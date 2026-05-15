SAP et Snowflake ouvrent une nouvelle ère de l’IA d’entreprise grâce à l’intégration zéro copie

Cette étape concrétise une vision ambitieuse : unifier sans compromis les informations stratégiques et les données externes. La disponibilité générale de ces offres concrétise la promesse d’un socle data véritablement unifié. Nos clients communs passent désormais de l’annonce à la mise en œuvre.

Ce partenariat repose sur un important travail de co‑ingénierie visant à décloisonner les données SAP et le reste du patrimoine de données de l’entreprise. Historiquement, l’intégration des données s’est révélée complexe, coûteuse et très exigeante en matière de gouvernance. Elle nécessitait de nombreux processus ETL et entraînait la duplication des données. Notre partenariat contribue à éliminer ces contraintes grâce à une intégration bidirectionnelle zéro copie et à une sémantique globale. L’IA comprend ainsi mieux le contexte et la signification des données dans l’ensemble du patrimoine de données du client.

Notre collaboration s’articule autour de deux offres principales :

SAP Snowflake (Solution Extension) : Pour les nouveaux clients Snowflake, SAP Snowflake constitue la voie pilotée par SAP vers l’AI Data Cloud de Snowflake, avec toutes ses fonctionnalités et une conception adaptée aux exigences des entreprises. Les clients bénéficient de toute la richesse de la plateforme Snowflake, et pas seulement d’un ensemble limité de fonctionnalités, afin d’unifier les données SAP et d’entreprise sur un socle unique et fiable pour l’IA et l’analytique. L’offre est certifiée, commercialisée et prise en charge par SAP, avec Snowflake en co‑vente. Proposée dans l’édition Business-Critical, elle fournit la résilience, la capacité à faire évoluer les déploiements et le modèle commun de réussite client indispensables aux workloads stratégiques. SAP Business Data Cloud Connect for Snowflake : Pour les clients Snowflake existants, cette offre permet une intégration bidirectionnelle zéro copie des données SAP stratégiques directement avec les environnements Snowflake qu’ils exploitent déjà. Cette avancée change la donne : les équipes IA, les data analysts et les applications accèdent en temps quasi réel aux données SAP stratégiques modélisées sémantiquement ainsi qu’à une sémantique riche, sans dupliquer les données. Les données restent dans leur environnement source, tout en conservant des contrôles de gouvernance unifiés et une disponibilité en temps quasi réel.

Ces offres conjointes illustrent l’engagement commun de SAP et Snowflake à rendre les données d’entreprise durablement fiables, gouvernées et prêtes à produire des résultats fondés sur l’IA. Découvrez les détails de l’intégration et les instructions de configuration ici.

Faire émerger la nouvelle génération de l’IA d’entreprise

Les clients Snowflake peuvent désormais dépasser l’analytique descriptive pour obtenir de puissants insights prédictifs. Il leur suffit d’unifier les données business structurées de SAP, comme les stocks, les ventes et les registres financiers, avec des données non structurées ou externes, telles que les prévisions météorologiques, les opinions exprimées sur les réseaux sociaux ou les journaux machine.

Les premiers utilisateurs exploitent déjà ces outils pour accélérer la recherche et améliorer l’accessibilité des données dans toute leur organisation. Ces jeux de données combinés permettent les cas d’usage suivants :

Chaînes logistiques prédictives : passer d’une gestion réactive des stocks à des opérations prédictives en combinant les données de stock SAP en temps quasi réel avec les prévisions externes du marché et de la météo dans Snowflake.

Planification de scénarios financiers : les financial analysts peuvent exécuter en temps quasi réel des scénarios « what-if » à partir de données combinées sur les ventes, le marketing et les opérations, issues de SAP et d’autres applications d’entreprise. Ils prennent ainsi des décisions stratégiques plus rapides et plus précises.

Vues client à 360 degrés : relier l’historique d’achat et les données de commande stratégiques de SAP à l’analyse des opinions clients pour anticiper l’attrition, personnaliser les offres et suggérer des actions agentiques tout au long du parcours client.

Cette évolution apporte le contexte et la gouvernance unifiée nécessaires pour développer et déployer des agents d’IA capables de se fier aux données sur lesquelles ils agissent. Avec Cortex Code, les organisations peuvent créer en quelques minutes des agents d’IA sur ce socle unifié. L’intégration, disponible dès aujourd’hui dans les régions AWS Commercial et prévue sur Microsoft Azure et Google Cloud Platform au second semestre 2026, permet de traiter les données comme une ressource unifiée. Elle ouvre ainsi la voie à des niveaux d’excellence opérationnelle et d’innovation jusque-là difficiles à atteindre.

Alors que le partenariat entre SAP et Snowflake continue d’évoluer, nous nous engageons à faciliter l’adoption de cette puissante combinaison par les organisations. Nous vous invitons à approfondir les avantages techniques et stratégiques de l’intégration de données zéro copie et de la modernisation des données avec SAP et Snowflake.

Pour découvrir la valeur de l’alliance entre SAP et Snowflake ainsi que les stratégies de mise en œuvre, consultez notre eBook Snowflake et SAP : unifier données et contexte pour dynamiser l’IA d’entreprise. Nous sommes également ravis de participer à SAP Sapphire Orlando aujourd’hui et pendant les deux prochains jours afin de rencontrer nos clients et partenaires, et d’échanger sur la valeur et l’impact de ce partenariat solide et de nos offres. Nous participerons aussi à SAP Sapphire Madrid et au Snowflake Summit 2026. Retrouvez également une série de webinaires en juin.