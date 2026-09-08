Die meisten Unternehmens-KI-Programme scheitern nicht am Modell. Sie scheitern an der zugrunde liegenden Infrastruktur: den Governance-Lücken, blinden Flecken bei der Sicherheit und Reibungsverlusten in den Workflows, die dafür sorgen, dass KI im Pilotmodus stecken bleibt, anstatt Business Value im Produktionsmaßstab zu liefern.

Doch der Weg zum agentenbasierten Unternehmen erfordert weit mehr als nur bessere Modelle. KI-Agenten benötigen eine vertrauenswürdige Grundlage: eine Single Source of Truth für das Unternehmen, integrierte Sicherheitsfunktionen, identitätsbasierte Zugriffskontrollen und Richtlinien, die es ihnen ermöglichen, zuverlässig über alle Geschäfts-Workflows hinweg zu agieren. Ohne diese Grundlage können selbst die leistungsfähigsten Modelle nicht sicher handeln.

Wir bei Snowflake sind seit Langem der Überzeugung, dass es keine KI-Strategie ohne eine Datenstrategie für kontrollierte Daten gibt. Während Unternehmen über die Experimentierphase hinausgehen und KI-Agenten in der Produktion einsetzen, entsteht eine neue Infrastrukturschicht zwischen Foundation-Modellen und Geschäftsanwendungen. Diese Schicht entwickelt sich zu einer der wichtigsten Investitionsmöglichkeiten im Bereich der Unternehmens-KI. Sie ermöglicht es Unternehmen, KI sicher zu operationalisieren, konsistent zu verwalten und in die Workflows zu integrieren, in denen Business Value geschaffen wird.

Deshalb freuen wir uns, Dust und Gray Swan vorzustellen – zwei Portfoliounternehmen von Snowflake Ventures, die diese nächste Phase der Unternehmens-KI mitgestalten.

Jedes Unternehmen adressiert andere Herausforderungen, von KI-Sicherheit und Governance bis hin zu Enterprise-Agent-Plattformen und Modellinfrastruktur. Zusammen repräsentieren sie die grundlegenden Fähigkeiten, die Unternehmen benötigen, um produktionsreife Agentic AI mit dem Vertrauen, der Flexibilität und den Governance-Kontrollen bereitzustellen, die Unternehmen fordern.

Von KI-Experimenten zum unternehmensweiten Einsatz

Die erste Welle der KI-Einführung war von Experimenten geprägt. Unternehmen testeten neue Modelle, untersuchten Anwendungsfälle und bewerteten die potenziellen geschäftlichen Auswirkungen. Nun entwickeln Unternehmen KI-gestützte Produkte, stellen Agenten bereit und binden Intelligenz direkt in Geschäftsprozesse ein. Der Erfolg hängt zunehmend nicht nur von der Modellqualität ab, sondern auch von den umgebenden Systemen, die KI in der Produktion zuverlässig, sicher und nützlich machen.

Drei Fähigkeiten werden dabei zur Grundlage:

Flexibler Zugriff auf die besten Modelle für eine bestimmte Aufgabe

Sicherheits- und Governance-Kontrollen für KI-Systeme, die im großen Maßstab betrieben werden

KI-native Workflows, die eine effektive Zusammenarbeit von Menschen und Agenten ermöglichen

Dust und Gray Swan tragen beide dazu bei, diese Kategorien zu definieren.

KI in den Arbeitsalltag integrieren mit Dust

Dust entwickelt organisatorische KI für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Teams aus Menschen und Agenten. Mit Erfolgen bei GTM- und Operations-Teams in KI-nativen Start-ups und etablierten Unternehmen gleichermaßen bietet Dust Teams eine gemeinsame Grundlage aus Unternehmenswissen, Suche und Model Context Protocols (MCPs). Darauf aufbauend können sie komplexe, funktionsübergreifende Arbeit orchestrieren – unter Verwendung beliebiger Modelle sowie wiederverwendbarer, kontrollierbarer Agenten und Fähigkeiten.

Indem Dust KI kollaborativer, flexibler und kontrollierbarer macht, hilft es Unternehmen, über isolierte Pilotprojekte hinauszugehen und eine breitere organisatorische Akzeptanz zu erreichen. Wir freuen uns besonders über die wachsende Integration zwischen Snowflake und Dust, die Kunden dabei hilft, Cortex Agents und Dust-Agenten auf Basis vertrauenswürdiger Unternehmensdaten zu entwickeln und zu skalieren.

Vertrauen in KI aufbauen mit Gray Swan

Gray Swan entwickelt die Laufzeitsicherheits- und Schutzschicht, die für diese nächste Generation von KI-Anwendungen erforderlich ist. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Schwachstellen zu identifizieren, die Abwehr zu stärken und KI mit größerer Zuversicht bereitzustellen.

Da die Einführung von Unternehmens-KI immer schneller voranschreitet, sind Vertrauen, Governance und Sicherheit zu grundlegenden Anforderungen für jedes Unternehmen geworden, das KI verantwortungsvoll skalieren möchte.

Skalierung des agentenbasierten Unternehmens

Bei Snowflake Ventures investieren wir in Firmen, die Unternehmen dabei unterstützen, mehr Wert aus ihren Unternehmensdaten zu schöpfen und ihre KI-Transformation zu beschleunigen. Was uns an Gray Swan und Dust begeistert, ist nicht nur ihre individuelle Produktumsetzung, sondern auch, wie sie gemeinsam widerspiegeln, wohin sich Unternehmenssoftware entwickelt.

Die Zukunft der Unternehmens-KI erfordert mehr als nur reine Modellleistung. Sie erfordert eine Single Source of Truth für das Unternehmen, eine sichere und kontrollierte Bereitstellungslaufzeit sowie eine nahtlose Integration in die alltäglichen Workflows, in denen Entscheidungen getroffen und Aufgaben erledigt werden.

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den Teams von Gray Swan und Dust, während sie beim Aufbau der vertrauenswürdigen Infrastruktur helfen, die das agentenbasierte Unternehmen antreibt.

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