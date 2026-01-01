La Rosée Cosmétiques en fait plus pour ses clients et pour la planète
Grâce à l’AI Data Cloud de Snowflake, La Rosée Cosmétiques affine sa connaissance de ses clients et de ses produits, et bâtit une stratégie data tournée vers l’avenir.
100 millionsde lignes de données rassemblées pour disposer d’informations pratiques
10xmoins de temps pour déployer des plateformes commerciales dans de nouvelles régions
SecteurRetail & Consumer Goods
LieuLyon, France
Pour des cosmétiques écoresponsables et naturels, tout commence par les données
Depuis son lancement en 2015, La Rosée Cosmétiques place deux principes au cœur de son activité : développer des produits cosmétiques naturels qui prennent soin de votre peau, et agir pour le bien-être de la planète et de ceux qui y vivent.
Cette philosophie séduit les consommateurs : ces dernières années, l’entreprise a presque doublé ses effectifs et son chiffre d’affaires d’un exercice à l’autre. Cette forte croissance a permis à La Rosée Cosmétiques de s’étendre vers de nouveaux marchés et de nouvelles gammes de produits. Elle a aussi entraîné une hausse massive de ses volumes de données.
« Toute activité commerciale en croissance arrive à un stade où elle doit se transformer et repenser son approche de l’IT et de la data », explique Adrien Champagnon, Data Engineer et Team Lead chez La Rosée Cosmétiques. « Certaines organisations s’y prennent trop tard. Nous avons donc voulu lancer notre transformation le plus tôt possible, et faire évoluer notre écosystème IT et data afin d’éviter une future dette technique. C’est pour cela que nous avons choisi Snowflake : c’est une plateforme complète, capable d’accompagner notre croissance à long terme. »
Pour mener à bien sa transformation data et continuer à faire évoluer son offre de produits naturels en conservant son business model durable, La Rosée Cosmétiques a migré vers l’AI Data Cloud de Snowflake. L’entreprise dispose désormais d’une vue unifiée de ses produits et de ses clients, d’une plateforme d’analytique plus efficace et d’une base solide pour ses futurs cas d’usage.
Points forts
- Décloisonner pour être plus efficace : grâce à ses intégrations avec SAP et Tableau, Snowflake facilite le décloisonnement de toute l’organisation et limite les opérations manuelles. Les équipes gagnent ainsi en efficacité tout en réduisant leurs coûts.
- Offrir une visibilité en temps réel sur les produits et les clients : avec ses plus de 100 millions de lignes de données stockées dans l’AI Data Cloud, La Rosée Cosmétiques accède désormais, à la demande, à la visibilité unifiée sur ses produits et ses clients dont elle a besoin pour poursuivre sa croissance.
- Aborder de nouveaux marchés en toute confiance : un socle data modulaire et évolutif aide La Rosée Cosmétiques à étendre ses cas d’usage et à conquérir de nouveaux marchés.
Simplifier et unifier les différents circuits de commercialisation avec Snowflake
La Rosée Cosmétiques commercialise ses produits via deux circuits : un business B2C qui vend directement aux clients, et un business B2B qui vend des cosmétiques aux pharmacies. Cette stratégie s’est révélée très efficace pour proposer plus largement ses produits aux clients, mais elle présente aussi des contraintes qui rendent la croissance plus difficile à gérer.
« Nous disposions d’une plateforme auparavant pour nos bases de données, mais elle n’avait pas été mise à jour depuis longtemps et elle n’était plus adaptée à nos besoins », indique Champagnon. « Nous ne pouvions pas disposer de cette vue unique sur nos produits à l’échelle du business : les équipes marketing, les équipes e-commerce et les représentants commerciaux en contact avec les pharmacies s’appuyaient tous sur des données différentes. »
Pour accompagner la croissance rapide de l’entreprise et démocratiser l’accès aux analyses et aux informations, Adrien Champagnon et l’équipe data ont engagé une transformation de son architecture data. La Rosée Cosmétiques a décidé qu’il était temps d’associer SAP et l’AI Data Cloud pour réunir ses données de vente, de produits et de service.
The modularity of Snowflake helps us adapt quickly, and that’s vital for a business like ours. We move fast, so our data and IT has to move even faster to keep up."
Adrien Champagnon
Aider les équipes à prendre les décisions les plus éclairées avec l’AI Data Cloud
Aujourd’hui, Snowflake joue un rôle clé dans l’unification des données produit, commerciales et opérationnelles de l’entreprise. Avec plus de 100 millions de lignes de données réparties dans des centaines de tables, l’AI Data Cloud s’intègre aux systèmes SAP cœur de métier de La Rosée, ainsi qu’à Tableau pour la visualisation.
