中外製薬は、Snowflake活用の基盤「dPROACT」とPython教育で非データサイエンス研究員の解析自走化を実現。アイデアの機会損失を回避し、外部データ利活用を促進。専門研究員の業務集中にも貢献する、創薬力強化に向けたデータ活用の全容を解説します。

こんな課題をお持ちのDX推進・データ基盤担当者様へ