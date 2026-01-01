Snowflake Data DriversAwards 2026
#IAMADATADRIVER
AIデータクラウドでのお客様の成功を祝う
概要DATA DRIVERS AWARDSとは?
Data Drivers Awardsは、AIデータクラウドを使用して、業界やindustryの境界を押し広げ、イノベーションを促進し、インパクトを与えようとしているSnowflakeのお客様(個人および組織)を表彰するプログラムです。
例えば、データクリーンルームを使用したセキュアなデータ共有、Snowflakeマーケットプレイスに出品されているネイティブアプリケーションによるデータマネタイズ、人工知能を使用した生産性の向上や自動化の推進など、お客様のイノベーションストーリーをパワーアップしたいと考えています。
受賞カテゴリー
DATA DRIVER OF THE YEAR
この賞 は、データドリブンであることの意味を十分に体現している組織を表彰するものです。この組織は、エンタープライズ対応のモダンなデータとAIのプラットフォームの必要性を理解しており、AIデータクラウドで卓越した成果を上げています。
受賞者は、綿密に計画され実行されたデータおよびAI戦略が、ビジネスの生産性を向上させ、イノベーションを促進し、顧客体験を向上させる輝かしい例となります。
AI Innovator
この賞カテゴリーは、人工知能の目まぐるしく変化するイノベーションに適応し、AIを活用してコア業務を変革し、意思決定を向上し、組織の生産性向上を推進するスピードとアジリティを示した組織を表彰します。
受賞者は、AIユースケースをプロダクション環境に実装し、定量化された明確なインパクトを組織にもたらしている必要があります。
Innovation in Data Analytics
このカテゴリーは、AIや機械学習などの高度なツールを適用して、未加工データを受動的で保存された資産から、組織の競争上の優位性と成長を促進する実用的で予測可能なインサイトへと変えた組織を表彰します。
Data Collaboration
このカテゴリーでは、自社の組織、エコシステム、世界全体でコラボレーションを行い、データアセットの価値を最大化している組織を表彰します。
受賞者は、データとアプリシェアリングを活用して、これまでアクセスできなかったデータに対して、より迅速かつ安全にビジネス成果を生成できるようになります。
Data for Good
このカテゴリーでは、データとAIを使用して世界にポジティブなインパクトを与えた組織を表彰します。
受賞者には、ヘルスアウトカムの改善、人権の保護、持続可能性の推進、教育の改善、環境負荷の低減など、有意義な方法でデータと分析を使用するという明確な義務があります。
Data Executive of the Year
このアワードは、組織内で明確に定義されたデータとAI戦略を開拓したシニアリーダー(副社長レベル以上)を表彰するカテゴリー。
受賞者は、データとAIの急速なイノベーションに適応するリーダーシップとアジリティを発揮し、将来の成長に向けて堅牢で安全かつスケーラブルなデータ基盤を構築することができます。
Data Hero of the Year
このカテゴリーでは、戦略的リソースとしてデータとAIの利活用を促進し、テクノロジーの先駆者として行動した組織内の個人を表彰します。
受賞者は、組織やindustry全体に対して定量化された明確なインパクトをもたらしました。
送信の準備はできましたか?
お客様のイノベーションストーリーを聞かせてください。
ノミネートの締め切りは3月31日です。
詳細はこちら過去の受賞者
よくある質問
Data Drivers Awardsプログラムとは何ですか?
Data Drivers Awardsは、AIデータクラウドプログラム活用して限界を押し広げ、イノベーションを促進し、ビジネスやindustryにインパクトを与えているSnowflakeのお客様(個人および組織)を表彰する毎年恒例のアワードです。
応募する理由とは?
アワードの受賞者は、世界最大かつ最も転送性の高いブランド数社を代表しています。このアワードは「ベスト・オブ・ザ・ベスト」を表彰するもので、サンフランシスコで開催されるSnowflakeのフラッグシップイベントであるSnowflake Summitで紹介されます。
ノミネートを申請できるのは誰ですか?
ノミネートは、お客様から直接行うことも、Snowflakeのパートナーや従業員に依頼することもできます。顧客に代わってノミネートする場合は、提出前にその旨を伝えてください。ノミネートを受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
候補者はSnowflakeの現在の顧客である必要があります。
候補者は、ノミネートされる個々の賞の選択基準を満たす必要があります。
ノミネートには、組織におけるデータクラウドの影響を定量化するメトリックが少なくとも1つ含まれている必要があります(例:収益の増加、コストの削減、NPSスコアの増加など)。
受賞者が各国のローカル法に基づき、合法的に受賞を受諾できることが必要です。
複数のノミネートを提出できますか?
はい、複数のカテゴリーに応募できます。ただし、個々の受賞カテゴリーと基準に基づいて投稿お客様のカスタマイズしてください。
受賞者はどのように選出されますか?
審査員パネルがノミネートを審査し、応募書類に記載された個々の受賞基準と全体的なビジネスインパクトに基づいて受賞者を決定します。
受賞者はどのように発表されますか?
受賞者はサンフランシスコで開催されるSnowflake Summitで発表され、Snowflake.com に公開されるブログで紹介されます。
提出期限はいつですか?
すべてのノミネートは、2026年3月31日(火)までに提出する必要があります。