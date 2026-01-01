Data Drivers Awardsは、AIデータクラウドを使用して、業界やindustryの境界を押し広げ、イノベーションを促進し、インパクトを与えようとしているSnowflakeのお客様(個人および組織)を表彰するプログラムです。

例えば、データクリーンルームを使用したセキュアなデータ共有、Snowflakeマーケットプレイスに出品されているネイティブアプリケーションによるデータマネタイズ、人工知能を使用した生産性の向上や自動化の推進など、お客様のイノベーションストーリーをパワーアップしたいと考えています。