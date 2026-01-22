O serviço totalmente gerenciado Snowflake sempre foi mais do que apenas uma solução sem servidor

À medida que a análise de dados entra na era da IA para empresas, as exigências dos clientes por uma plataforma sólida, fácil de usar, conectada e confiável para suas necessidades de dados presentes e futuras permanecem inalteradas.

Os clientes de "computação sem servidor" têm permitido usar recursos na nuvem sem provisionamento, implantação e gestão de recursos de hardware ou de software. Desde a fundação em 2012, a Snowflake adota a tecnologia sem servidor, com clientes fornecendo código para carregar, gerenciar e consultar dados, e nós cuidando do resto. Com algumas plataformas sem servidor, os clientes ainda precisam unir serviços distintos de um único fornecedor ou de vários fornecedores, por exemplo, no caso em que a computação é gerenciada pelo fornecedor, mas o armazenamento não é.

Além disso, a maioria dos fornecedores precisa economizar tempo e recursos valiosos para spin-up e spin-down clusters, fazer atualizações revolucionárias, refatorar código ou até mesmo migrar para novas edições para poder acessar funcionalidades como recursos sem servidor e melhorias de desempenho. Embora a maioria tenha recursos de segurança e governança, eles podem exigir que o cliente integre vários serviços para fornecer uma solução completa ou, pior ainda, podem não estar disponíveis em versões anteriores do produto, o que força atualizações. A dificuldade é agravada para os clientes com implementações entre regiões e cross-cloud, especialmente quando há riscos em potencial de paralisações de serviços ou desastres. Por fim, historicamente, as empresas têm colaborado usando tecnologias ineficientes e já obsoletas que exigem recuperação de arquivos de servidores FTP, extração de API e pipelines de dados complexos. Esses processos, caros e demorados, representam riscos de governança e segurança, pois tão logo movem-se os dados, os clientes perdem todo o controle deles. Como resultado, os dados muitas vezes ficam subutilizados. Alguns fornecedores usam um modelos de compartilhamento federados, o que pode funcionar em algumas situações, mas pode levar a baixa previsibilidade e controle de custos.

Por outro lado, por princípio, o Snowflake não só não precisa de servidor, como também oferece um serviço totalmente gerenciado que é realmente fácil, conectado a todo o seu acervo de dados e que milhares de clientes confiam.

O Snowflake é simples.

As organizações sempre precisaram se diferenciar por meio da redução do tempo de retorno por meio da gestão e da escalabilidade completas dos dados. O movimento rumo à IA exige ainda mais essas necessidades. É imprescindível ter uma plataforma que facilite a implementação de inovações como a IA generativa.

Em meio à pressa das organizações para obter o máximo de valor comercial possível com os dados e a IA, os orçamentos também estão sendo monitorados de perto. Constantemente, as organizações são obrigadas a fazer mais usando menos recursos e, por isso, precisam de uma solução econômica com controles de custo fáceis de usar.

O serviço totalmente gerenciado Snowflake cuida da gestão da plataforma e leva a IA aos seus dados, ao mesmo tempo em que oferece um mecanismo com aprimoramento contínuo com gestão integrada de custos voltada para otimizar continuamente o valor para os clientes. Entre estes recursos, estão:

Administração automatizada: com o Snowflake, apenas alguns ajustes são necessários e a solução já funciona. O uso contínuo requer poucos ajustes ou otimização, e as tarefas de manutenção, como a execução de comandos vacuum e outras tarefas de manutenção, ocorrem em segundo plano sem esforço ou impacto para o cliente. Isso tem um efeito significativo no custo total de propriedade, ajudando a economizar tempo precioso de administração e, portanto, custos que agora podem ser realocados para o lançamento de novos produtos e a conclusão de projetos de dados com mais rapidez.

Escalabilidade instantânea: com um serviço totalmente gerenciado, como o Snowflake, há um grupo de recursos disponível que possibilita a escalabilidade instantânea. Como esses recursos são administrados no fornecedor de VPC, eles podem ser compartilhados entre todos os clientes nessa região para possibilitar um aumento ou um redução simplificados dos recursos. Com um serviço gerenciado pelo cliente, os clientes administram a computação por conta própria. Portanto, se querem um grupo de reserva, eles precisam pagar por isso, o que elimina o propósito de elasticidade baseada na nuvem. Para a maioria das plataformas gerenciadas pelo cliente, há um atraso para adicionar ou remover capacidade, com o cliente precisando gerenciar a instância, carregar software e juntar isso ao cluster. Mas, no Snowflake, tudo isso acontece instantaneamente.

Atualizações sem interrupções: o Snowflake gerencia todas as atualizações de versão de software e patches, sem interrupções para o cliente. Planejamos, executamos e verificamos as atualizações e fazemos isso usando um processo contínuo, sem tempo de inatividade. Isso também significa que todos os clientes usam o mesmo software com os mesmos recursos. Ao ler documentações de plataformas como serviço (PaaS), muitas vezes você vê referências a recursos que não são compatíveis com certas versões do serviço, bem como janelas de paralisação para manutenção planejada. Nada isso é problema com o Snowflake.

