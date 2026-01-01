La soberanía de datos es el principio por el cual los datos están sujetos a las leyes y los marcos normativos de la ubicación en la que se recaban. La residencia de datos hace referencia a la ubicación en la que se almacenan los datos, y es uno de los pilares de la soberanía de datos. Los requisitos de residencia de datos suelen dictar que ciertos tipos de datos deben permanecer dentro de límites geográficos específicos.

Estos conceptos han ido adquiriendo más importancia en la era digital, ya que para prestar servicios digitales, como los de procesamiento en la nube, suelen ser necesarias las transferencias de datos e información transfronterizas. En muchos sectores regulados y gubernamentales es especialmente importante que los clientes dispongan de los controles que necesitan para abordar sus requisitos de residencia y soberanía de datos. El establecimiento de mecanismos de límites de datos dentro de la UE desempeña una importante función en el compromiso que ha adquirido Snowflake de proporcionar servicios en la nube de confianza a sus clientes europeos.