Data-Governance-Standards sind veröffentlichte Best-Practice-Referenzen, die Unternehmen dabei helfen, zu definieren, wie Governance strukturiert, gemessen und verbessert werden sollte. Sie bieten in der Regel eine gemeinsame Terminologie, Prinzipien, Kontrollbereiche oder Bewertungskriterien, denen ein Governance-Programm folgen kann.

Standards sind nicht dasselbe wie Vorschriften, die rechtlich bindend sind, und sie sind auch nicht ganz dasselbe wie Frameworks, die in der Regel beschreiben, wie ein Unternehmen Governance intern operationalisiert.

Der Unterschied wird deutlicher, wenn man die jeweilige Funktion betrachtet.