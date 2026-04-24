2026年に向けた業界横断的なAI競争を形成する3つのデータトレンド

Snowflake Accelerateで、リーダーたちがどのようにAIを具体的な成果へとつなげているかをご確認ください

資産運用マネージャー、救急医、市の予算担当ディレクター、小売企業の役員、音楽レーベルのVP、工場運営のリーダーに共通点はあまりありません。

しかし、彼らのデータとAIの優先事項に目を向けると、状況は変わります。

金融サービス、ヘルスケア、メディア、製造、小売、官公庁・公的機関の全体で、同じ3つの課題が繰り返し浮上しています。それは、AIを実際のオペレーションに組み込むこと、データ基盤を修正すること、そして自律的に機能するシステムに信頼を組み込むことです。

Snowflakeの「Data Trends 2026」レポートは、この共通点を捉えています。Snowflake Accelerateでは、これらの業界のリーダーたちが、実際のシステム、実際のデータ、本番環境のユースケースを通じて、これらの課題をどのように解決しているかを紹介します。彼らが注目しているトレンドのプレビューをご紹介します。

第1のトレンド：エージェント型AIはもはや実験段階ではない

実験的なAIの時代は終わりを告げようとしており、あらゆる業界で同じような変化が起きています。かつてAIは質問に答えるだけでしたが、現在ではAIエージェントが継続的かつ自律的に行動を起こし、多くの場合、ほとんどのチームが手動で管理できる規模を超えて稼働しています。

小売業界では、58%の企業がAIを積極的に導入しています。消費者はすでに、ブランドのウェブサイトを一度も訪れたことのないエージェントを通じてオンラインで買い物をしています。GEO（生成AI最適化）やAEO（回答エンジン最適化）がキーワードベースのSEOに取って代わりつつあり、それは将来ではなく、今まさに起きています。Accelerate Retail & Consumer Goodsでは、Shalionの最高データ責任者が、同社のAIがPepsi、Heineken、Legoのために50か国以上で2,000を超える小売企業をリアルタイムでどのように監視しているかを紹介します。また、5,000の製品SKUを24時間体制で強化するSnowflake Cortex AIスキルが、わずか1日でどのように構築されたかについても解説します。エージェント型コマースが本番環境でどのように機能するかを知りたい方には、このセッションが最適です。

4月22日開催のAccelerate Retail & Consumer Goodsにご登録ください。

製造業において、課題は単なる効率化にとどまりません。米国では毎日1万人以上が退職しており、その結果、2030年までに熟練技能職が140万件、欠員になる可能性があります。退職するエンジニアは、求人募集では決して補うことのできない組織のナレッジを持ち去ってしまいます。この問題に対するWolfSpeedの解決策には、12種類のSnowflake Intelligenceエージェントが含まれています。これらのエージェントは、何年にもわたってアーカイブされたシフトのコメントを、クエリ可能なライブのナレッジベースに変換しました。これにより、かつては回答に数週間かかっていた質問が、今では数秒で解決できるようになりました。Accelerate Manufacturingでは、WolfSpeedが、製造工程を遡って欠陥をリアルタイムで追跡するグラフニューラルネットワークのデモも行います。

4月29日開催のAccelerate Manufacturingにご登録ください。

この傾向はあらゆる場所で見られます。ヘルスケア・ライフサイエンス組織の63%が、すでにエージェント型AIの実験を行っているか、積極的に導入しています。官公庁・公的機関の分野では、バージニア州警察の最高データ責任者であるSteve McLaughlin氏が、かつては数分から数時間かかっていた、発注書の1つの明細項目を見つける作業が、現在では25秒で完了するようになった経緯を説明しました。金融サービス業界では、BlackRockとS&P Globalが、ポートフォリオ管理、リスクアナリティクス、定量分析の全体にわたって、連携するAIエージェントのチームを展開しています。一部のケースでは、かつて数日かかっていたワークフローがごく短時間に短縮されたと報告する組織もあります。

AIを導入している58%の企業と、まだ計画段階にある42%の企業を分ける要因など、全体像については、「Data Trends 2026」の「Retail & Consumer Goods」および「Manufacturing」のeBookで解説しています。

詳細については、eBookをダウンロードしてください。

第2のトレンド：データ基盤が依然としてボトルネックになっている

すべての業界が不都合な真実に直面しています。エージェントの重要性は認識されていますが、課題は別のところ、つまりデータにあることが判明しています。

たとえばヘルスケア分野では、患者のカルテの中央値は46,000語に上ります。最大のものは100万語を超え、これは『ハリー・ポッター』シリーズ全巻の長さに匹敵します。24人の患者を抱える救急医が、それらのカルテをすべて読むことは不可能です。AIエージェントなら可能ですが、それは基盤となるデータが信頼でき、アクセス可能である場合に限られます。この「場合」という条件こそが、多くのAIイニシアチブが行き詰まる原因です。Innovalonは、Snowflake上でエージェント型の事前認可ワークフローを構築しています。これにより、200ページに及ぶカルテのレビューを、人間の介入なしにエンドツーエンドで数週間から数分に短縮しています。Dr.Paige Killian氏が、これが実際のケア提供において何を意味するのかを解説します。