IA integrada: o Snowflake leva a IA aos dados de nossos clientes e eles podem usar os modelos, como o Snowflake Arctic e o Anthropic Claude, para tarefas como processamento de texto, análise de sentimentos e resumos personalizados com o Snowflake Cortex AI, os recursos de IA generativa do Snowflake. Acesse várias interfaces de código, incluindo em SQL e Python, e o Snowflake AI & ML Studio para desenvolvimento no-code (sem código). O Cortex AI também levou à criação de um conjunto de produtos de IA generativa, incluindo o Snowflake Copilot, um assistente com tecnologia de IA que ajuda o usuário a completar tarefas no Snowflake, e o Document AI, uma família de serviços que usam aprendizado de máquina para entender e extrair dados de vários tipos de documentos.

Visibilidade, controle e otimização de custos por meio de uma interface fácil de usar: a interface Snowflake de gestão de custos apresenta visões gerais e organização da conta que permitem monitorar, com facilidade, as métricas de gastos e uso, como as consultas mais caras, com reduções mais profundas. Ela mostra ainda como o valor de um crédito Snowflake muda com o tempo. Na interface, os clientes também podem controlar os gastos com o Snowflake por meio de monitores de recursos para definir limites no uso de créditos, receber notificações e atuar em armazenamentos virtuais quando eles se aproximam ou excedem os limites especificados. Os orçamentos são outro recurso presente na interface para ajudar no controle dos gastos. Neles, os clientes podem especificar um limite de gastos no nível da conta ou para um agrupamento personalizado de recursos que consomem créditos e receber notificações quando os limites estão próximos a serem excedidos. Além disso, os insights de custo na interface mostram oportunidades para a redução de custos, como tabelas grandes que não foram consultadas recentemente, para ajudar a otimizar a utilização de recursos.

Programa de melhorias automáticas de desempenho: com frequência, a Snowflake implementa automaticamente melhorias de desempenho nos tempos de consulta e de processamento de consultas, das quais os clientes podem se beneficiar sem a necessidade de qualquer ação. Com o Snowflake Performance Index (SPI), é possível acompanhar regularmente essas melhorias no desempenho do Snowflake percebidas por clientes reais. De fato, nos últimos 26 meses, o Snowflake melhorou 40% na duração de consultas.

O Snowflake é conectado.

Equipes de dados e desenvolvedores investem inúmeras horas construindo uma infraestrutura para copiar e mover dados. Esse desafio é agravado pelo aumento do volume de dados, pelo controle regulatório e pelo fato de que nem todos os dados necessários ficam em uma única organização. Para maximizar os insights e o valor comercial dos dados, as equipes precisam colaborar com eles de forma rápida e fácil, não apenas com outras partes da organização, mas também com parceiros, fornecedores ou até mesmo com clientes. E quando identificam um produto de dados que gostariam de comprar de um terceiro, as equipes deveriam ser capazes de avaliar, pagar e integrar facilmente esse produto.

Para permanecer ágil e ter a flexibilidade de poder usar as melhores ferramentas para diferentes fluxos de trabalho, os clientes não devem estar presos a um determinado fornecedor ou tecnologia específica. Em vez disso, eles precisam arquitetar seus ecossistemas de dados em torno de formatos de dados abertos e interoperáveis para que vários mecanismos de consulta e transformação possam operar nos mesmos dados sem ingestão ou tradução.

Ao centro está o Snowflake, nosso amplo ecossistema de dados, possibilitado pelo nosso compartilhamento de ETL zero e interoperabilidade com formatos de tabela aberta, para ajudar os clientes a maximizar o valor de todos os seus dados, apps e modelos:

Compartilhamento de dados contínuo: a Snowflake foi pioneira no compartilhamento de dados com a preservação da privacidade, sem transferir dados com o uso de tecnologias modernas e baseadas no controle de acesso, abrangendo regiões e nuvens. Esses recursos de compartilhamento foram estendidos à integração sem cópia de aplicações SaaS e até oferecem suporte a modelos de aprendizado de máquina (machine learning, ML) e extensões de conhecimento para expandir os recursos do Snowflake Cortex Search e do Snowflake Intelligence.

Colaboração segura interna e externa: com o Snowflake, os clientes podem encontrar e acessar facilmente dashboards, planilhas, dados, modelos, apps e documentação de dentro e de fora da organização com a única Universal Search. Eles podem explorar e integrar ainda mais dados, apps e produtos de IA de outras equipes dentro de sua organização por meio do Internal Marketplace ou de mais de 680 parceiros e fornecedores em mais de 18 categorias por meio do Snowflake Marketplace. Os clientes podem reduzir o tempo de aquisição de dados e apps com a capacidade de fazer compras diretamente no Snowflake Marketplace e até mesmo usar os contratos de capacidade do Snowflake já existentes.

