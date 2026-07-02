Snowflake obtient la certification HDS en France pour aider les organisations de santé à accélérer l’innovation dans les domaines de la data et de l’IA

En France, l’innovation dans le domaine de la data et la conformité réglementaire ont longtemps évolué en sens opposés pour les organisations de santé. Les exigences strictes encadrant l’hébergement des données de santé ont rendu difficile la consolidation des données cliniques, de recherche et opérationnelles sur une infrastructure cloud moderne. Aujourd’hui, la donne change.

Snowflake a obtenu la certification Hébergeur de Données de Santé (HDS) version 2, qui couvre les workloads de données de santé exécutés sur le Snowflake AI Data Cloud.



Cette certification marque une étape importante dans l’engagement continu de Snowflake auprès des secteurs fortement réglementés. Elle aide les organisations françaises de santé et des sciences de la vie à utiliser le Snowflake AI Data Cloud pour les workloads éligibles nécessitant des capacités d’hébergement de données de santé.

« Les organisations françaises de la santé et des sciences de la vie se tournent de plus en plus vers la data et l’IA pour accélérer l’innovation, améliorer les résultats de santé des patients et renforcer l’excellence opérationnelle. De nombreuses organisations de santé et des sciences de la vie parmi les leaders en France utilisent déjà Snowflake dans le cadre de leur stratégie data. L’obtention de la certification HDS réaffirme notre engagement à long terme auprès de cet écosystème, en lui apportant le socle de confiance dont les organisations ont besoin pour collaborer et innover en toute sécurité, et exploiter pleinement la valeur de leurs données dans un environnement fortement réglementé. »

Arnaud Chiffert, Country Manager, France, Snowflake

Au service de l’écosystème français de la santé et des sciences de la vie

La France abrite l’un des secteurs de la santé et des sciences de la vie les plus avancés d’Europe. Il rassemble des établissements de santé, des entreprises pharmaceutiques, des assureurs santé, des instituts de recherche et un écosystème de la santé numérique en plein essor.

Dans toutes ces organisations, la data joue un rôle essentiel pour faire progresser la recherche clinique, améliorer la prise en charge, renforcer les initiatives de santé des populations, lutter contre la fraude, permettre une collaboration sécurisée et soutenir la prochaine génération d’applications basées sur l’IA.

Pourtant, de nombreuses organisations peinent encore à réunir les données issues de systèmes cloisonnés tout en respectant les exigences de gouvernance, de sécurité et de conformité liées aux informations de santé sensibles.

La certification HDS contribue à relever une part importante de ce défi en fournissant un cadre spécialement conçu pour l’hébergement des données de santé en France.

Ce que couvre la certification HDS de Snowflake

La certification HDS de Snowflake s’applique au système de management qui garantit la sécurité des informations du Snowflake AI Data Cloud, ainsi qu’aux processus associés.

Le périmètre certifié comprend les éléments suivants :

Les sites physiques qui hébergent l’infrastructure matérielle utilisée pour traiter les données de santé

L’infrastructure matérielle utilisée pour traiter les données de santé

Les plateformes qui hébergent les applications des systèmes d’information

L’infrastructure virtuelle utilisée pour traiter les données de santé

La certification couvre les workloads de santé éligibles déployés dans les régions Snowflake de l’Espace économique européen (EEE).

Au-delà de la France

La certification HDS est une norme propre à la France, mais les enjeux de conformité auxquels elle répond s’inscrivent dans une évolution européenne plus large.

À mesure que progresse l’initiative européenne relative à l’espace européen des données de santé (EHDS), les organisations de santé recherchent des fondations data de confiance qui favorisent la collaboration sécurisée, l’interopérabilité et la gouvernance au sein des écosystèmes de santé. La certification HDS de Snowflake constitue une nouvelle étape pour aider les organisations à avancer en toute confiance dans des environnements fortement réglementés. Elle accompagne les acteurs de la santé dans leur préparation à un avenir plus connecté et davantage piloté par la data.

Pour les acteurs européens de la santé (établissements de soins, entreprises des sciences de la vie, assureurs santé et spécialistes de l'e-santé), pouvoir collaborer en toute sécurité sur les données tout en conservant leurs contrôles de gouvernance sera essentiel pour accélérer la recherche, améliorer les résultats de santé des patients et stimuler l’innovation.

L’innovation est déjà à l’œuvre

Dans tout le secteur, les organisations utilisent déjà Snowflake pour transformer leur façon de collaborer sur les données, accélérer la recherche et rapprocher l’IA des décisions.



