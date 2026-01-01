[BigGeoの共同設立者兼社長] ブレット・ジョーンズ氏と私が設立者として歩みを進める上で 本当に大切なことの1つは 大きな課題に大規模に取り組み 違いを生み出すことができることです。私たちの仕事がどのように業界を再構築し、実際の問題に取り組んでいるかを目の当たりにすると、非常にモチベーションが上がります。たとえば、BigGeoは衛星データ、地形データ、気象データを使用して、緊急事態対応計画の重要な構成要素である森林火災経路を予測しています。さまざまな領域におけるSnowflakeの能力の幅広さと適応性にはやりがいがあります。

私たちにとってのもう1つの主な原動力は、私たちの仕事が人々や組織に直接影響を与えるという点です。お客様がSnowflakeのテクノロジーの力を肌で感じる喜びは、他にはできないものです。これらの瞬間は、私たちが何をすべきかを常に思い出させるものであり、「大きなもの」を構築し続けるためのモチベーションを高めます。最終的に、イノベーションを起こす意欲を高めることは、Snowflakeの取り組みに不可欠な要素であり、Snowflakeのミッションに新たな感動と目的をもたらします。