QUESTÕES AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE GOVERNANÇA NA SNOWFLAKE

A missão da Snowflake é permitir que todas as empresas impulsionem seus dados com o Snowflake Data Cloud. Para realizar essa missão, levamos a sério o nosso papel como guardiões do capital dos nossos investidores. Não estamos focados apenas no nosso desempenho financeiro a curto prazo, mas nos preocupamos profundamente com a criação de crescimento e valor a longo prazo e fazer a diferença por meio de nossa tecnologia e nossos funcionários. Muitas de nossas bases de longo prazo têm foco na sustentabilidade ambiental, um ambiente de trabalho inclusivo e com igualdade de oportunidades para nossa força de trabalho diversificada, e governança. Continue lendo e confira algumas das ações que estamos adotando.