En France, Sanofi utilise Snowflake pour réinventer ses opérations, de la R&D à la production, en passant par les activités commerciales. Ses équipes de recherche utilisent Snowflake pour traiter à grande échelle des données cliniques en vie réelle et accélérer les analyses qui éclairent les décisions de développement de médicaments. La certification HDS renforce la capacité de Snowflake à prendre en charge ce type de workloads dans l’écosystème français de la santé.

Dans le monde entier, des organisations telles que Roche, Pfizer, le NHS au Royaume-Uni, ainsi que Siemens Healthineers et Bupa, utilisent Snowflake pour soutenir la recherche scientifique, l’innovation dans le domaine de la santé, la collaboration sécurisée sur les données et la prise de décision fondée sur les données au sein d’écosystèmes de santé toujours plus complexes. Elles soutiennent ainsi des initiatives visant à améliorer la prise en charge, l’accès aux insights et l’innovation dans le secteur de la santé.

Ces exemples illustrent une évolution plus large du secteur vers des socles data de confiance et gouvernés, capables de soutenir l’analytique avancée, la collaboration sécurisée et l’innovation en matière d’IA à grande échelle.

De nouvelles possibilités pour collaborer sur les données et l’IA

L’innovation dans le domaine de la santé repose sur la capacité à connecter les organisations et à collaborer en toute sécurité sur les données.

Les établissements de santé cherchent à créer des parcours patients plus connectés et à améliorer leurs performances opérationnelles. Les organisations des sciences de la vie accélèrent leurs initiatives de recherche clinique et d’exploitation des données probantes en vie réelle. Les assureurs santé investissent dans l’analytique avancée pour améliorer le traitement des demandes de remboursement, la détection des fraudes et les services proposés à leurs membres. Les acteurs innovants de la santé numérique développent de nouvelles applications alimentées par la data et l’IA.

Snowflake aide les organisations à collaborer en toute sécurité sur des données gouvernées, en donnant aux équipes les insights dont elles ont besoin tout en préservant leur contrôle et leur gouvernance.

Ces capacités prennent en charge un large éventail de cas d’usage dans le secteur, notamment :

La collaboration sur les données cliniques et de recherche

Les données probantes en vie réelle et la recherche sur les résultats de santé

L’analytique de la santé des populations

Les initiatives d’IA et de machine learning dans le secteur de la santé

L’analytique de l’assurance santé et la détection des fraudes

Le partage sécurisé des données au sein des écosystèmes de santé

Construire l’avenir de la santé avec nos partenaires

Pour les partenaires qui accompagnent les organisations de santé françaises dans leur transformation numérique, la certification HDS contribue à lever un obstacle majeur et à ouvrir la voie à des projets plus ambitieux dans les domaines des données et de l’IA.

« Alors que les organisations de santé et des sciences de la vie transforment leurs socles data pour soutenir la recherche et le développement, notamment dans le domaine de l’IA, améliorer la personnalisation des parcours de soins et adopter de nouveaux modèles de santé des populations, les données deviennent toujours plus essentielles pour accélérer une modernisation centrée sur les données.

Ces transformations doivent respecter des réglementations strictes qui défendent les principes éthiques de la France en matière de santé numérique. L’obtention de la certification HDS par Snowflake marque une étape clé pour l’écosystème de santé français. Elle fournit aux organisations des solutions éprouvées, issues de cas d’usage réels, pour accélérer leurs initiatives d’analytique avancée et d’IA, tout en renforçant leurs pratiques de protection des données.

En tant que partenaire reconnu de la transformation de l’écosystème de santé français, nous sommes impatients de collaborer avec Snowflake pour tirer parti de ces capacités. Ensemble, nous souhaitons aider les prestataires de soins, les entreprises des sciences de la vie, les institutions publiques, les organisations medtech et les innovateurs à exploiter toute la valeur des données de santé au bénéfice de tous. »

Loïc Chabanier, Partenaire, EY

Rejoignez-nous au Snowflake World Tour

Les leaders de la santé et des sciences de la vie réinventent la manière dont les données, l’IA et la collaboration sécurisée peuvent améliorer les résultats pour les patients, accélérer la recherche et transformer les opérations.

Lors du Snowflake World Tour à Berlin, à Londres et à Paris en septembre et octobre, vous pourrez découvrir des contenus dédiés à la santé et aux sciences de la vie, écouter des experts du secteur et découvrir comment les organisations de l’écosystème de santé utilisent les données et l’IA pour stimuler une innovation porteuse de résultats.

Nous sommes impatients de collaborer avec les prestataires de soins, les organisations des sciences de la vie, les assureurs santé, les innovateurs de la santé numérique et les partenaires en France et en Europe, qui continuent de construire l’avenir de la santé avec l’AI Data Cloud de Snowflake.

Pour consulter ou obtenir une copie de notre certification HDS, rendez-vous dans notre Compliance Center.