Merkle améliore les expériences client tout en renforçant la gouvernance et la sécurité des données
Merkle, une société de dentsu, consolide les données sensibles et collabore avec ses clients dans Snowflake. Le résultat ? Un environnement de données plus efficace et fiable qui accélère l’accès aux données et réduit les risques.
Comment fonctionne le chiffrement ?
Le chiffrement fonctionne en transformant des informations lisibles en un format illisible à l'aide d'algorithmes mathématiques et de clés cryptographiques.
Les clés sont constituées de longues chaînes de bits générés aléatoirement, généralement affichées en format hexadécimal ou dans d'autres formats de caractères pour des raisons de lisibilité. Plus la clé est longue, plus le chiffrement est difficile à déchiffrer, même avec des ordinateurs sophistiqués. Les méthodes de chiffrement modernes sont conçues de sorte que même les systèmes informatiques les plus avancés nécessiteraient un temps impraticable pour deviner la clé par essais successifs. Ce mécanisme de protection efficace est devenu fondamental pour la sécurité numérique, protégeant des applications allant des transactions financières aux communications personnelles sur Internet. Le processus de déchiffrement inverse le chiffrement en appliquant le même algorithme avec la clé appropriée.