Armazenamento interoperável: o Snowflake permite acessar e processar dados estruturados, semiestruturados e não estruturados de forma contínua, sem silos ou atrasos. As automações e as otimizações únicas incluem criptografia por padrão, compactação de armazenamento integrada e acesso rápido a dados, mesmo em escala de petabytes. A flexibilidade do Snowflake permite que as empresas implementem uma ampla variedade de padrões de arquitetura, incluindo data lake, data warehouse, lakehouse ou data mesh. A compatibilidade com dados locais e formatos de tabela aberta, como Apache Iceberg, amplia ainda mais o valor do Snowflake para todo o acervo de dados de uma organização.

O Snowflake é confiável.

Nos últimos anos, continuidade de negócios, segurança e governança abrangentes têm sido fundamentais. No entanto, à medida que as empresas se estendem a casos de uso mais recentes de IA e data fabric e mashes em diferentes regiões e nuvens, a confiança torna-se ainda mais essencial.

O serviço totalmente gerenciado Snowflake oferece confiança de nível corporativo e pronta, com segurança, governança e continuidade de negócios/recuperação de desastres unificados em diferentes regiões e nuvens.

Catálogo do Snowflake Horizon pronto para uso: com o Snowflake Horizon Catalog, os administradores de segurança e os diretores de segurança da informação (CISOs) podem implementar de forma uniforme controles de acesso em várias nuvens e descobrir e resolver rapidamente riscos de segurança cross-cloud. Enquanto isso, responsáveis e administradores de dados podem facilmente estabelecer proteções de governança integradas e comprovadas a conteúdos confidenciais, enquanto as equipes de dados podem pesquisar, descobrir, acessar e compartilhar rapidamente dados, apps e modelos governados de todo o ecossistema para promover a colaboração, respeitando a privacidade. Os recursos avançados do Horizon Catalog podem até ser estendidos a Apache Iceberg™ Tables criadas por qualquer outro mecanismo compatível no Snowflake Open Catalog, após a integração e a sincronização dessas tabelas com o Snowflake.

Continuidade dos negócios/recuperação de desastres pronta para uso: o Snowflake permite aos clientes criar, com facilidade, contas e conjuntos de dados essenciais para manter o tempo de atividade. Fornecemos replicação e sincronização contínuas de bancos de dados, contas, pipelines entre outros, de um só lugar entre regiões e nuvens, para resiliência, durabilidade e failover em um evento imprevisto ou por opção com base em mudanças na estratégia de negócios.

O poder da plataforma Snowflake.

Ao focar apenas nas diferenças de recursos e nos preços, muitos compradores corporativos têm dificuldades para escolher a plataforma de dados certa para atender às suas necessidades. No entanto, a comparação de um serviço totalmente gerenciado com um serviço gerenciado pelo cliente, mesmo que seja "sem servidor", fica complicada quando se leva em conta o valor de todas as automações e os recursos já prontos para uso aqui. Com um serviço gerenciado pelo cliente, as organizações devem esperar planejar, implementar e gerenciar esses recursos por conta própria. Portanto, ao calcular o custo total de propriedade (TCO), elas devem levar em conta todo o tempo acrescido de esforço e custo necessário para contratar, treinar e dedicar recursos para gerenciar esses recursos, recursos que de outra forma poderiam ser aproveitados para lançar produtos e concluir projetos de dados mais rapidamente. Frequentemente, esses custos adicionais tornam o custo total de operação de soluções gerenciadas por cliente bem mais alto do que o de um serviço totalmente gerenciado.

Em contrapartida, a Snowflake tem mais de uma década de experiência no fornecimento de um serviço totalmente gerenciado que foi criado tendo em mente a facilidade de uso, a conectividade e a confiança para ajudar nossos clientes a se prepararem para qualquer movimento tecnológico que venha a ocorrer. Saiba como o Snowflake revolucionou as necessidades de dados e IA de clientes como Pfizer e OM1:

"O Snowflake tem sido estratégico para simplificar nossa base de dados. Ele nos permitiu resolver problemas de simultaneidade e silos de dados em escala empresarial. Fácil de usar, sem manutenção e com administração de banco de dados drasticamente reduzida. Ele nos dá funcionalidades que não conseguimos encontrar em outro lugar e custa menos.... Agora, quando diferentes unidades de negócios precisam compartilhar dados, tudo em um único local compatível, seguro e confiável. A contribuição da Snowflake tem sido fundamental para nos ajudar a consolidar a visão One Pfizer.”

Steve Ring, Director of Enterprise Database Solutions, Pfizer

Conheça melhor a jornada da Pfizer como o Snowflake.

"Tínhamos como missão simplificar todo o nosso ecossistema. Embora tivéssemos migrado nossos dados para o Snowflake, contávamos com um ecossistema complexo de processamento distribuído entre AWS, Databricks e softwares personalizados. Apesar desse sistema funcionar, o custo e a sobrecarga eram bastante altos. Do ponto de vista comercial, o mais importante é a eficiência. Nosso objetivo é que nossos engenheiros de dados possam dedicar seu tempo inovando e resolvendo problemas difíceis, e não na manutenção de plataformas. Então, para simplificar o ecossistema, a OM1 migrou o processamento de dados de sua plataforma anterior para o Snowflake, conseguindo maior eficiência, redução de custos e melhor desempenho no processo."

Eric Schrock, CTO da OM1

Conheça melhor a jornada da OM1 com o Snowflake.