Nous sommes ravis d’annoncer la collaboration entre Snowflake et Veeva pour connecter l’AI Data Cloud de Snowflake pour la santé et les sciences de la vie à la Veeva Vault Platform, afin de créer des opportunités business et d’accélérer l’innovation sur toute la chaîne de valeur des sciences de la vie.
Ce que cela change pour vous : les organisations qui exploitent le nouveau connecteur Snowflake Openflow pour Veeva Vault peuvent connecter les données Veeva en lecture seule afin d’exécuter des analyses et alimenter leur IA de bout en bout dans Snowflake, et ainsi accompagner les clients sur les données cliniques, de sécurité, réglementaires, qualité et commerciales, sans mobiliser de lourdes ressources d’ingénierie. Parmi les principaux avantages :
Des insights transverses plus rapides : décloisonnez l’exécution des processus et l’analytique d’entreprise pour poser des questions plus ambitieuses et obtenir des réponses plus vite.
L’IA agentique sur des données unifiées : améliorez le reporting qualité, clinique et commercial grâce à des insights conversationnels qui exploitent des agents de récupération de données et des workflows agentiques opérationnels alignés sur la logique des processus business.
Des processus de conformité centralisés : centralisez et automatisez les pipelines de données pour créer des tableaux de bord de préparation aux audits disponibles en continu et des informations exploitables, au service de la conformité réglementaire.
Une intégration sécurisée et gouvernée : le flux de données en lecture seule permet aux documents et données Veeva validés de rester intacts tout en étant chargés directement dans le périmètre sécurisé de Snowflake. Les capacités de gouvernance intégrées, les contrôles d’accès et la traçabilité complète simplifient considérablement les processus de conformité.
« Veeva s’engage en faveur d’un écosystème ouvert et intégré. En connectant Veeva Vault à l’AI Data Cloud de Snowflake, nos clients communs peuvent accélérer l’obtention d’insights transverses, sans la charge d’ingénierie habituelle. Ce flux de données fluide et sécurisé permet aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées tout au long du cycle de vie des produits », déclare Jared Katz, Senior Director, Veeva Development Cloud Strategy.
Résoudre un défi persistant du secteur
Au cœur des organisations des sciences de la vie, tout repose sur les processus et les données. Le parcours de l’atelier au patient génère des données variées : données qualité opérationnelles structurées, dossiers réglementaires non structurés et données enrichies issues des workflows d’essais dictées par le protocole clinique. Veeva Vault Platform est un système de référence pour gérer les données, le contenu et les agents d’IA dans les essais cliniques, la sécurité, les activités réglementaires, la qualité et l’engagement commercial.
La plateforme unifiée de Snowflake apporte à vos données l’IA, l’analytique et des LLM parmi les plus avancés du secteur, tout en répondant aux exigences de sécurité et de gouvernance de niveau entreprise propres à ce secteur réglementé. Grâce à ce partenariat avec Veeva, les clients Snowflake peuvent relier les insights issus de la R&D, du secteur de l’industrie, des activités commerciales et de l’ensemble de la supply chain.
Fonctionnement et avantages
Des connecteurs personnalisés s’appuyant sur Snowflake Openflow, un service d’intégration managé basé sur Apache NiFi, s’interfacent directement avec Veeva Vault Direct Data API pour créer des pipelines de données fluides et scalables couvrant les opérations d’essais cliniques, la sécurité des patients, les soumissions réglementaires, la qualité et la conformité, ainsi que les opérations commerciales. Pour la plupart des applications Vault, les connecteurs utilisent Veeva Vault Direct Data API ; pour les données cliniques complexes, de futures intégrations chercheront à exploiter Veeva Study File Format.
Résultat : un chemin sécurisé permettant aux données d’objets Vault de circuler de Veeva vers la plateforme unifiée de Snowflake pour les données et l’IA d’entreprise, sans mobiliser de lourdes ressources d’ingénierie.
