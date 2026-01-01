Snowflake lance l’IA générative pour les images et les vidéos entre autres grâce aux LLM multimodaux de Reka dans Snowflake Cortex

Snowflake s’engage à aider ses clients à exploiter la puissance de l’intelligence artificielle (IA) pour prendre de meilleures décisions, améliorer leur productivité et toucher un plus grand nombre de clients en tirant parti de tous les types de données. Les grands modèles de langage (LLM) jouent un rôle stratégique dans le fonctionnement des applications d’IA générative. Et les LLM multimodaux forment une catégorie intéressante de modèles puisqu’ils permettent aux utilisateurs d’exploiter dans leurs invites non seulement du texte, mais aussi des images et des vidéos, afin de mieux cerner le contexte et la signification des données.

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer une nouvelle étape dans notre partenariat avec Reka : l’intégration de sa suite de modèles multimodaux hautement performants dans Snowflake Cortex. Ce partenariat inclut Flash, un modèle optimisé pour les questions quotidiennes, et l’intégration à venir de Core, le plus grand et plus performant LLM de Reka. Grâce à la puissance de l’IA multimodale, nos clients pourront exploiter en toute transparence davantage de types de données dans l’environnement même où celles-ci se trouvent, tout en garantissant leur protection à l’aide des outils de sécurité et de gouvernance intégrés du Data Cloud Snowflake. Les derniers tests de Reka confirment que Flash et Core sont tous les deux des modèles hautement performants. Les capacités de Core se rapprochent de celles de GPT-4 et Gemini Ultra, ce qui en fait l’un des LLM les plus performants actuellement disponibles sur le marché.

Au-delà du renforcement de notre partenariat avec NVIDIA, qui nous permet d’alimenter les applications d’IA générative et d’améliorer les performances et l’évolutivité des modèles dans Snowflake, notre partenariat avec Reka et d’autres fournisseurs de LLM témoigne parfaitement des dernières innovations que nous mettons en œuvre pour offrir à nos clients des capacités d’IA avancées.

Snowflake reste fidèle à son engagement : sécuriser l’IA tout en facilitant son utilisation et sa mise en œuvre, aussi bien pour les utilisateurs professionnels que pour les développeurs. Grâce à l’ensemble de nos partenariats et de nos investissements dans le domaine de l’IA, nous entendons continuer à proposer à nos clients le meilleur choix possible d’outils et de technologies pour leur permettre de créer les applications d’IA sophistiquées dont ils ont besoin.