuels tels que des disques durs, des bases de données ou des référentiels cloud. Ces données stockées sont confrontées à des menaces telles que le vol d'appareils physiques, l'accès non autorisé au système et les attaques internes, ce qui rend le chiffrement essentiel pour protéger les informations sensibles même lorsqu'elles ne sont pas activement utilisées.

Les techniques de chiffrement des données au repos se concentrent sur la protection des informations stockées par le biais de méthodes telles que le chiffrement complet du disque, le chiffrement de la base de données, le chiffrement au niveau des fichiers et le chiffrement du stockage cloud. Étant donné qu'elles ne nécessitent pas d'échange de clés en temps réel entre les parties, ces approches utilisent souvent des algorithmes de chiffrement symétrique comme AES qui peuvent gérer efficacement de grands volumes de données stockées.

 

Données en transit 

Il s'agit d'informations qui se déplacent activement sur des réseaux et des canaux de communication ou entre des systèmes. Les données en transit sont particulièrement vulnérables car elles peuvent passer par une infrastructure non fiable, où elles peuvent être interceptées, surveillées ou modifiées par des attaquants utilisant des techniques telles que le reniflage de paquets ou les attaques de l'homme du milieu. Ces facteurs rendent le chiffrement et l'authentification en temps réel stratégiques pour maintenir la confidentialité et l'intégrité pendant la transmission.

Les techniques de chiffrement des données en transit utilisent généralement des protocoles tels que TLS/SSL pour les communications web, des VPN pour la protection au niveau du réseau et des protocoles de messagerie sécurisés qui établissent des tunnels chiffrés entre les points de terminaison. Ces méthodes emploient souvent des approches de chiffrement hybride, utilisant le chiffrement asymétrique pour échanger les clés symétriques de manière sécurisée, puis ces clés symétriques pour la transmission effective des données en raison des exigences de performance.

Algorithmes de chiffrement des données courants

Une poignée d'algorithmes de chiffrement symétrique et asymétrique ont été déployés dans un large éventail de secteurs et d'applications. Voici les plus utilisés : 

 

AES (Advanced Encryption Standard)

L'AES est la référence en matière de chiffrement symétrique, adopté par le gouvernement américain et largement utilisé dans le monde entier en raison de son excellent équilibre entre sécurité, vitesse et efficacité sur différentes plateformes. C'est le choix privilégié pour chiffrer des fichiers, des bases de données, des communications sans fil et pratiquement toute application nécessitant un chiffrement symétrique rapide et sécurisé.

 

RSA (Rivest–Shamir–Adleman)

Le RSA reste l'algorithme de chiffrement asymétrique le plus largement reconnu, constituant l'épine dorsale de la sécurité sur Internet grâce aux certificats SSL/TLS et aux protocoles d'échange de clés sécurisés. Bien qu'il soit gourmand en calculs et plus lent que les alternatives symétriques, le RSA excelle dans les signatures numériques et la distribution sécurisée des clés, et a été essentiel pour établir la confiance dans les systèmes d'infrastructure à clé publique.

 

ECC (Elliptic Curve Cryptography)

L'ECC offre le même niveau de sécurité que le RSA, mais avec des tailles de clé nettement plus petites, ce qui le rend idéal pour les appareils mobiles, les applications IoT et les environnements dont la puissance de traitement ou la bande passante est limitée. Son efficacité l'a rendu de plus en plus populaire pour les applications modernes telles que les transactions en cryptomonnaie, les services bancaires mobiles et les systèmes embarqués où les ressources de calcul sont limitées.

 

Twofish

Twofish est un algorithme de chiffrement symétrique hautement sécurisé, connu pour sa flexibilité et ses fortes marges de sécurité. Bien qu'il ne soit pas aussi largement adopté qu'AES, il est souvent utilisé dans les applications nécessitant des options de chiffrement alternatives, les outils de sécurité open source et les situations où AES pourrait présenter des vulnérabilités potentielles en raison de mauvaises implémentations ou de nouveaux modes d'attaque.

 

DES (Data Encryption Standard)

Le DES a été la norme de chiffrement dominante pendant des décennies, mais il est aujourd'hui considéré comme obsolète en raison de sa clé de seulement 56 bits, qui peut être cassée par les ordinateurs modernes dans un délai raisonnable. Il présente aujourd'hui un intérêt principalement historique, bien que la compréhension du DES reste importante pour l'éducation à la cybersécurité et la maintenance des systèmes hérités.

 

3DES (Triple DES)

Le 3DES applique l'algorithme DES trois fois avec des clés différentes pour surmonter les faiblesses de sécurité du DES, prolongeant ainsi efficacement la longueur de la clé et le niveau de sécurité. Bien qu'il soit plus sécurisé que le DES d'origine, le 3DES est plus lent que les alternatives modernes et est progressivement abandonné au profit de l'AES, bien qu'il apparaisse encore dans certains systèmes financiers et de paiement hérités.

