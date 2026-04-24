3 trend dati e la corsa all’intelligenza artificiale settore per settore nel 2026

Scopri come i leader trasformano l’intelligenza artificiale in risultati concreti a Snowflake Accelerate

Un gestore patrimoniale, un medico del pronto soccorso, un responsabile del bilancio comunale, un dirigente del retail, un VP di un’etichetta discografica e un responsabile delle operations di stabilimento hanno ben poco in comune.

Finché non guardi alle loro priorità su dati e intelligenza artificiale.

Nei servizi finanziari, nel settore sanitario, nei media, nel settore manifatturiero, nel retail e nel settore pubblico emergono sempre le stesse tre sfide: trasformare l’intelligenza artificiale in operatività concreta, sistemare la data foundation e integrare la fiducia in sistemi che agiscono in autonomia.

I report Trend dati 2026 Snowflake fotografano questa convergenza. A Snowflake Accelerate, i leader di questi settori mostreranno come stanno affrontando queste sfide, con sistemi reali, dati reali e casi d’uso in produzione. Ecco un’anteprima dei trend che stanno osservando.

Trend 1: Agentic AI non è più un esperimento

Sembra che la finestra dell’AI sperimentale si stia chiudendo, e in tutti i settori il cambiamento è lo stesso: prima l’intelligenza artificiale si limitava a rispondere alle domande, ora invece gli agenti AI agiscono, in modo continuo, autonomo e spesso su una scala che la maggior parte dei team non può gestire manualmente.

Nel retail, il 58% delle aziende sta implementando attivamente l’intelligenza artificiale. I consumatori stanno già acquistando online tramite agenti che non hanno mai visitato il sito web di un brand. GEO e AEO stanno sostituendo la SEO basata su keyword, e sta succedendo ora, non in futuro. Ad Accelerate Retail & Consumer Goods, il chief data officer di Shalion mostra in tempo reale come la sua intelligenza artificiale monitora oltre 2.000 retailer in più di 50 Paesi per Pepsi, Heineken e Lego, e come un Cortex AI skill Snowflake Cortex che arricchisce 5.000 SKU di prodotto 24 ore su 24 sia stato realizzato in un solo giorno. Se vuoi vedere come si presenta l’agentic commerce in produzione, questa è la sessione giusta.

Segui Accelerate Retail & Consumer Goods il 22 aprile.

Nel settore manifatturiero, la posta in gioco va oltre l’efficienza. Con oltre 10.000 americani che vanno in pensione ogni giorno, e con 1,4 milioni di posti di lavoro specializzati che potrebbero restare scoperti entro il 2030, ogni ingegnere che si ritira porta con sé conoscenze istituzionali che nessun processo di selezione può sostituire. La risposta di WolfSpeed a questo problema include 12 agenti Snowflake Intelligence che hanno trasformato anni di commenti di turno archiviati in una knowledge base live e interrogabile, così domande che prima richiedevano settimane ora trovano risposta in pochi secondi. Ad Accelerate Manufacturing, WolfSpeed mostrerà anche una rete neurale a grafo che risale ai difetti lungo la produzione in tempo reale.

Segui Accelerate Manufacturing il 29 aprile.

Lo schema si ripete ovunque: il 63% delle organizzazioni Healthcare e Life Sciences sta già sperimentando o implementando attivamente Agentic AI. Nel settore pubblico, Steve McLaughlin, Chief Data Officer della Virginia State Police, ha raccontato che trovare una singola voce in un ordine di acquisto, un’attività che prima richiedeva da minuti a ore, ora richiede 25 secondi. Nei servizi finanziari, BlackRock e S&P Global stanno implementando team coordinati di agenti AI in portfolio management, analisi dei dati del rischio e analisi quantitativa. In alcuni casi, le organizzazioni riferiscono di comprimere workflow che prima richiedevano giorni in pochi istanti.

Il quadro completo, inclusa la differenza tra il 58% delle aziende che sta implementando l’intelligenza artificiale e il 42% che è ancora in fase di pianificazione, è negli ebook Trend dati 2026 per il retail e beni di consumo e il manifatturiero.

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Trend 2: La data foundation è ancora il collo di bottiglia

Ogni settore si scontra con una verità scomoda. Sappiamo quanto siano importanti gli agenti, ma la sfida si concentra altrove: nei dati.

