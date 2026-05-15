Nella nuova era dell'enterprise AI, il valore di una piattaforma non si misura più dalle funzionalità, ma dalla velocità con cui genera risultati di business. Mantenere questa promessa richiede più di un semplice layer software: richiede un ecosistema di partner strettamente integrato.

Nel corso di una franca discussione a tavola rotonda, Amy Kodl, SVP of Worldwide Alliances & Channels, e Teresa Briggs, membro del consiglio di amministrazione Snowflake, hanno evidenziato un significativo approfondimento del nostro impegno verso i partner: il passaggio da "partner attorno al business" a "partner dentro la strategia". In un mercato in cui l'intelligenza artificiale comprime le tempistiche e ridefinisce il valore in termini di risultati, a vincere saranno le aziende capaci di trasformare un ecosistema in un sistema operativo.

Il futuro dell'impresa che mette l'ecosistema al primo posto

Briggs porta una prospettiva che i leader dei partner raramente sentono esprimere pubblicamente: come appaiono gli ecosistemi di partner quando i consigli di amministrazione li considerano un'infrastruttura. Manager di lungo corso con oltre 30 anni di leadership, tra cui il ruolo di Vice Chair in Deloitte, Briggs inquadra gli ecosistemi come asset strategici duraturi che si rafforzano se costruiti con metodo.

I consigli di amministrazione non si accontentano a lungo di elementi "nice-to-have": finanziano ciò che garantisce un vantaggio competitivo durevole. Per Snowflake, questo significa passare dall'essere leader nelle prestazioni del prodotto all'essere leader di mercato, misurato da risultati ripetibili ed end‑to‑end. In quest'ottica, le partnership sono un meccanismo di scaling, non semplici canali di vendita.

Sotto la guida del CEO Snowflake Sridhar Ramaswamy, l'azienda ha rafforzato un approccio che mette l'ecosistema al primo posto. Per i partner, il messaggio è chiaro: non si tratta di un componente aggiuntivo, ma di qualcosa progettato fin dall'inizio.

Opportunità dell'ecosistema nell'era dell'intelligenza artificiale

Il tema più significativo emerso dalla tavola rotonda era inequivocabile: l'intelligenza artificiale sta comprimendo in modo aggressivo la tradizionale curva dei servizi. Per decenni, il modello di business degli SI si è basato su un'equazione lineare in cui la crescita era guidata dal lavoro umano. Oggi i clienti richiedono valore più rapidamente, con team più snelli e risultati legati a metriche di business concrete.

Come ha osservato Briggs, si tratta di un "reset per il nuovo ordine". La domanda per il nostro ecosistema non riguarda solo l'adozione dell'intelligenza artificiale, ma l'identificazione di dove si sposta il fatturato quando i servizi non sono più principalmente basati sul tempo.

Per mantenere la crescita, i partner devono concentrarsi sulla risoluzione dei problemi di ridisegno delle imprese. Individuiamo tre grandi opportunità:

Workflow di data intelligence: Costruire workflow autonomi che trasformano radicalmente le decisioni di business.

Trasformazione AI-native: Ridisegnare il modello operativo aziendale mettendo l'intelligenza artificiale al primo posto.

Investimento guidato dal prodotto: Sviluppare asset e IP “productized” e ripetibili che generano ricavi ad alto margine.

Il modello per il successo ripetibile dei partner

Mentre Briggs ha spiegato il perché, Kodl si è concentrata sul come. Il suo obiettivo principale è eliminare gli ostacoli che impediscono alle soluzioni dei partner di scalare. Questo include una visibilità anticipata sulla roadmap, un'esperienza di acquisto che si percepisce come un'unica soluzione e il continuo avanzamento del Marketplace Snowflake.

Si tratta di semplificazione commerciale. Nell'era dell'intelligenza artificiale, dove le finestre di valore sono brevi, la capacità di passare rapidamente dall'idea all'implementazione conta più della differenziazione delle funzionalità.

I partner presenti alla tavola rotonda sono stati diretti: il vecchio modello basato sulle relazioni non scala. Snowflake è passata a un approccio guidato dal sistema:

Campagne di attivazione mirate

KPI che favoriscono comportamenti ripetibili

Collaborazione strutturata tra più partner su Cloud, ISV e SI

Intelligenza artificiale integrata nel processo stesso

La forza dello Snowflake Partner Network

Kodl ha messo in evidenza il GTM Snowflake: i venditori stanno passando da narrazioni incentrate sul prodotto a conversazioni di enterprise AI orientate ai risultati. I clienti non vogliono una piattaforma; vogliono un risultato misurabile consegnato end‑to‑end.

Questo rende lo Snowflake Partner Network fondamentale. La credibilità dipende dall'allineamento tra piattaforma, servizi e tecnologie integrate per garantire il successo. Snowflake scommette che la leadership nell'ecosistema non sia solo un vantaggio tecnologico, ma un'intenzione strategica.

In un mercato in cui l'intelligenza artificiale riscrive le categorie, gli ecosistemi sono il meccanismo per ottenere risultati su scala enterprise. Snowflake non si limita a partecipare a questa trasformazione: la sta organizzando. Esplora lo Snowflake Partner Network e inizia oggi.