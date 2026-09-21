図1：InvoiceIQの請求書詳細

請求書処理をドキュメント解析の問題として扱うのではなく、Snowflake上で直接稼働する、ガバナンスの効いたデータとワークフローの問題として再構築しました。その結果、ドキュメントの理解、エンタープライズデータのエンリッチメント、ビジネスルール、ERPへの送信を1つのシステムに統合した、Snowflakeネイティブな買掛金管理アプリケーションが誕生しました。

本記事では、以下の内容について説明します。

従来のAP自動化が多くの価値を取りこぼす理由

Snowflakeネイティブなアーキテクチャを選択した理由

InvoiceIQが未処理の請求書を財務部門で利用可能なレコードに変換する仕組み

本番環境でのAIドリブンなワークフローの実行から得た教訓

AP自動化における真のボトルネック

モダンなマルチモーダルモデルは、すでに請求書を読み取ることができます。技術的な課題は、もはやAIがページ上のテキストを認識できるかどうかではありません。むしろ、より困難な課題は、実際の財務ワークフローの中でモデルの理解をいかに信頼できるものにするかということです。

実際には、AP自動化が失敗する原因は、モデルがドキュメントを読み取れないことよりも、そのドキュメントを取り巻くワークフローが断片化されていることによる場合が多くなります。データは複数のシステムに分散しています。SaaSのAI機能は汎用的なものが多く、企業固有のAPワークフローに適応させるのは困難です。統合パターンは、適応型のワークフロー向けには設計されていません。そして、最も重要な例外は、企業のサプライヤー、ポリシー、ERPの要件に固有のものであることがよくあります。

それこそが、InvoiceIQが橋渡しするように設計されたラストマイルです。社内では、この問題を、手作業によるレビューを減らし、制御を向上させ、ガバナンスの効いたエンタープライズデータ上に直接構築されるAIアプリケーションの再利用可能なパターンを作成できるシステムを構築することと位置づけました。

Snowflake上でネイティブに構築した理由

私たちは早い段階で、シンプルなアーキテクチャのスタンスをとりました。ワークフローをデータの近くに保ち、決定論的な部分は決定論的なままにし、ワークフロー全体を不透明なエージェントにするのではなく、より広範なシステムの一層としてAIを使用するというものです。

必要なデータがすでにSnowflake内にあったため、この決定は重要でした。発注書、サプライヤーの一次データ、過去の請求書、構成、キューの状態、下流の送信レコードはすでに利用可能であるか、そこでモデル化することができました。そのコンテキストを外部サービスのパッチワークにエクスポートするのではなく、アプリケーションロジックをデータに持ち込みました。

InvoiceIQはSnowparkコンテナサービス（SPCS）を使用してSnowflake内で稼働し、ワークフローの調整、構成、監査履歴もSnowflake内に保持されます。これにより、単一のセキュリティ境界、よりシンプルな運用、そして問題が発生した際に検査しやすいシステムが実現します。

InvoiceIQの仕組み

概要として、InvoiceIQは各請求書を分類、抽出、翻訳、照合、エンリッチメント、意思決定の6つのステージで処理します。各ステージには限定された役割があり、それらが連携することで、未処理のPDFを、Workdayに送信したり、明確な理由を添えてアナリストにルーティングしたりできる、財務部門で利用可能なレコードに変換します。