Ad esempio, nel settore sanitario, la cartella clinica mediana di un paziente contiene 46.000 parole. Nei casi più estremi supera 1 milione di parole, quanto l’intera serie di Harry Potter. Un medico del pronto soccorso con 24 pazienti in attesa non può leggere quelle cartelle. Un agente AI può farlo, ma solo se i dati sottostanti sono affidabili e accessibili. Ed è proprio quel “se” che blocca la maggior parte delle iniziative di intelligenza artificiale. Innovalon sta sviluppando su Snowflake workflow agentic di autorizzazione preventiva che riducono le revisioni di cartelle da 200 pagine da settimane a minuti, end-to-end, senza una persona nel mezzo. Dott.ssa Paige Killian spiegherà cosa significa davvero per l’erogazione delle cure.

Segui Accelerate Healthcare & Life Sciences il 30 aprile.

La stessa dinamica si ripete settore dopo settore. Gli agenti di WolfSpeed non potevano funzionare finché i dati IT, OT e Internet delle cose non sono stati unificati. La City of Nashville è partita da un singolo data set che registra le chiamate al 311, ma un’unica integrazione ha dato a 12 dipartimenti comunali una visibilità che prima non avevano mai condiviso. Il Francis Crick Institute, il più grande istituto europeo di ricerca discovery nelle scienze biologiche, ha creato il Trusted Research Environment, collegando data set sulle malattie rare in 38 Paesi, dati che prima non era possibile condividere in sicurezza.

Come ha detto Mike Wheeler, Global Industry Advisor, Life Sciences di SAP: “I dati stessi diventeranno il collo di bottiglia per un’AI affidabile. Se non puoi fidarti dei dati, il modello è inutile fin dall’inizio”.

I report Trend dati 2026 per Healthcare e Life Sciences e per il settore pubblico approfondiscono ulteriormente cosa richiede davvero abbattere i silos nei settori regolamentati, inclusi dove si trovano le barriere reali e cosa hanno imparato i leader che le hanno superate.

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Trend 3: Governance e semantica sono il nuovo vantaggio competitivo

Quando gli agenti agiscono sui dati in autonomia, la domanda diventa: come fai a fidarti di ciò che fanno su larga scala, tra strumenti diversi e tra team diversi?

La risposta emerge in tutti i settori: la governance è integrata nel data layer in un modo che non puoi aggiungere in un secondo momento.

Ad Accelerate, Snowflake annuncia Open Semantic Interchange (OSI) , un nuovo standard open per un contesto semantico leggibile dalle macchine, co-fondato con BlackRock, S&P Global, dbt Labs, Sigma e Hex. Dave Woodhead di BlackRock spiegherà cosa può cambiare OSI: ad esempio, ogni cliente Aladdin ricostruiva in modo indipendente lo stesso modello semantico che Aladdin aveva già creato. OSI mette fine a tutto questo. In alcune implementazioni, il time to value può scendere da mesi a minuti, a seconda del caso d’uso e della maturità dei dati.

Segui Accelerate Financial Services il 28 aprile.

Nei media e nell’intrattenimento, la governance assume forme diverse ma segue la stessa logica. Warner Music Group organizza ogni trimestre giornate di hackathon sull’intelligenza artificiale. Affianca gli ingegneri ai team legali, marketing e delle label, catalogando i risultati prima di estendere l’iniziativa. Viral Nation integra la brand safety nella scoperta dei creator su una scala di 180.000 creator. La sessione advertising, media e intrattenimento è dove vedrai come si traduce davvero, nella pratica, la governance come vantaggio competitivo.

Segui Accelerate Advertising, Media and Entertainment il 21 aprile.

Nel settore pubblico, la conformità a FedRAMP High, DoD IL-5 e HIPAA era un tempo un vincolo normativo, oggi invece dimostra che la data foundation è abbastanza solida da eseguire intelligenza artificiale autonoma. Ad Accelerate Public Sector ascolterai le agenzie che l’hanno capito e cosa hanno costruito su queste basi.

Segui Accelerate Public Sector il 23 aprile.

I report Trend dati 2026 per i servizi finanziari e per advertising, media e intrattenimento delineano come evolverà la governance. Spiegano perché la semantica è diventata il vero fossato competitivo e come appare, a livello di settore, la competizione per il controllo dei sistemi autonomi.

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L’era dell’intelligenza artificiale non si sta avvicinando. È già qui e avanza rapidamente.

Questi tre trend vanno affrontati come ugualmente importanti, non in sequenza. Le organizzazioni che oggi sono in testa li portano avanti tutti e tre in parallelo, implementando sulle parti del proprio data estate già pronte, applicando la governance lungo il percorso e costruendo il semantic layer fin dall’inizio.

Snowflake Accelerate 2026 è il momento in cui mostrano i risultati: sei settori, sei eventi, oltre 30 sessioni con clienti e demo live. Iscriviti all’evento per il tuo settore.

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