4月30日開催のAccelerate Healthcare & Life Sciencesにご登録ください。

同じような状況が、他の業界でも起きています。WolfSpeedのエージェントは、IT、OT、IoTのデータが統合されるまで稼働させることができませんでした。ナッシュビル市は、当初311番（非緊急の市民通報）の通話ログという単一のデータセットから開始しましたが、1つの統合により、市の12部門がこれまで共有できていなかった情報を相互に可視化できるようになりました。欧州最大のライフサイエンス基礎研究所であるFrancis Crick Instituteは、Trusted Research Environmentを構築し、これまで安全に共有できなかった38か国にわたる希少疾患のデータセットを接続しました。

SAPのライフサイエンス担当グローバル業界アドバイザーであるMike Wheeler氏は、次のように述べています。「データ自体が、信頼できるAIのボトルネックになるでしょう。データを信頼できなければ、モデルは最初から役に立ちません」

「Data Trends 2026」のヘルスケア・ライフサイエンス版および官公庁・公的機関版のレポートでは、規制産業においてサイロを打破するために実際に何が必要かについて、さらに深く掘り下げています。これには、真の障壁がどこにあるのか、それを乗り越えたリーダーたちが何を学んだのかが含まれます。

詳細については、eBookをダウンロードしてください。

第3のトレンド：ガバナンスとセマンティクスが新たな競争優位性の源泉に

エージェントがデータに基づいて自律的に行動するようになると、次のような疑問が生じます。複数のツールやチームをまたいで大規模に展開されるエージェントの行動を、どのように信頼すればよいのでしょうか。

その答えは、あらゆる業界で共通しています。ガバナンスは、後から付け足すことができない形でデータレイヤーに組み込まれるものなのです。

Accelerateにおいて、SnowflakeはOpen Semantic Interchange（OSI）を発表します。これは、機械が判読できるセマンティックコンテキストのための新しいオープンスタンダードであり、BlackRock、S&P Global、dbt Labs、Sigma、Hexと共同で設立されました。BlackRockのDave Woodhead氏が、OSIによって何が変わるのかを解説します。たとえば、Aladdinのすべてのクライアントは、Aladdinがすでに構築したのと同じセマンティックモデルを独自に再構築していました。OSIは、このような状況を終わらせます。ユースケースやデータの準備状況によっては、特定の実装において価値実現までの時間を数か月から数分に短縮できます。

4月28日開催のAccelerate Financial Servicesにご登録ください。

メディアおよびエンターテイメント業界では、ガバナンスの形は異なりますが、同じ論理に基づいています。Warner Music Groupは、四半期ごとにAIハッカソンを開催しています。エンジニアと法務、マーケティング、レーベルの各チームをペアにし、規模を拡大する前に成功事例をカタログ化しています。Viral Nationは、18万人のクリエイター規模でのクリエイター発掘において、ブランドセーフティを組み込んでいます。広告・メディア・エンターテイメントのセッションでは、競争優位性としてのガバナンスが実際にどのようなものかをご覧いただけます。

4月21日開催のAccelerate Advertising, Media and Entertainmentにご登録ください。

政府機関全体において、FedRAMP High、DoD IL-5、HIPAAコンプライアンスはかつて規制上の制約でしたが、現在では自律型AIを実行するのに十分なほど基盤が強固であることの証明となっています。Accelerate Public Sectorでは、そのことに気づいた機関の担当者が登壇し、その基盤の上に何を構築したのかを紹介します。

4月23日開催のAccelerate Public Sectorにご登録ください。

「Data Trends 2026」の金融サービス版および広告・メディア・エンターテイメント版のレポートでは、ガバナンスが今後どのような方向に向かうのかを示しています。なぜセマンティクスが真の競争優位性の源泉となったのか、そして自律型システムの制御をめぐる競争が業界全体でどのような様相を呈しているのかについて詳しく紹介します。

詳細については、eBookをダウンロードしてください。

AIの時代は近づいているのではありません。すでに到来しており、急速に進歩しています。

これら3つのトレンドは、順序立てて取り組むのではなく、同列に重要なものとして扱う必要があります。現在リードしている組織は、これら3つを並行して実行しています。準備が整っているデータアセットの一部に対して展開し、進行しながらガバナンスを確立し、最初からセマンティックレイヤーを組み込んでいます。

Snowflake Accelerate 2026は、そのような企業や組織がその成果を披露する場です。6つの業界、6つのイベント、30以上の顧客セッション、そしてライブデモが用意されています。ご自身の業界のイベントにご登録ください。

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