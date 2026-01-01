広告技術企業とマーケティング技術企業は、オーディエンスの注目度をめぐって激しい競争を展開しています。顧客は毎日何千もの広告とマーケティングメッセージに晒されており、平均注目時間は急落しています。そのため、広告を拒否したり、広告ブロックをオンにしたりするのも無理はありません。

しかし、すべてが破滅と陰鬱ではありません。世界の広告技術市場は、2030年まで22.4%の割合で成長すると予想されており、マーケティング技術業界の予測成長率は2032年まで18.5%です。

これは、業界にとって前例のない機会を生み出しているものであり、AIはそれを可能にする画期的なテクノロジーの1つです。データとスポットパターンを分析し、ビジネスリーダーによるよりスマートで戦略的な意思決定をサポートします。生成AI（gen AI）は、既存のデータから学習して新しいコンテンツを作成できます。AIと生成AIを戦略的に利用すれば、広告技術およびマーケティング技術の重要な課題に対処しつつ、成長の機会を最大限に高めることができます。

広告とマーケティングを成功に導く

広告技術とマーケティング技術は、AIと生成AIのメリットを享受するための準備を整えています。どちらの業界も、AIアルゴリズムにフィードして新しいインサイトを生み出すことができる大量のデータを生み出しています。また、A/Bテストやリードスコアリングなどの高価で時間のかかるプロセスも、AI対応の自動化に最適な手段です。さらに、どちらも、生成AIがデータドリブンなインサイトによって強化および最適化できる革新的な戦略とコンテンツの開発にかかっています。

ここでは、広告技術およびマーケティング技術がAIおよび生成AIを使用してパーソナライゼーションを強化し、消費者にエンゲージし、より効果的な広告およびマーケティング戦略を生み出すための3つの主な方法をご紹介します。

1.広告およびマーケティングコンテンツの最適化

マーケターの5人に2人が予算の半分以上をコンテンツに費やしているそのような投資のROIを最大化することは極めて重要です。AIは、広告技術およびマーケティング技術企業が戦略とプロセスを最適化し、投資を実際に回収するのに役立ちます。

コンテンツの作成： 生成AIは、特定のオーディエンスの共感を呼ぶテキスト、画像、ビデオを生成できます。AIは、コンテンツがどれだけうまくいっているかを分析し、それを改善するための修正を提案できます。

自動化されたクリエイティブテスト： 生成AIは、さまざまなバージョンの広告やマーケティングコンテンツを自動的に作成し、どれが最もパフォーマンスが高いかをリアルタイムで確認できます。

リアルタイム入札（RTB）の最適化： AIモデルは、RTBエクスチェンジからミリ秒単位で大量のデータを取捨選択し、入札額をその場で調整できるため、よりコスト効率の高いキャンペーンにつながります。

広告インベントリ評価：AIは、特定の広告インベントリが過去にどのように実行されたかを評価し、その将来的な価値を予測できます。

2.オーディエンスセグメンテーションの改善

従来、広告技術企業とマーケティング技術企業は、オーディエンスをセグメンテーションするためにデータ分析に多くの時間とお金をかけなければなりませんでした。AIはこのプロセスを自動化、合理化し、オーディエンスに関するより詳細で正確なインサイトを生み出すことができるようになりました。

正確なオーディエンスセグメンテーション： 生成AIにより、マーケターは自然言語を使用して、行動、嗜好、人口統計を組み合わせ、より正確で関連性の高いセグメンテーションを行えるようになります。インサイトへのアクセスが民主化されたため、マーケターは技術チームに大きく依存することなく、単独でセグメントを構築、改良し、より迅速にターゲットを絞り込んだキャンペーンを実施できるようになりました。

リアルタイムのオーディエンスプロファイリング： AIはリアルタイムデータでオーディエンスセグメントを継続的に更新、改良できるため、広告主はターゲティング戦略を動的に調整してより良い結果を得ることができます。

オーディエンス作成に類似：生成AIは、上位顧客の特性を分析することで精度の高い類似オーディエンスを構築し、企業が類似した行動や関心を持つ潜在顧客により正確にリーチするのに役立ちます。

3.モニタリングと効果測定の強化

AIは、パフォーマンスをより明確に把握できるきめ細かいインサイトにより、広告およびマーケティング活動の効果測定を強化します。