SnowflakeがフランスでHDS認定資格を取得しヘルスケア組織のデータとAIイノベーションの加速を支援

フランスのヘルスケア組織にとって、データイノベーションと規制コンプライアンスは、長らく相反する課題でした。健康データのホスティングを管理する厳格な要件により、臨床、研究、および運用データをモダンなクラウドインフラストラクチャに統合することは困難でした。しかし、今日からは違います。

Snowflakeは、Snowflake AIデータクラウドで実行される健康データワークロードを対象とする、Hébergeur de Données de Santé（HDS）認定資格バージョン2を取得しました。



このマイルストーンは、厳格な規制が敷かれた業界に対するSnowflakeの継続的な投資における重要な一歩であり、フランスのヘルスケア・ライフサイエンス組織が、健康データのホスティング機能を必要とする対象ワークロードにSnowflake AIデータクラウドを使用できるよう支援するものです。

「フランス全土のヘルスケア・ライフサイエンス組織は、イノベーションを加速し、患者アウトカムを改善し、オペレーショナルエクセレンスを推進するために、ますますデータとAIを活用するようになっています。フランスを代表する多くのヘルスケア・ライフサイエンス組織が、データ戦略の一環としてすでにSnowflakeを使用しています。HDS認定資格の取得は、厳格な規制環境においてセキュアにコラボレーションし、イノベーションを起こし、データの価値を最大限に引き出すために組織が必要とする信頼性の高い基盤により、このエコシステムをサポートするという当社の長期的なコミットメントを強化するものです」

Snowflake、フランス担当カントリーマネージャー、Arnaud Chiffert

フランスのヘルスケア・ライフサイエンスエコシステムのサポート

フランスには、医療機関、製薬会社、医療保険会社、研究機関、そして急速に成長するデジタルヘルスエコシステムにまたがる、ヨーロッパ有数のヘルスケア・ライフサイエンス分野が存在します。

これらの組織全体において、データは、臨床研究の推進、医療提供の改善、ポピュレーションヘルスへの取り組みの強化、不正行為との戦い、セキュアなコラボレーションの実現、および次世代のAI駆動アプリケーションのサポートに不可欠なものとなっています。

しかし、多くの組織は依然として、機密性の高い健康情報に関連するガバナンス、セキュリティ、およびコンプライアンスの要件を維持しながら、断片化されたシステム間でデータを統合するという課題に直面しています。

HDS認定資格は、フランスにおける健康データのホスティングに特化して設計されたフレームワークを提供することで、この課題の重要な部分の解決に役立ちます。

SnowflakeのHDS認定資格の対象範囲

SnowflakeのHDS認定資格は、Snowflake AIデータクラウドの情報セキュリティをサポートする管理システムおよびサポートプロセスに適用されます。

認定範囲は以下のとおりです。

健康データの処理に使用されるハードウェアインフラストラクチャをホストする物理サイト

健康データの処理に使用されるハードウェアインフラストラクチャ

情報システムアプリケーションをホストするプラットフォーム

健康データの処理に使用される仮想インフラストラクチャ

この認定資格は、欧州経済領域（EEA）のSnowflakeリージョンにデプロイされた対象のヘルスケアワークロードをサポートします。

フランス国外への展開

HDSはフランス固有の基準ですが、それが対処するコンプライアンスの課題は、ヨーロッパ全体におけるより広範な変化の一部です。

欧州健康データ空間（EHDS）イニシアチブが進展する中、ヘルスケア組織は、ヘルスケアエコシステム全体でセキュアなコラボレーション、相互運用性、およびガバナンスをサポートする信頼性の高いデータ基盤を求めています。SnowflakeのHDS認定資格は、厳格な規制環境において組織が自信を持って構築できるよう支援するための新たな一歩であり、より接続されたデータドリブンな未来に向けて準備を進めるヘルスケア組織をサポートします。

ヨーロッパ全土で事業を展開する医療機関、ライフサイエンス組織、医療保険会社、およびデジタルヘルスのイノベーターにとって、組織のガバナンス制御を維持しながらデータ上でセキュアにコラボレーションできる機能は、研究を加速し、患者アウトカムを改善し、イノベーションを推進するために重要になります。

すでに進行中のイノベーション

この分野全体で、組織はすでにSnowflakeを使用して、データでのコラボレーション方法を変革し、研究を加速し、AIを意思決定の場に近づけています。



フランスでは、SanofiがSnowflakeを使用して、研究開発から製造、商業化に至るまでの業務のあり方を再構築しています。同社の研究チームはSnowflakeを使用して、リアルワールドの臨床データを大規模に処理し、新薬開発の意思決定の背後にある分析を加速させています。HDS認定資格は、フランスのヘルスケアエコシステム全体でこのようなワークロードをサポートするSnowflakeの能力を強化します。

