Siamo lieti di annunciare che Snowflake e Veeva collaborano per collegare l’AI Data Cloud per il settore Healthcare e Life Sciences Snowflake alla piattaforma Veeva Vault, creando nuovo valore di business e innovazione lungo l’intera catena del valore delle life sciences.
Cosa significa per te: Le organizzazioni che adottano il nuovo Snowflake Openflow Connector for Veeva Vault possono collegare i dati Veeva di sola lettura per eseguire analisi dei dati e AI end‑to‑end in Snowflake, così da supportare i team che lavorano con dati clinici, di safety, normativi, di qualità e commerciali, senza richiedere un importante impegno di engineering. Tra i principali vantaggi:
Insight cross‑funzionali più rapidi: Elimina i silos tra esecuzione dei processi e analisi dei dati a livello enterprise per porre domande più ambiziose e ottenere risposte più rapidamente.
Agentic AI su dati unificati: Migliora il reporting di qualità, clinico e commerciale con insight conversazionali che sfruttano agenti di recupero dati e workflow agentici operativi allineati alla logica dei processi aziendali.
Processi di conformità centralizzati: Centralizza e automatizza le pipeline di dati per dashboard sempre attive sulla maturità degli audit e insight azionabili, a supporto della conformità alle normative.
Integrazione sicura e governata: Il flusso di dati di sola lettura consente di mantenere integri documenti e dati Veeva convalidati, caricandoli direttamente nel perimetro sicuro Snowflake. Le funzionalità di governance integrata, i controlli di accesso e la lineage completa semplificano drasticamente i processi di compliance.
“Veeva punta su un ecosistema open e integrato. Collegando Veeva Vault all’AI Data Cloud Snowflake, i clienti comuni possono accelerare l’accesso a insight cross‑funzionali senza il tradizionale carico dell’engineering. Questo flusso di dati fluido e sicuro consente alle aziende di prendere decisioni più informate lungo l’intero ciclo di vita del prodotto”, afferma Jared Katz, Senior Director, Veeva Development Cloud Strategy.
Affrontare una sfida persistente del settore
Il cuore delle organizzazioni life sciences si basa su processi e dati. Il percorso dal laboratorio al paziente genera dati eterogenei: dati operativi strutturati sulla qualità, documentazione normativa non strutturata e ricchi dati di workflow degli studi definiti dal protocollo clinico. La piattaforma Veeva Vault è un system of record per gestire dati, contenuti e agenti AI nell’ambito di trial clinici, safety, attività normative, qualità e interazioni commerciali.
La piattaforma unificata Snowflake porta analisi dei dati, LLM leader di settore e AI direttamente sui tuoi dati, supportando al tempo stesso i requisiti di sicurezza e governance di livello enterprise di questo settore regolamentato. Grazie a questa partnership con Veeva, i clienti Snowflake possono collegare insight provenienti da R&D, settore manifatturiero, funzioni commerciali e supply chain.
Come funziona e quali vantaggi offre
I connettori personalizzati basati su Snowflake Openflow, un servizio di integrazione gestito costruito su Apache NiFi, si interfacciano direttamente con Veeva Vault Direct Data API per creare pipeline di dati fluide e scalabili che coprono operazioni dei trial clinici, sicurezza dei pazienti, submission normative, qualità e compliance, oltre alle operations commerciali. Per la maggior parte delle applications Vault, i connettori utilizzano Veeva Vault Direct Data API; per i dati clinici più complessi, le integrazioni future punteranno a sfruttare Veeva Study File Format.
Il risultato: un percorso sicuro che consente ai dati degli oggetti Vault di fluire da Veeva alla piattaforma unificata Snowflake per dati enterprise e AI, senza richiedere ingenti risorse di engineering.
“Il principale ostacolo alla trasformazione agentic nel settore life sciences non è la tecnologia, ma il divario tra il modo in cui gestisci il business e il modo in cui i sistemi interpretano i dati. Snowflake Openflow Connector for Veeva Vault colma questo divario. Unificando i workflow dei processi business-critical con i dati enterprise, crea la “mappa” necessaria per implementare agenti AI affidabili, in grado di operare al ritmo della ricerca scientifica senza compromettere i controlli di conformità.,” afferma Jesse Cugliotta, Global Head, Healthcare & Life Sciences, Snowflake.
Caso d’uso di esempio: Gestione della qualità
Veeva QMS è un punto di riferimento per la gestione dei processi di qualità in conformità ai requisiti di good practice, inclusi change control, CAPA, audit, reclami, gestione dei rischi e qualità dei fornitori. Senza il connettore, un responsabile della qualità potrebbe vedere le CAPA open, ma non riuscire a collegare facilmente questi dati a dati di sensori, inventario o compliance, che spesso risiedono in Snowflake.
Con questo connettore Openflow, le organizzazioni possono:
Creare un hub unificato di intelligence sulla qualità unificando i dati QMS con rese produttive, interruzioni della supply chain e sorveglianza post‑marketing.
Far emergere insight di business tramite interfacce conversazionali agentiche come Snowflake Intelligence.
Semplificare la creazione di agenti AI e applications di livello enterprise con Snowflake Cortex, sfruttando la logica di Veeva Vault per garantire che ogni agente AI operi in un contesto business‑critical.
Collegare i segnali di qualità utilizzando Marketplace Snowflake per sottoscrivere direttamente dati di terze parti, come metriche dei fornitori o documentazione normativa, e ottenere una visione olistica del rischio qualità.
Valore lungo l’intero ciclo di vita delle life sciences
La qualità è solo un esempio. I casi d’uso coprono l’intero ciclo di vita delle life sciences, tra cui:
ClinOps: Trasforma la supervisione degli studi in una centrale di comando per i siti. Unificando le metriche dei record di sito di Veeva CTMS, come prestazioni, monitoraggio e milestone, con i dati ERP della supply chain, Cortex Agents alimenta gli avvisi “site pulse”. Questi agenti segnalano automaticamente i siti a rischio di interruzione collegando direttamente la velocità di arruolamento ai livelli di inventario e alle tempistiche del settore manifatturiero.
Scenario: Quando un agente AI rileva un’accelerazione dell’arruolamento nel Site X insieme a ritardi regionali nelle spedizioni, non si limita a inviare una notifica: attiva un protocollo automatizzato di riallocazione delle strutture per garantire che le visite dei pazienti proseguano senza stock‑out.
Commercial: Potenzia l’intelligence decisionale closed‑loop con agenti per i rappresentanti commerciali che guidano le interazioni con gli HCP. Rafforza le analisi dei dati per il management e trasforma le conversazioni sul campo in driver misurabili per una mappatura efficace delle obiezioni, l’impatto del coaching e i segnali di compliance rispetto ai contenuti promozionali regolamentati.
Il Data Lakehouse di Veeva per Vault CRM e la connettività Openflow Snowflake verso Veeva PromoMats convergono per offrire insight agentici ad alto valore su piattaforme connesse.
Questa collaborazione colma il divario tra esecuzione dei processi e intelligence su scala enterprise, offrendo alle organizzazioni life sciences insight business‑critical e azioni guidate da agenti AI.
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