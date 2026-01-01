Disney Streamingによる、データクラウドを活用したデータガバナンスとデータシェアリング

注：本記事は(2021年7月13日)に公開された(How Disney Streaming Uses the Data Cloud for Data Governance and Data Sharing)を翻訳して公開したものです。

エンターテイメントの巨人、The Walt Disney Companyは、その一部門であるDisney Streamingがエクスペリエンスを向上し続けられるよう、顧客の視聴嗜好を深く理解することに熱心です。Rise of the Data Cloudの最新エピソードでは、Disney Streamingのデータガバナンス担当副社長であるAnita Lynch氏をゲストにお招きして、データガバナンス、データの品質、データクリーンルームを使用したアクセシビリティ管理、および大規模かつ高パフォーマンスでのデータシェアリングの重要性の高まりについて語っていただきました。

Disney Streamingは、Disney+、ESPN+、Huluといった、ディズニーのD2Cコンテンツの拠点であり、Marvel Cinematic UniverseやStar Warsといった人気の高いメディアフランチャイズが提供する映画、ドキュメンタリー、ライブアクション、およびアニメシリーズを、CMを挟まずにストリーミング配信しています。Lynch氏によると、Disney Streamingはすでに、1年間で数千ペタバイトものデータを蓄積しているそうです。

Disneyのようなメディア企業は、ストリーミングサービスを通じて配信している自社コンテンツが増えるにつれ、収集している大量のファーストパーティデータを慎重に管理するだけでなく、意思決定に最も影響度の高いデータはどれかを知る必要があります。

Lynch氏は次のように述べました。「Snowflakeのデータクラウドは当社にシングル・ソース・オブ・トゥルース（信頼できる唯一の情報源）をもたらしてくれました。それはまさにデータの単一コピーのようなものです。データはセキュリティ保護され、常に利用可能な状態であり、パートナーも簡単にアクセスできるほか、コンプライアンスに準拠していて最新であるという信頼感があります。」

データの単一コピーを得ることで、Disneyでは、ワークロードを優先順位付けする際の拡張性と柔軟性が高まったほか、ビジネスインテリジェンス、アナリティクス、データサイエンス、および機械学習チームや進化し続ける使用事例により効果的に対応できるようになりました。データエンジニアはもはや、さまざまなソースからデータを提供するための調整、整理、パイプラインの構築に多くの時間を割く必要がなくなりました。

顧客に関するインサイトを収集する際、Disneyはコンシューマーから指定されたデータの取扱い方法を尊重したいと考えました。Lynch氏によると、Snowflakeのデータガバナンス機能により、当該の機能の一元化が達成されているそうです。同社はデータガバナンスをスタンドアロンな機能として扱い、データの品質、プライバシー、セキュリティ、および自社の各事業部門やパートナー全体でのデータ利用に関する問題への対応に役立てています。

「当社は豊富なデータを大量に収集していますが、これらのデジタルメディアに関して顧客とどのように信頼を構築するかについては、大いに思案を重ねてきました」と、Lynch氏は語りました。

データクラウドにより、Disneyは適切なチームやパートナーとデータを簡単に共有する手法をデザインし、カスタマイズできたとLynch氏は述べています。データディスカバリー機能により、データを容易に見つけて理解できるようになったほか、データクリーンルームの使用により、定義された制限に基づいて安全にデータを共有し、分析できるようになりました。クエリを評価したうえで、クエリの結果を提供するかどうか、するとしたらどのようにいつ提供するかといった判断が下されるため、データの匿名性と安全性が保たれます。

デジタルエクスペリエンスの機会が増え続ける中で、今後はデータガバナンスについての議論がさらに活発になるだろうとLynch氏は見ています。「データの使用、永続性、およびライフサイクルに対する感度は、企業にとってさらに大きな課題になりつつあると思います。これからはどのような保護を講じるべきかという点についての認識がいっそう高まっていくことでしょう。」

Rise of the Data Cloudは、受賞歴のある著述家でありジャーナリストであるSteve Hamm氏がホスト役を務めるポッドキャストです。エピソードごとにSteve氏は、クラウドをどのように利用してデータを管理、共有、分析しているか、どのようにビジネスの成長を加速し、イノベーションを促進し、業界に革新をもたらしているかについて、データ業界のリーダーを招いてインタビューしています。このポッドキャストの他の回を聴きたい場合はこちらからアクセスしてください。