Snowflakeを利用することで、リストの管理も容易になります。API（パブリックプレビュー中）でリストを管理できるようになり、自動化や既存アプリケーションへの統合による大規模な実装や反復プロセスをサポートします。コストを削減し、コンテンツの鮮度を高めるために、オブジェクトレベルのレプリケーション（一般提供）は、リージョンやクラウドの垣根を越えて必要なオブジェクトのみの処理を最適化します。また、Snowflakeは、ULL（Uniform Listing Locators）（プライベートプレビュー中）の導入により、複数のリージョンやクラウドにまたがるリスティングコンテンツへのアクセスも容易になりました。URLが世界とインターネットをつなげる上で重要だったように、ULLはAIデータクラウド全体でデータ、アプリ、モデルによって世界とつながっています。SQLクエリ内にULLを埋め込むことで、共有データベースをマウントしたり権限を昇格したりすることなく、組織リストの共有データにアクセスできます。

発見性とキュレーションを強化するために、Snowflakeはデータチーム、データガバナー、データスチュワードのコンテンツに対する理解を深めるためのいくつかのイノベーションを発表します。オブジェクトインサイトインターフェース（プライベートプレビュー中）は、オブジェクトの人気、アクセス、品質、依存性に関する関連インサイトを提示することでより多くのコンテキストを提供します。

機密データ分類インターフェイス（近日中に一般提供開始）により、データガバナーとスチュワードはスキーマ全体またはスキーマ内のテーブルのサブセットのデータ分類ジョブを開始し、分類結果を確認して適用するタイミングを選択できます。自動タグ付けで分類を実行することもできます。これにより、信頼性の高いSnowflake分類子をオブジェクトに「自動適用」できます。機密データの自動分類（プライベートプレビュー中）により、SQLを使用して機密データの分類とタグ付けを設定可能な間隔で自動化したり、新しいテーブルを作成したりすることで、手作業とオーケストレーションを軽減することができます。自動タグ伝播（近日中にプライベートプレビュー開始）も新機能です。この機能を使用すると、データが新しいオブジェクトに流れるとき、またはビューを使用して投影されるときに、タグ（および適用されたポリシー）をプロアクティブに伝播できます。

Universal Search（一般提供）はAIを活用するため、誰もが自然言語を使用してテーブル、ビュー、データベース、スキーマ、Icebergテーブル、Snowflakeマーケットプレイスのリスト、Snowflakeドキュメント、さらにワークシート、ダッシュボード、コンテンツをから検索、発見できるようになりました。