Bonnes pratiques de gestion des clés de chiffrement

La gestion des clés représente l'aspect le plus stratégique de tout système de chiffrement, car même les algorithmes de chiffrement les plus puissants perdent toute valeur si les clés sont compromises, perdues ou mal manipulées. Une mauvaise gestion des clés a été la cause profonde de nombreux incidents de sécurité très médiatisés, ce qui en fait souvent le maillon faible des implémentations cryptographiques et la cible principale des attaquants cherchant à contourner les protections de chiffrement.

Voici les pratiques les plus importantes pour garantir une gestion sécurisée des clés.

  • Mettre en œuvre une rotation régulière des clés
    Modifiez les clés périodiquement selon un calendrier prédéterminé ou après des événements spécifiques pour réduire la fenêtre de vulnérabilité si une clé est compromise. Une rotation régulière limite également la quantité de données chiffrées avec une seule clé, minimisant ainsi les dommages potentiels liés à l'exposition de la clé.

  • Stocker les clés dans des environnements inviolables
    Utilisez des modules de sécurité matériel (HSM), des coffres-forts de clés sécurisés ou d'autres systèmes de stockage spécialisés pour fournir une protection physique et logique contre les accès non autorisés. Ces environnements doivent inclure des capacités de détection des falsifications capables de détruire les clés s'ils détectent une compromission physique.

  • Appliquer des contrôles d'accès stricts et des audits
    Suivez le principe du moindre privilège pour limiter les personnes pouvant accéder aux clés de chiffrement, en accordant uniquement les droits nécessaires pour effectuer des tâches spécifiques. Conservez des journaux complets de toutes les activités d'accès et d'utilisation des clés à des fins de surveillance de la sécurité et de conformité. L'authentification multifacteur et les contrôles d'accès basés sur les rôles doivent être obligatoires pour toute personne ayant des responsabilités en matière de gestion des clés.

  • Utiliser des mécanismes de distribution de clés sécurisés
    Ne transmettez les clés qu'à l'aide de communications chiffrées ou de services de messagerie sécurisés, jamais par le biais d'e-mails non sécurisés, de systèmes de messagerie ou de réseaux non chiffrés. Établissez des mécanismes de séquestre et de récupération des clés pour assurer la continuité du business tout en maintenant l'intégrité de la sécurité.

  • Mettre en œuvre une gestion complète du cycle de vie des clés
    Établissez des processus formels pour la génération de clés à l'aide de générateurs de nombres aléatoires cryptographiquement sécurisés, des procédures de sauvegarde et de récupération des clés et la destruction sécurisée des clés lorsqu'elles atteignent leur fin de vie. Les systèmes automatisés de gestion des clés peuvent aider à garantir l'homogénéité et à réduire l'erreur humaine dans ces processus stratégiques.

  • Maintenir la séparation et la ségrégation des clés
    Utilisez des clés de chiffrement distinctes pour différents types de données et d'applications afin de limiter la portée des violations potentielles. Ne stockez jamais les clés avec les données qu'elles protègent. Cette séparation garantit que la compromission d'un système ne donne pas automatiquement accès à toutes les informations chiffrées.

Principaux défis et limites du chiffrement des données

Bien que le chiffrement améliore considérablement la sécurité des données, il introduit également plus de complexité et de coûts. Voici quelques-uns des principaux défis que les entreprises doivent surmonter lors de la mise en œuvre d'une stratégie efficace de chiffrement des données.

 

Complexité de la gestion des clés 

La gestion des clés de chiffrement tout au long de leur cycle de vie (de la génération et de la distribution à la rotation, la sauvegarde et la destruction sécurisée) représente l'un des aspects les plus complexes de la mise en œuvre du chiffrement. Les entreprises doivent trouver un équilibre entre les exigences de sécurité et l'accessibilité opérationnelle, en veillant à ce que les clés restent protégées tout en étant disponibles pour les utilisateurs et les systèmes autorisés en cas de besoin. 

 

Problèmes de performance 

Les processus de chiffrement et de déchiffrement qui consomment de grandes quantités de ressources de calcul peuvent introduire une latence, ce qui a un impact sur les applications en temps réel, les systèmes à haut débit et les appareils aux ressources limitées tels que les capteurs IoT. Ces frais opérationnels de performance deviennent plus prononcés avec des algorithmes de chiffrement plus puissants et des volumes de données plus importants, ce qui oblige les entreprises à équilibrer soigneusement les besoins de sécurité avec les exigences de performance du système.

 

Intégration avec des systèmes hérités 

Les systèmes et applications plus anciens manquent souvent de capacités de chiffrement intégrées ou peuvent ne pas prendre en charge les normes de chiffrement modernes, ce qui rend difficile et coûteuse la mise à niveau de la sécurité sans perturber les opérations existantes. L'intégration de systèmes hérités nécessite fréquemment un développement personnalisé, des solutions tierces ou des remplacements complets de systèmes qui peuvent être d'un coût prohibitif et perturber les opérations.

