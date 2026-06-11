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Les nouvelles fonctionnalités de CoWork (anciennement Snowflake Intelligence) offrent des informations personnalisées et proactives, ainsi que des workflows agentiques couvrant l’ensemble des types de données et des processus de l’organisation.

Nouveau blueprint d’IA agentique pour la biopharma : Sanofi adopte un socle unifié prêt pour l’IA, qui accélère la prise de décision dans la recherche et développement, le secteur de l’industrie et les activités commerciales, avec notamment un agent qui fournit aux représentants commerciaux, en quelques secondes, des informations et des plans pré-appel approfondis générés par l’IA.

Les workflows agentiques d’entreprise reposent sur cinq composants clés, notamment des données et un contexte d’entreprise gouvernés, des modèles d’IA, des applications et un plan de contrôle agentique.

Pour les dirigeants du secteur de la santé et des sciences de la vie, les problématiques autour de l’IA ne portent plus sur les projets pilotes, mais sur ce qu’il est possible de déployer à l’échelle de toute une organisation.

Les plus avancées disposent depuis longtemps des éléments nécessaires à cette transformation : d’immenses volumes de données, une expertise scientifique et clinique approfondie, et un mandat clair pour améliorer les résultats, l’efficacité et l’innovation. Mais le Snowflake Summit de cette année a clarifié un point : la prochaine étape pour l’IA ne sera pas cantonnée à des cas d’usage isolés, elle se caractérisera par une exécution réfléchie et gouvernée à l’échelle de l’entreprise.

Tout au long du Snowflake Summit, Snowflake a mis en avant l’évolution de l’AI Data Cloud et de ses capacités d’IA comme socle pour l’IA d’entreprise, les applications, les agents et la collaboration gouvernée.

Pour les professionnels de santé, les payeurs, les entreprises pharmaceutiques, les organisations medtech et les instituts de recherche, le message était clair : l’IA passe de la phase pilote à des workflows à l’échelle de toute une organisation, capables de raisonner en toute sécurité sur les données d’entreprise, d’améliorer la prise de décision et d’être mis à l’échelle dans des processus strictement réglementés.

Voici trois enseignements clés pour les dirigeants et les responsables dans le secteur de la santé et des sciences de la vie.

1. L’avenir du secteur est agentique

L’IA agentique devient rapidement bien plus qu’une vision d’avenir pour la santé et les sciences de la vie. Elle s’impose comme une voie concrète pour relever certains des défis persistants du secteur, comme la complexité administrative, les workflows fragmentés, la hausse des coûts et la nécessité de fournir des soins personnalisés, rapides et efficaces.

« Personne ne se lance dans la médecine parce qu’il adore la paperasse. L’IA agentique est l’une des premières vagues de technologie qui permet aux cliniciens de se rapprocher d’une pratique pleinement alignée avec leurs compétences », explique Jesse Cugliotta, Global Head, Healthcare & Life Sciences chez Snowflake.

Le rapport de Snowflake « L’avenir de l’IA et de l’interopérabilité dans le secteur la santé » mettait déjà cette tendance en lumière plus tôt cette année : 64,5 % des organisations de santé et agences de santé publique interrogées ont adopté l’IA agentique, l’expérimentent ou prévoient de la déployer dans les 6 à 12 prochains mois. Leurs principaux cas d’usage vont de l’amélioration de l’expérience des adhérents et des prestataires à la réduction des coûts, l’optimisation des opérations et l’amélioration de la santé des populations.

Cette transition était déjà visible au Snowflake Summit, où des clients ont montré comment les workflows agentiques peuvent passer du concept à un impact opérationnel.