世界的には、Roche、Pfizer、英国のNHS、Siemens HealthineersおよびBupaなどの組織がSnowflakeを使用し、ますます複雑化するヘルスケアエコシステム全体で科学研究、ヘルスケアイノベーション、セキュアなデータコラボレーション、およびデータドリブンな意思決定をサポートしており、医療提供、インサイトへのアクセス、およびヘルスケアイノベーションの改善を目的としたイニシアチブを支援しています。

これらの例は、高度なアナリティクス、セキュアなコラボレーション、および大規模なAIイノベーションをサポートできる、信頼性の高いガバナンスの効いたデータ基盤に向けた業界のより広範な変化を反映しています。

データコラボレーションとAIの新たな機会

ヘルスケアのイノベーションは、組織間でセキュアに接続し、データ上でコラボレーションできるかどうかにかかっています。

医療機関は、よりつながりのある患者体験を創出し、運用パフォーマンスを向上させることを目指しています。ライフサイエンス組織は、臨床研究とリアルワールドエビデンスのイニシアチブを加速させています。医療保険会社は、請求処理、不正検知、および加入者サービスを改善するために、高度なアナリティクスに投資しています。デジタルヘルスのイノベーターは、データとAIを活用した新しいアプリケーションを構築しています。

Snowflakeは、組織がガバナンスの効いたデータ上でセキュアにコラボレーションできるよう支援し、制御とガバナンスを維持しながら、チームに必要なインサイトを提供します。

これらの機能は、この分野全体で以下のような幅広いユースケースをサポートします。

臨床および研究のデータコラボレーション

リアルワールドエビデンスとアウトカム研究

ポピュレーションヘルスアナリティクス

ヘルスケアAIおよび機械学習イニシアチブ

医療保険のアナリティクスと不正検知

ヘルスケアエコシステム全体でのセキュアデータシェアリング

パートナーとともに築くヘルスケアの未来

フランスのヘルスケア組織のデジタルトランスフォーメーションを支援するパートナーにとって、HDS認定資格は、データとAIを活用したより野心的な取り組みを阻む大きな障壁の解消に役立ちます。

「ヘルスケア・ライフサイエンス組織が、AI分野を含む研究開発を支援し、ケアジャーニーのパーソナライゼーションを強化し、ポピュレーションヘルスの新たなモデルを導入するためにデータ基盤を変革する中、データ中心のモダナイゼーションを推進する上でデータはますます重要になっています。

これらの変革は、デジタルヘルスにおけるフランスの倫理原則を支持する厳格な規制を遵守するものでなければなりません。SnowflakeによるHDS認定資格の取得は、フランスのヘルスケアエコシステムにとって重要なマイルストーンとなります。これにより、強力なデータ保護の取り組みをサポートしつつ、高度なアナリティクスとAIのイニシアチブを加速させる、実証済みの現実的なソリューションが組織に提供されます。

フランスのヘルスケアエコシステムの変革における公認パートナーとして、当社はSnowflakeと協力し、これらの機能を活用できることを楽しみにしています。私たちは共に、医療機関、ライフサイエンス企業、公的機関、医療技術組織、イノベーターが、すべての人の利益のために健康データの価値を最大限に引き出せるよう支援することを目指しています。」

—EY、Partner、Loïc Chabanier氏

Snowflake World Tourへのご参加

ヘルスケアおよびライフサイエンスのリーダーは、データ、AI、安全なコラボレーションによって、患者の転帰を改善し、研究を加速させ、オペレーションを変革する方法を再考しています。

今年9月と10月に開催されるSnowflake World Tourのベルリン、ロンドン、パリ 会場では、参加者はヘルスケア・ライフサイエンス専用のコンテンツを探索し、業界の専門家から話を聞き、ヘルスケアエコシステム全体の組織がデータとAIを活用して有意義なイノベーションを推進している方法について学ぶことができます。

Snowflake AIデータクラウドを活用してヘルスケアの未来を築き続ける、フランスおよびヨーロッパ全土の医療機関、ライフサイエンス組織、医療保険会社、デジタルヘルス分野のイノベーター、そしてパートナーの皆様と協力できることを楽しみにしています。

HDS認定資格のコピーの閲覧または取得については、Snowflakeのコンプライアンスセンターをご覧ください。