Avec toutes ses données réunies au même endroit, La Rosée a créé plusieurs cas d’usage clés qui décloisonnent ses opérations et améliorent l’efficacité opérationnelle. Par exemple La Rosée Cosmétiques suit désormais toutes les commandes, qu’elles proviennent de sa boutique en ligne ou d’une pharmacie, avec beaucoup plus d’efficacité qu’auparavant.
Cette approche unifiée offre à l’entreprise une visibilité exploitable et concrète sur les stocks et les ventes sur tous les canaux. Cela permet aux équipes de prendre de meilleures décisions, du développement produit à la logistique.
En cas de problème sur une commande, comme un retard d’expédition, La Rosée Cosmétiques peut mieux comprendre la situation et la résoudre rapidement, pour une meilleure expérience client.
Construire sur Snowflake un socle data solide pour la croissance future
Ce n’est que la première étape d’une longue liste de cas d’usage data planifiés chez La Rosée Cosmétiques. « C’est comme lorsque vous construisez une maison », explique Champagnon. « Si les fondations sont solides, à mesure que vos besoins évoluent, vous pouvez plus facilement construire de nouvelles pièces et vous développer en prévision de l’avenir. »
Construire un socle data solide et unifié sera crucial pour l’entreprise à mesure qu’elle poursuit son expansion sur de nouveaux marchés. En réutilisant la logique existante dans Snowflake, l’équipe peut déployer des systèmes de commande dans de nouveaux pays dix fois plus vite que lors de la première implémentation.
« La modularité de Snowflake nous aide à nous adapter rapidement, et c’est vital pour une activité comme la nôtre », explique Champagnon. « Nous avançons à toute vitesse. Pour suivre le rythme, notre data et notre IT doivent avancer encore plus vite. »
L’équipe data de La Rosée Cosmétiques peut aussi compter sur un socle data fiable et performant. Lorsque son ancienne infrastructure a commencé à dater, La Rosée a choisi de basculer vers une plateforme data moderne avant que la dette technique n’affecte sa capacité à faire évoluer son business.
« J’apprécie vraiment Snowflake en tant que plateforme », déclare Champagnon. « J’aime sa capacité à gérer tous les types de données, des tables structurées aux vidéos et aux documents, pour créer toutes sortes de cas d’usage. Nous avons aussi constaté d’énormes gains de performance grâce à la plateforme et aux optimisations continues réalisées par l’équipe qui la fait évoluer. »
Between its push for innovative technologies like AI, and its focus on sustainable, clever analytics rather than just processing huge volumes of data, I like the direction Snowflake is heading in. It feels like a great match for our business and its values."
Adrien Champagnon
Rendre les produits encore meilleurs pour la planète grâce aux insights data-driven
L’avenir s’annonce prometteur pour La Rosée Cosmétiques : Champagnon et son équipe planifient déjà plusieurs nouveaux cas d’usage bâtis sur l’AI Data Cloud.
« Notre principal objectif pour l’année prochaine est de connecter autant de jeux de données externes que possible afin d’enrichir les insights que nous en tirons et de leur apporter encore plus de valeur », explique Champagnon.
L’équipe prévoit également d’unifier davantage les données de l’entreprise afin de décloisonner encore plus les équipes commerciales, marketing et produit. C’est essentiel pour gagner un temps précieux, réduire les coûts et renforcer l’image de marque comme la réputation, grâce à une communication cohérente sur ses produits auprès des audiences du monde entier.
La Rosée Cosmétiques étudie aussi comment utiliser Snowflake CoWork pour alimenter des chatbots internes et démocratiser l’accès aux insights produit et opérationnels. L’entreprise cherche également la meilleure manière de transformer les données produit dans Snowflake en insights exploitables, notamment pour mieux comprendre l’acheminement de ses produits et devenir encore plus écoresponsable. La Rosée Cosmétiques reste aussi solidement ancrée dans ses valeurs fondamentales, en veillant à ce que chaque composant de son stack technologique soit aligné sur son engagement : protéger ses clients comme la planète.
Grâce à son nouveau socle IT et data puissant et évolutif, La Rosée Cosmétiques dispose de solides atouts pour atteindre ses ambitions de croissance et continuer à faire ce qu’elle fait de mieux : proposer des produits cosmétiques d’exception, dans le cadre d’une démarche écoresponsable.