Google Cloud Axion per warehouse Snowflake Gen2: prestazioni di nuova generazione e maggiore larghezza di banda della memoria

Dopo un anno di collaborazione intensa, Snowflake e Google Cloud hanno rafforzato l’integrazione tecnica per includere il nuovo hardware virtuale C4A di Google Cloud (VM), basato su processori Google Axion personalizzati, in Snowflake Generation 2 (Gen2) e negli Adaptive Warehouses (in arrivo).

Google Axion è progettato appositamente per accelerare i workload moderni ad alta intensità di dati fondamentali per i clienti Snowflake, tra cui inferenza AI, analisi dati ad alta velocità e applicazioni containerizzate. Sfruttando l’efficienza dell’architettura Arm di Axion e il sistema di offload Titanium, prevediamo un significativo salto di prestazioni in queste attività critiche, riducendo la latenza e i costi per i clienti.

Combinando la base dati governata di Snowflake con il silicio personalizzato di Google, offriamo un netto miglioramento in termini di prestazioni ed efficienza dei costi per l’era dell’AI. I processori Axion rappresentano l’ultima evoluzione del silicio personalizzato di Google, affiancandosi a tecnologie come le Tensor Processing Unit (TPU) e i processori di offload Titanium, ora disponibili per le esigenze di calcolo più intensive dell’AI Data Cloud Snowflake.

Perché l’era dell’AI richiede un’architettura dinamica

I workload aziendali stanno evolvendo. Con il passaggio verso l’AI agentica e data engineering sempre più complesso, la domanda di potenza di calcolo si è trasformata.

Secondo una recente analisi di oltre 600 milioni di query in produzione, la maggior parte delle query Snowflake è oggi limitata dalla capacità di calcolo. Questo cambiamento è guidato da un’elevata ottimizzazione dei dati (in media il 99,4% dei dati viene escluso) e da reti cloud ad alte prestazioni, che riducono i tempi di attesa del disco.

Tuttavia, il comportamento di una singola query può cambiare durante l’esecuzione, passando da una fase di scansione limitata dalla rete a una fase di aggregazione limitata dalla CPU. Grazie ai processori Google Axion, Snowflake migliora le prestazioni per gestire carichi CPU-intensive monitorando dinamicamente l’utilizzo delle risorse e adattandosi in tempo reale.

Fino al 50% di prestazioni in più e maggiore larghezza di banda della memoria

L’architettura Snowflake è progettata per mantenere le CPU sempre attive, pre-caricando in modo asincrono i dati in memoria prima che siano necessari. Con l’aumento della velocità delle CPU, la larghezza di banda della memoria e il throughput I/O diventano i fattori critici per la scalabilità.

“La collaborazione tra Snowflake e Google Cloud consente a BlackLine di migliorare significativamente la reattività della propria piattaforma dati. La migrazione dei nostri workload ai warehouse Snowflake Gen2 basati su Google Cloud Axion ha portato a un miglioramento del 30% nei tempi di risposta delle query. I warehouse Snowflake basati su Axion offrono un’infrastruttura ad alte prestazioni essenziale per supportare i workload più esigenti in termini di calcolo. Questa velocità è fondamentale per orchestrare processi complessi end-to-end, dall’Invoice-to-Cash al Record-to-Report, e per supportare un’AI agentica governata e auditabile che automatizza processi finanziari complessi per l’Office of the CFO.” —Manishankar Rajagopal, Senior Director of Data and Analytics, BlackLine

Nella valutazione di Axion per i nostri clienti, ci siamo concentrati su velocità della CPU, prestazioni vettoriali per la scansione dei dati e latenza della memoria. Benchmark interni, che misurano la latenza delle query rispetto ai benchmark interni, e test su carichi reali dei clienti dimostrano che la migrazione ad Axion consente:

Fino al 50% di miglioramento delle prestazioni: Miglioramenti significativi si osservano in benchmark completi come TPC-DS e TPC-H.

Maggiore larghezza di banda della memoria: La combinazione tra l’architettura hardware di Axion e la memoria DDR5 offre fino al 50% in più di banda memoria, riducendo direttamente la latenza delle query per hash table e filtri Bloom.

Throughput ottimizzato: Le migliori prestazioni degli SSD locali e l’aumento della larghezza di banda di rete accelerano il trasferimento dei dati tra nodi durante join distribuiti e accessi a storage temporaneo.

Per i warehouse Gen2 su Axion, questo significa che attività analitiche core, come scansioni di grandi tabelle e join complessi, si completano in molto meno tempo, consentendo di elaborare più dati per ogni credito utilizzato.

Prestazioni e sostenibilità

La collaborazione tra Snowflake e Google Cloud non riguarda solo la velocità, ma anche l’efficienza. Le istanze basate su Google Axion supportano gli sforzi dei clienti Snowflake per ridurre l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni. Questi nuovi processori consumano meno energia rispetto a istanze x86 equivalenti, aiutando le organizzazioni a scalare le iniziative AI supportando al contempo gli obiettivi ESG.

Semplice, sicuro e disponibile a livello globale

Poiché l’infrastruttura Axion di Google è integrata nella piattaforma Snowflake, non è necessario riprogettare architetture complesse. Le regole di sicurezza, le policy di accesso e i controlli di governance universali esistenti si applicano automaticamente a ogni attività eseguita su Snowflake in Google Cloud. Le istanze basate su Axion sono disponibili a livello globale ovunque Snowflake operi su Google Cloud.

Invece di spostare i dati verso l’AI, portiamo un’infrastruttura avanzata e raffreddata su misura direttamente dove si trovano i tuoi dati.