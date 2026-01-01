La Rosée Cosmétiques en fait plus pour ses clients et pour la planète

Depuis son lancement en 2015, La Rosée Cosmétiques place deux principes au cœur de son activité : développer des produits cosmétiques naturels qui prennent soin de votre peau, et agir pour le bien-être de la planète et de ceux qui y vivent.

Cette philosophie séduit les consommateurs : ces dernières années, l’entreprise a presque doublé ses effectifs et son chiffre d’affaires d’un exercice à l’autre. Cette forte croissance a permis à La Rosée Cosmétiques de s’étendre vers de nouveaux marchés et de nouvelles gammes de produits. Elle a aussi entraîné une hausse massive de ses volumes de données.

« Toute activité commerciale en croissance arrive à un stade où elle doit se transformer et repenser son approche de l’IT et de la data », explique Adrien Champagnon, Data Engineer et Team Lead chez La Rosée Cosmétiques. « Certaines organisations s’y prennent trop tard. Nous avons donc voulu lancer notre transformation le plus tôt possible, et faire évoluer notre écosystème IT et data afin d’éviter une future dette technique. C’est pour cela que nous avons choisi Snowflake : c’est une plateforme complète, capable d’accompagner notre croissance à long terme. »

Pour mener à bien sa transformation data et continuer à faire évoluer son offre de produits naturels en conservant son business model durable, La Rosée Cosmétiques a migré vers l’AI Data Cloud de Snowflake. L’entreprise dispose désormais d’une vue unifiée de ses produits et de ses clients, d’une plateforme d’analytique plus efficace et d’une base solide pour ses futurs cas d’usage.