« Le principal obstacle à la transformation agentique dans les sciences de la vie n’est pas la technologie, mais le décalage entre la manière dont votre entreprise fonctionne et la façon dont vos systèmes interprètent vos données. Le connecteur Snowflake Openflow pour Veeva Vault comble ce fossé. En associant les processus métier essentiels aux données de l’entreprise, il établit la “carte” indispensable au déploiement d’agents d’IA fiables, capables d’avancer au rythme de la science sans faire de compromis sur les exigences de conformité », explique Jesse Cugliotta, Global Head, Healthcare & Life Sciences chez Snowflake.
Exemple de cas d’usage : gestion de la qualité
Veeva QMS fait référence pour gérer les processus qualité soumis aux exigences de bonnes pratiques, notamment le contrôle des changements, les CAPA, les audits, les réclamations, la gestion des risques et la qualité fournisseur. Sans le connecteur, un responsable qualité peut voir les CAPA en cours, sans pouvoir relier facilement ces données aux données de capteurs, d’inventaire ou de conformité, qui résident souvent dans Snowflake.
Avec ce connecteur Openflow, les organisations peuvent :
Créer un hub unifié d’intelligence qualité en unifiant les données QMS avec les rendements de production, les disruptions de la supply chain et la surveillance post-commercialisation.
Faire émerger des informations stratégiques via des interfaces conversationnelles agentiques comme Snowflake Intelligence.
Simplifier la création d’agents et d’applications de niveau entreprise avec Snowflake Cortex, en exploitant la logique de Veeva Vault pour garantir que chaque agent s’appuie sur un contexte stratégique.
Connecter les signaux qualité en utilisant la Marketplace Snowflake pour s’abonner directement à des données tierces telles que les métriques fournisseurs ou les dossiers réglementaires, et assurer une vision globale du risque qualité.
De la valeur sur tout le cycle de vie des sciences de la vie
La qualité n’est qu’un exemple. Les cas d’usage couvrent tout le cycle de vie des sciences de la vie, notamment :
ClinOps : transformez la supervision des études en centre de pilotage des sites. En unifiant les métriques des dossiers de sites Veeva CTMS (performance, monitoring et jalons) avec les données ERP de la supply chain, les Cortex Agents alimentent des alertes « site pulse ». Ces agents signalent automatiquement les sites exposés à un risque de disruption en reliant directement la vitesse d’inclusion aux niveaux de stock et aux calendriers de production du secteur de l’industrie.
Le scénario : lorsqu’un agent détecte une accélération des inclusions sur le Site X en parallèle de retards d’expédition régionaux, il ne se contente pas d’envoyer une notification, il déclenche un protocole automatisé de réacheminement vers un autre site de production afin que les visites des patients se déroulent sans rupture de stock.
Commercial : renforcez l’intelligence décisionnelle en boucle fermée avec des agents dédiés aux field reps qui guident les interactions avec les HCP. Alimentez vos analyses de pilotage et transformez les conversations terrain en leviers mesurables pour cartographier efficacement les objections, mesurer l’impact du coaching et détecter les signaux de conformité liés aux contenus promotionnels réglementés.
Le data lakehouse Veeva pour Vault CRM et la connectivité Openflow de Snowflake avec Veeva PromoMats convergent pour fournir des insights agentiques à forte valeur ajoutée sur des plateformes connectées.
Cette collaboration comble le fossé entre l’exécution des processus et l’intelligence à l’échelle de l’entreprise, en donnant aux organisations des sciences de la vie les moyens d’exploiter des insights stratégiques et des actions pilotées par des agents.
Prêt à exploiter davantage vos données Veeva Vault dans Snowflake ?
Lancez-vous avec le connecteur Snowflake Openflow pour Veeva Vault dès aujourd’hui. Équipes commerciales, rendez-vous au Veeva Commercial Summit en mai.
Ou contactez votre Snowflake Account Executive pour en savoir plus.