Finora, eseguire workload ML complessi all’interno di una data clean room significava scontrarsi con un limite. La maggior parte degli ambienti di data clean room è limitata a query SQL o Python a nodo singolo, e raggiunge rapidamente i limiti di memoria con volumi di dati enterprise. I team finivano per considerare le clean room uno strumento di compliance, non un ambiente in cui sviluppare modelli. ML Jobs cambia le regole del gioco. ML Jobs in Snowflake Data Clean Rooms™ è ora in GA.

Ora i data scientist possono portare il loro stack ML Python standard, con training distribuito, ottimizzazione degli iperparametri, pacchetti custom e capacità di calcolo GPU, direttamente in una collaborazione multiparte. I modelli vengono addestrati su dati combinati di più organizzazioni senza che i record grezzi escano dall’account di nessuno, mentre la pipeline viene eseguita automaticamente anziché richiedere ogni volta un intervento manuale.

Consideriamo un esempio concreto nel settore advertising. Un inserzionista sviluppa modelli di audience e misurazione utilizzando dati di log pubblicitari dei publisher, dati di risoluzione delle identità degli identity provider e segnali di transazione dei partner di dati retail. Ogni sorgente dati migliora la qualità del modello. Tuttavia, ogni provider ha legittime preoccupazioni su come vengono usati i suoi dati e su chi può vederli. Allo stesso tempo, la logica del modello e gli algoritmi di scoring dell’inserzionista sono proprietà intellettuale proprietaria che non ha alcun interesse a esporre ai propri partner di dati.

ML Jobs in Data Clean Rooms offre a ogni parte ciò di cui ha bisogno. I provider di dati e identità sanno che i loro dati sono governati e utilizzati solo per workload approvati esplicitamente. Il codice del modello dell’inserzionista resta all’interno del perimetro della collaborazione, invisibile ai provider di dati. Man mano che arrivano nuovi dati, i modelli generano scoring in continuo su segnali aggiornati, senza che nessuna parte debba rinegoziare gli accessi o riesporre i propri asset.

La stessa infrastruttura indica anche la direzione futura: addestrare agenti AI la cui efficacia dipende da segnali distribuiti tra più organizzazioni. Questo include dati comportamentali di un publisher, cronologia delle conversioni di un inserzionista e arricchimento demografico di un provider di dati, tutti combinati in un’unica esecuzione di fine‑tuning all’interno di una data clean room governata. È qui che sta andando l’ML multiparte, e la data foundation è già disponibile oggi.

“Il rilascio di ML Jobs Snowflake in DCR ci ha permesso di portare la metodologia di lift best-in-class di VideoAmp in un ambiente di calcolo decisamente più scalabile. Ora possiamo elaborare i report di lift più rapidamente, usando più segnali che mai, e generare più valore per i nostri clienti su larga scala.” — Katy Mitchell, Sr Director Ad Measurement Products, VideoAmp

“In Affinity Solutions, siamo orgogliosi di usare ML Jobs in Snowflake Data Clean Rooms. Per gli inserzionisti, poter addestrare modelli ed eseguire scoring su dati combinati senza che i record grezzi escano dall’ambiente di nessuno risolve un problema che per anni ha bloccato attività serie di misurazione e targeting. Ciò che ci entusiasma di più è la data foundation che si crea per il futuro: agenti AI addestrati in continuo sui nostri dati di acquisto dei consumatori e sui dati dei nostri clienti, in modo sicuro, protetto e fluido. ML Jobs rende la data collaboration davvero praticabile, ed è su questo che si costruirà il futuro dell’advertising.” — Kalyan Lanka, Chief Product Officer, Affinity Solutions

“Con ML Jobs Snowflake ora disponibile nella Data Clean Room Collaboration API Snowflake, Kroger Precision Marketing può collegare in modo nativo le proprie metodologie di misurazione media leader di settore all’interno di Snowflake Data Clean Rooms. Questa innovazione abilita le nostre metodologie di incrementalità best-in-class, consentendo a KPM di fornire insight affidabili e privacy-first alla velocità e su scala richieste dai marketer moderni.” — Nathan Dall, Product, Data Collaboration & AI, Kroger Precision Marketing

Cosa è possibile fare ora

Alcuni dei modelli ML più preziosi in advertising, servizi finanziari e sanità richiedono dati di più organizzazioni che, in genere, non hanno potuto condividerli perché spostarli oltre i confini aziendali crea problemi di privacy o di concorrenza. L’ML in data clean room è progettato proprio per risolvere questo problema.

Training di modelli e scoring multiparte

Un modello di machine learning addestrato su un singolo silo di dati riflette solo la visione del mondo di quel silo. Un retail media network, un provider di servizi finanziari e un brand dispongono ciascuno di segnali distinti sul comportamento dei consumatori, come cronologia degli acquisti, pattern di transazione e dati di engagement, che insieme sono molto più predittivi rispetto a quando vengono usati separatamente.

ML Jobs rende pratico eseguire un’unica pipeline di training su set di feature provenienti da più parti. Ogni organizzazione contribuisce al modello senza esporre i record grezzi alle altre. Il miglioramento dell’accuratezza ottenuto con feature più ricche e multi-sorgente è uno degli argomenti più convincenti a favore dell’ML collaborativo.

Il propensity scoring ne è un esempio diretto. Un publisher assegna uno score di propensione all’acquisto all’intera popolazione di utenti per conto di un inserzionista, ma un modello di propensione addestrato solo sui segnali comportamentali del publisher è limitato. Aggiungendo la cronologia delle conversioni di prima parte dell’inserzionista e i segnali demografici e psicografici di un provider di dati, lo stesso modello viene addestrato su un set di feature molto più ricco: affinità ai contenuti e comportamento di sessione del publisher, fascia di reddito e fase di vita del provider di dati, ed esiti di acquisto effettivi dell’inserzionista. Gli score risultanti sono sensibilmente più predittivi perché il modello ha visto il quadro completo di ciò che genera le conversioni. I modelli che prima si basavano sui soli segnali comportamentali di un singolo publisher ora possono essere riaddestrati a ogni nuova campagna con l’intero set di feature disponibili, mantenendo gli score aggiornati invece di lasciarli degradare al variare della composizione dell’audience.

