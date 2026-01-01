ESG na
Snowflake
A Snowflake se esforça para promover a sustentabilidade em nossas operações e produtos. Valorizamos a diversidade de nossa força de trabalho e estamos comprometidos em fazer o que é melhor para nossos clientes, parceiros e para a comunidade.
QUESTÕES AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE GOVERNANÇA NA SNOWFLAKE
A missão da Snowflake é permitir que todas as empresas impulsionem seus dados com o Snowflake Data Cloud. Para realizar essa missão, levamos a sério o nosso papel como guardiões do capital dos nossos investidores. Não estamos focados apenas no nosso desempenho financeiro a curto prazo, mas nos preocupamos profundamente com a criação de crescimento e valor a longo prazo e fazer a diferença por meio de nossa tecnologia e nossos funcionários. Muitas de nossas bases de longo prazo têm foco na sustentabilidade ambiental, um ambiente de trabalho inclusivo e com igualdade de oportunidades para nossa força de trabalho diversificada, e governança. Continue lendo e confira algumas das ações que estamos adotando.
Por que Snowflake
Para ESG
Ambiental
Trabalhamos para minimizar a nossa própria pegada ambiental. Mas, para a Snowflake, isso não é o bastante. A arquitetura central do Snowflake processa dados com mais eficiência do que as soluções herdadas, o que ajuda a reduzir o impacto do carbono.
Social
Abraçar as diferenças dos outros é um valor fundamental de nossa organização. Acreditamos que a criação de um ambiente de trabalho baseado em desempenho e com oportunidades iguais, que acolha diferentes perspectivas, permite que nossa força de trabalho apresente novas ideias, desafie o status quo e incentive a inovação.
Governança
Estamos comprometidos em criar uma governança corporativa sólida que apoie a criação de valor a longo prazo.
AMBIENTAL
A Snowflake está focada em minimizar a pegada ambiental. Muitos de nossos escritórios estão equipados com tecnologia de economia de energia e buscamos escritórios acessíveis por transporte público. Temos um programa de redução de desperdício de alimentos e doamos alimentos aptos para consumo para organizações locais que precisam. Temos um programa de reciclagem e compostagem, aparelhos com consumo de energia eficiente e instalações que economizam água. Por fim, estamos reduzindo as viagens de negócios com a realização de mais reuniões e eventos virtuais.
Social
Promovemos uma cultura de inclusão com uma força de trabalho diversificada de várias maneiras, incluindo raça, gênero, orientação sexual, idade, religião, habilidade, identidade e experiência. Junto com nossa cultura de responsabilidade individual baseada em desempenho, acreditamos que isso estimulará a inovação, incentivará a autenticidade e servirá aos nossos clientes à medida que permitimos que cada organização se torne orientada por dados. Nosso objetivo é sempre reunir as pessoas, em vez de separá-las, e incentivar iniciativas de base. Oferecemos diversos treinamentos para funcionários, incluindo treinamento de habilidades, de gerenciamento e de diversidade. Também nos preocupamos com a comunidade fora da Snowflake e estamos desenvolvendo relacionamentos com instituições educacionais e sem fins lucrativos que investem no desenvolvimento de habilidades e oportunidades de carreira para grupos sub-representados.
GOVERNANÇA
Para obter informações sobre nossa estrutura de governança de conselho, consulte nossa declaração aos acionistas mais recente.