 

Exigences en matière de coûts et de ressources 

La mise en œuvre d'un chiffrement complet nécessite des investissements importants dans du matériel spécialisé, des licences logicielles, du personnel qualifié et une maintenance continue. Le coût total de possession comprend non seulement les dépenses de mise en œuvre initiales, mais également les coûts opérationnels continus pour l'infrastructure de gestion des clés, la formation du personnel et la maintenance du système.

 

Défis liés à l'expérience utilisateur et à la convivialité 

Le chiffrement peut compliquer les flux de travail des utilisateurs en introduisant des étapes d'authentification supplémentaires, des exigences de mot de passe ou des retards du système. Une mauvaise expérience utilisateur conduit souvent à des solutions de contournement de la sécurité ou à une non-conformité, ce qui peut compromettre l'ensemble de la stratégie de sécurité.

 

Complexité réglementaire et de conformité 

Les entreprises doivent naviguer entre des exigences de chiffrement variables selon les juridictions, les secteurs et les cadres réglementaires, ce qui peut créer des obligations de conformité conflictuelles ou contradictoires. Les contrôles à l'exportation, les exigences de résidence des données et les obligations d'accès gouvernemental peuvent compliquer davantage les stratégies de chiffrement, en particulier pour les organisations internationales opérant dans plusieurs environnements réglementaires.

 

Complications liées à la sauvegarde et à la récupération 

Les données chiffrées créent une complexité supplémentaire pour les processus de sauvegarde et de récupération après sinistre, car les entreprises doivent s'assurer que les clés de chiffrement restent disponibles et synchronisées sur les systèmes de sauvegarde. Des clés de chiffrement perdues ou corrompues peuvent rendre les données de sauvegarde définitivement inaccessibles, ce qui rend les procédures de séquestre et de récupération des clés fiables essentielles mais difficiles à maintenir sur le plan opérationnel.

 

Menaces liées à l'informatique quantique 

Les ordinateurs quantiques pouvant résoudre certains problèmes mathématiques exponentiellement plus vite que les ordinateurs classiques, cette technologie constitue une menace fondamentale à long terme pour certains algorithmes largement utilisés, en particulier la cryptographie à clé publique (RSA et ECC), et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les entreprises suivent les normes de cryptographie post-quantique. Même si les menaces quantiques pratiques sont encore loin, les entreprises devraient déjà planifier des stratégies de migration vers des algorithmes de chiffrement résistants aux quantiques à mesure qu'ils deviennent disponibles.

Conclusion

Le chiffrement des données est devenu le fondement invisible de notre civilisation numérique, permettant tout, des services bancaires en ligne sécurisés et des communications privées à la protection des infrastructures stratégiques et des systèmes de sécurité nationale. À mesure que les cybermenaces se perfectionnent et que l'informatique quantique se rapproche de la réalité, le chiffrement ne fera que devenir plus crucial, obligeant les entreprises et les individus à adopter des méthodes cryptographiques plus fortes et plus avancées pour protéger les informations sensibles. En comprenant et en mettant en œuvre des pratiques de chiffrement fiables dès aujourd'hui, nous pouvons créer les bases d'un avenir numérique sécurisé qui protège la confidentialité, favorise l'innovation et maintient la confiance dans les systèmes qui alimentent notre vie quotidienne.

FAQ sur le chiffrement des données

Le chiffrement moderne ajoute des frais opérationnels de calcul, mais l'impact sur les performances est généralement minime sur le matériel contemporain pour la plupart des applications quotidiennes telles que la navigation sur le web, la messagerie électronique et le stockage de fichiers. Le léger retard est généralement imperceptible pour les utilisateurs et est largement compensé par les avantages en matière de sécurité, bien que le traitement de données à volume élevé ou les systèmes plus anciens puissent subir des effets sur les performances plus perceptibles.

Bien que les méthodes de chiffrement ne soient pas théoriquement inviolables, les normes modernes telles qu'AES-256 sont conçues pour résister aux attaques par force brute avec la technologie informatique conventionnelle actuellement disponible. Dans la pratique, réussir à briser un tel chiffrement nécessiterait des ressources au-delà de ce qui est considéré comme réaliste aujourd'hui.

L'informatique quantique présente un défi potentiel à long terme pour la cryptographie à clé publique largement utilisée (par exemple, RSA et ECC). Le chiffrement symétrique tel que l'AES est généralement considéré comme plus résilient, bien que les entreprises puissent évaluer des tailles de clé plus importantes et surveiller le développement des normes cryptographiques post-quantiques au fil du temps. À mesure que les approches résistantes aux quantiques mûrissent, les entreprises peuvent envisager de les intégrer dans la planification cryptographique et la conception de systèmes futures.

Les données chiffrées peuvent être récupérées si vous disposez des clés de déchiffrement et des mots de passe corrects, ou via des systèmes de récupération de clés autorisés que les entreprises mettent souvent en œuvre à des fins de continuité du business. Cependant, si un chiffrement fort est correctement mis en œuvre et que toutes les clés sont définitivement perdues ou détruites, les données deviennent effectivement irrécupérables, même avec des ordinateurs puissants. C'est pourquoi la mise en œuvre de procédures de gestion et de récupération des clés appropriées est stratégique.