Nous sommes ravis d’annoncer la collaboration entre Snowflake et Veeva pour connecter l’AI Data Cloud de Snowflake pour la santé et les sciences de la vie à la Veeva Vault Platform, afin de créer des opportunités business et d’accélérer l’innovation sur toute la chaîne de valeur des sciences de la vie.

Ce que cela change pour vous : les organisations qui exploitent le nouveau connecteur Snowflake Openflow pour Veeva Vault peuvent connecter les données Veeva en lecture seule afin d’exécuter des analyses et alimenter leur IA de bout en bout dans Snowflake, et ainsi accompagner les clients sur les données cliniques, de sécurité, réglementaires, qualité et commerciales, sans mobiliser de lourdes ressources d’ingénierie. Parmi les principaux avantages :

Des insights transverses plus rapides : décloisonnez l’exécution des processus et l’analytique d’entreprise pour poser des questions plus ambitieuses et obtenir des réponses plus vite.

L’IA agentique sur des données unifiées : améliorez le reporting qualité, clinique et commercial grâce à des insights conversationnels qui exploitent des agents de récupération de données et des workflows agentiques opérationnels alignés sur la logique des processus business.

Des processus de conformité centralisés : centralisez et automatisez les pipelines de données pour créer des tableaux de bord de préparation aux audits disponibles en continu et des informations exploitables, au service de la conformité réglementaire.

Une intégration sécurisée et gouvernée : le flux de données en lecture seule permet aux documents et données Veeva validés de rester intacts tout en étant chargés directement dans le périmètre sécurisé de Snowflake. Les capacités de gouvernance intégrées, les contrôles d’accès et la traçabilité complète simplifient considérablement les processus de conformité.

« Veeva s’engage en faveur d’un écosystème ouvert et intégré. En connectant Veeva Vault à l’AI Data Cloud de Snowflake, nos clients communs peuvent accélérer l’obtention d’insights transverses, sans la charge d’ingénierie habituelle. Ce flux de données fluide et sécurisé permet aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées tout au long du cycle de vie des produits », déclare Jared Katz, Senior Director, Veeva Development Cloud Strategy.

Résoudre un défi persistant du secteur

Au cœur des organisations des sciences de la vie, tout repose sur les processus et les données. Le parcours de l’atelier au patient génère des données variées : données qualité opérationnelles structurées, dossiers réglementaires non structurés et données enrichies issues des workflows d’essais dictées par le protocole clinique. Veeva Vault Platform est un système de référence pour gérer les données, le contenu et les agents d’IA dans les essais cliniques, la sécurité, les activités réglementaires, la qualité et l’engagement commercial.

La plateforme unifiée de Snowflake apporte à vos données l’IA, l’analytique et des LLM parmi les plus avancés du secteur, tout en répondant aux exigences de sécurité et de gouvernance de niveau entreprise propres à ce secteur réglementé. Grâce à ce partenariat avec Veeva, les clients Snowflake peuvent relier les insights issus de la R&D, du secteur de l’industrie, des activités commerciales et de l’ensemble de la supply chain.

Fonctionnement et avantages

Des connecteurs personnalisés s’appuyant sur Snowflake Openflow, un service d’intégration managé basé sur Apache NiFi, s’interfacent directement avec Veeva Vault Direct Data API pour créer des pipelines de données fluides et scalables couvrant les opérations d’essais cliniques, la sécurité des patients, les soumissions réglementaires, la qualité et la conformité, ainsi que les opérations commerciales. Pour la plupart des applications Vault, les connecteurs utilisent Veeva Vault Direct Data API ; pour les données cliniques complexes, de futures intégrations chercheront à exploiter Veeva Study File Format.