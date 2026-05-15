Siamo lieti di annunciare che Snowflake e Veeva collaborano per collegare l’AI Data Cloud per il settore Healthcare e Life Sciences Snowflake alla piattaforma Veeva Vault, creando nuovo valore di business e innovazione lungo l’intera catena del valore delle life sciences.

Cosa significa per te: Le organizzazioni che adottano il nuovo Snowflake Openflow Connector for Veeva Vault possono collegare i dati Veeva di sola lettura per eseguire analisi dei dati e AI end‑to‑end in Snowflake, così da supportare i team che lavorano con dati clinici, di safety, normativi, di qualità e commerciali, senza richiedere un importante impegno di engineering. Tra i principali vantaggi:

Insight cross‑funzionali più rapidi: Elimina i silos tra esecuzione dei processi e analisi dei dati a livello enterprise per porre domande più ambiziose e ottenere risposte più rapidamente.

Agentic AI su dati unificati: Migliora il reporting di qualità, clinico e commerciale con insight conversazionali che sfruttano agenti di recupero dati e workflow agentici operativi allineati alla logica dei processi aziendali.

Processi di conformità centralizzati: Centralizza e automatizza le pipeline di dati per dashboard sempre attive sulla maturità degli audit e insight azionabili, a supporto della conformità alle normative.

Integrazione sicura e governata: Il flusso di dati di sola lettura consente di mantenere integri documenti e dati Veeva convalidati, caricandoli direttamente nel perimetro sicuro Snowflake. Le funzionalità di governance integrata, i controlli di accesso e la lineage completa semplificano drasticamente i processi di compliance.

“Veeva punta su un ecosistema open e integrato. Collegando Veeva Vault all’AI Data Cloud Snowflake, i clienti comuni possono accelerare l’accesso a insight cross‑funzionali senza il tradizionale carico dell’engineering. Questo flusso di dati fluido e sicuro consente alle aziende di prendere decisioni più informate lungo l’intero ciclo di vita del prodotto”, afferma Jared Katz, Senior Director, Veeva Development Cloud Strategy.

Affrontare una sfida persistente del settore

Il cuore delle organizzazioni life sciences si basa su processi e dati. Il percorso dal laboratorio al paziente genera dati eterogenei: dati operativi strutturati sulla qualità, documentazione normativa non strutturata e ricchi dati di workflow degli studi definiti dal protocollo clinico. La piattaforma Veeva Vault è un system of record per gestire dati, contenuti e agenti AI nell’ambito di trial clinici, safety, attività normative, qualità e interazioni commerciali.

La piattaforma unificata Snowflake porta analisi dei dati, LLM leader di settore e AI direttamente sui tuoi dati, supportando al tempo stesso i requisiti di sicurezza e governance di livello enterprise di questo settore regolamentato. Grazie a questa partnership con Veeva, i clienti Snowflake possono collegare insight provenienti da R&D, settore manifatturiero, funzioni commerciali e supply chain.

Come funziona e quali vantaggi offre

I connettori personalizzati basati su Snowflake Openflow, un servizio di integrazione gestito costruito su Apache NiFi, si interfacciano direttamente con Veeva Vault Direct Data API per creare pipeline di dati fluide e scalabili che coprono operazioni dei trial clinici, sicurezza dei pazienti, submission normative, qualità e compliance, oltre alle operations commerciali. Per la maggior parte delle applications Vault, i connettori utilizzano Veeva Vault Direct Data API; per i dati clinici più complessi, le integrazioni future punteranno a sfruttare Veeva Study File Format.