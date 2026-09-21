エンタープライズAIプログラムが失敗する原因の多くは、モデルではありません。その原因は、モデルを支えるインフラストラクチャにあります。ガバナンスの欠如、セキュリティの死角、ワークフローの摩擦により、AIは本番規模のビジネス価値を提供するに至らず、パイロットモードにとどまってしまうのです。

しかし、エージェント型エンタープライズを実現するには、単に優れたモデル以上のものが求められます。AIエージェントには、信頼できる基盤が必要です。ビジネスワークフロー全体で確実に動作するための、エンタープライズの信頼できる唯一の情報源、組み込みのセキュリティ機能、アイデンティティを認識するアクセス制御、およびポリシーのガードレールが不可欠です。この基盤がなければ、どれほど優れたモデルであっても安全にアクションを実行することはできません。

Snowflakeは、ガバナンスの効いたデータ戦略なしにAI戦略は成り立たないと長年考えてきました。企業が実験段階を終え、本番環境へのAIエージェントの展開へと移行するにつれて、基盤モデルとビジネスアプリケーションの間に新たなインフラストラクチャ層が出現しています。この層は、エンタープライズAIにおいて最も重要な投資機会の1つになりつつあります。これにより、組織はAIをセキュアに運用し、一貫してガバナンスを適用し、ビジネス価値を生み出すワークフローに統合できるようになります。

だからこそ、エンタープライズAIの次なるフェーズを定義するSnowflake Venturesのポートフォリオ企業であるDustとGray Swanをご紹介できることを嬉しく思います。

両社は、AIのセキュリティやガバナンスから、エンタープライズエージェントプラットフォーム、モデルのインフラストラクチャに至るまで、それぞれ異なる課題に取り組んでいます。これらが組み合わさることで、企業が求める信頼性、柔軟性、ガバナンス制御を備えた本番環境レベルのエージェント型AIを展開するために必要な基盤機能が提供されます。

AIの実験からエンタープライズへの展開へ

AI導入の第一波は、実験的な取り組みが中心でした。組織は新しいモデルをテストし、ユースケースを模索し、潜在的なビジネスへの影響を評価しました。現在、企業はAI駆動の製品を構築し、エージェントを展開し、インテリジェンスをビジネスプロセスに直接組み込んでいます。成功は、モデルの品質だけでなく、AIを本番環境で信頼性が高く、セキュアで有用なものにする周辺システムにますます依存するようになっています。

基盤となりつつある機能は次の3つです。

特定のタスクに最適なモデルへの柔軟なアクセス

大規模に稼働するAIシステムに対するセキュリティおよびガバナンス制御

人間とエージェントが効果的に連携できるAIネイティブなワークフロー

DustとGray Swanは、これらのカテゴリーの定義に貢献しています。

Dustによる日常業務へのAIの導入

Dustは、人間とエージェントのチーム間でのコラボレーションを向上させるための組織的AIを構築しています。AIネイティブなスタートアップから既存の大企業まで、GTMや運用チームで実績のあるDustは、企業の知識、検索、モデルコンテキストプロトコル（MCP）の共有基盤をチームに提供します。この基盤の上で、任意のモデルや、再利用可能でガバナンスの効いたエージェントとスキルを使用して、複雑で部門横断的な業務をオーケストレーションできます。

AIをより協調的で柔軟かつガバナンスの効いたものにすることで、Dustは企業が孤立したパイロット版から脱却し、より広範な組織的導入へと進むのを支援します。特に、SnowflakeとDustの統合が進んでいることを嬉しく思います。これにより、お客様は信頼できるエンタープライズデータに基づいたCortex AgentsやDustエージェントを構築し、拡張できるようになります。

Gray SwanによるAIへの信頼構築

Gray Swanは、次世代のAIアプリケーションに必要なランタイムのセキュリティおよび保護レイヤーを構築しています。そのプラットフォームは、組織が脆弱性を特定し、防御を強化し、より自信を持ってAIを展開するのに役立ちます。

エンタープライズAIの導入が加速する中、責任を持ってAIを拡張しようとするすべての組織にとって、信頼、ガバナンス、セキュリティは基本的な要件となっています。

エージェント型エンタープライズの拡張

Snowflake Venturesでは、組織がエンタープライズデータからより多くの価値を引き出し、AIトランスフォーメーションのジャーニーを加速できるよう支援する企業に投資しています。Gray SwanとDustの素晴らしい点は、個々の製品の実行力だけでなく、エンタープライズソフトウェアの今後の方向性を両社が体現していることです。

エンタープライズAIの未来には、単なるモデルの処理能力以上のものが求められます。エンタープライズの信頼できる唯一の情報源、セキュアでガバナンスの効いた展開ランタイム、そして意思決定や業務が行われる日常のワークフローへのシームレスな統合が必要です。

エージェント型エンタープライズを支える信頼性の高いインフラストラクチャの構築を支援する、Gray SwanおよびDustのチームとコラボレーションできることを大変嬉しく思います。

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