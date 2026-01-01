HISTORIAS DE CLIENTES
Bayer revoluciona la gestión de datos en el sector farmacéutico gracias a AI Data Cloud
La transformación digital optimiza las operaciones comerciales, respalda las estrategias de marketing y es una fuente de inspiración para la innovación a nivel global
RESULTADOS CLAVE:
97%
de reducción del tiempo de procesamiento de datos a 10 minutos por día
SectorHealthcare & Life Sciences
UbicaciónBrasil
Caso de uso:
Bayer, una de las empresas farmacéuticas más innovadoras, se enfrentaba a desafíos a la hora de gestionar y procesar datos externos. Al adoptar la plataforma de Snowflake a nivel global e implementarla impecablemente en países de América Latina, incluidos Brasil, México y Colombia, la empresa pudo transformar por completo su infraestructura de datos. La herramienta permite un procesamiento más rápido y eficiente, la integración de datos a nivel regional y global, y un mejor gobierno de datos, lo que repercute directamente en las operaciones, la estrategia de marketing y ventas, y las relaciones con los clientes.
Destaques da história
- Integración de datos con Snowflake a nivel regional y global: la unificación de datos en un entorno escalable y seguro permite a Bayer LATAM satisfacer mejor las necesidades regionales en América Latina.
- Enfoque de pila de datos moderna: la reducción del margen de error y la generación de análisis más confiables son posibles a través del data sharing.
- Optimización de las operaciones regionales: el impacto en las operaciones y decisiones de marketing es positivo.
Eficiencia e innovación en la gestión de datos farmacéuticos
En el sector farmacéutico, la capacidad de procesar y gestionar datos externos de mercado con eficacia es fundamental para la adaptación ágil de las campañas de marketing, lo que a su vez resulta en mejores operaciones comerciales. Esto se debe a que la demanda puede variar significativamente debido a factores como los brotes de enfermedades, los cambios normativos y las tendencias de consumo. La gestión eficiente de estos datos permite a las empresas adaptar con rapidez sus campañas y estrategias para garantizar que sean asertivas para llegar a su público objetivo.
Las empresas capaces de integrar y analizar datos procedentes de diversas fuentes están en una mejor posición para responder a las necesidades de este mercado dinámico, ya que pueden ofrecer productos con mayor rapidez y eficacia a sus clientes.
Con operaciones que abarcan varias regiones y movilizan un gran volumen de datos a diario, Bayer se enfrentaba a desafíos a la hora de gestionar la información externa que recopilaba para la planificación empresarial. Dependía de tecnologías y procesos que daban lugar a incoherencias y demoras en la disponibilidad de información crítica. La necesidad de una transformación digital se hizo evidente para mantener la eficiencia y la competitividad en el mercado.
Ante este escenario, Bayer decidió migrar sus datos globalmente a Snowflake, lo que aportó mejoras a todo el proceso de ventas y permitió la integración de datos globales y regionales en armonía, con una visión más completa y precisa de toda la empresa. Cada operación regional aprovecha al máximo la plataforma para su mercado. Además, la disponibilidad multinube de Snowflake garantiza el cumplimiento de las regulaciones locales.
En América Latina, Bayer se ha destacado por la forma cómo ha implementado con Snowflake un enfoque de pila de datos moderna, que le ha permitido automatizar gran parte del procesamiento de sus datos y eliminar la necesidad de procesos manuales, reduciendo el margen de error y ofreciendo análisis más fiables. Al incorporar el uso de Snowflake Data Sharing a los datos proporcionados por un partner del mercado farmacéutico, la empresa simplificó la disponibilidad y el consumo de datos para los partners, y logró reducir de forma drástica el tiempo de procesamiento de datos de 6 horas, o incluso de un día, a tan solo 10 minutos.
“La migración a Snowflake marcó un antes y un después para nuestra empresa. Migramos una gran parte de nuestro data lake regional, lo que nos permitió reducir de forma drástica el tiempo de procesamiento de datos. Esto hizo a los equipos más eficientes y proporcionó información empresarial más rápidamente."
Patrick Fenzl
Impacto de una operación basada en datos en las partes interesadas
Gracias a la integración y al análisis de datos casi en tiempo real, Bayer pudo identificar rápidamente las tendencias del mercado y ajustar sus estrategias de marketing para satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, lo que dio lugar a campañas más eficaces y focalizadas.
Los consumidores se beneficiaron directamente de esta transformación. La ganancia y la velocidad en el seguimiento de la demanda permite a Bayer ajustar sus operaciones con mayor rapidez para responder a las necesidades en caso de enfermedades y otras emergencias de salud pública, lo que garantiza que los productos adecuados lleguen a los consumidores lo antes posible.
“La capacidad de integrar y analizar datos con mayor frecuencia nos permitió identificar los impactos en el mercado de forma más asertiva con el fin de garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales para nuestros grupos de interés en toda América Latina. Esto no solo mejoró la eficiencia operativa, sino que también permitió a las partes interesadas tomar decisiones más asertivas."
Patrick Fenzl
Fuente de inspiración para otras regiones
El éxito de Bayer con Snowflake en América Latina no pasó desapercibido para las demás operaciones de la empresa. Tanto la reducción del tiempo de procesamiento de datos como la mejora en la toma de decisiones más rápidas y más asertivas por parte del equipo de marketing han inspirado a las operaciones en otras partes del mundo a iniciar conversaciones e implementaciones para usos similares.
Debido a que cuenta con un mercado farmacéutico en rápida expansión y características económicas únicas, América Latina ofrece una perspectiva distinta en comparación con otras regiones. La diversidad demográfica, las variaciones en las necesidades de salud pública y la estructura del mercado requieren enfoques personalizados en la operación y planificación de campañas de marketing.
Al implementar Snowflake, Bayer no solo pudo satisfacer las demandas locales con mayor precisión, sino también demostrar la viabilidad de este tipo de soluciones para otras regiones. Esta diferenciación reforzó la idea de que, a pesar de las diferencias económicas y culturales, la integración eficaz de datos puede aportar beneficios universales e impulsar la innovación en toda la empresa.
En Brasil, específicamente, Bayer también contrató los servicios profesionales de Snowflake, lo que hizo posible un análisis más asertivo del contexto en el que se encontraba la empresa farmacéutica incluso antes de la migración, así como la capacitación del equipo interno para implementar AI Data Cloud. La rápida adaptación de los profesionales a este cambio convirtió al país en un referente interno para la empresa.
La transformación continúa
La transformación digital de Bayer no quedó allí. La empresa explora continuamente nuevas tecnologías y enfoques para seguir mejorando la gestión de sus datos. El siguiente gran paso es completar la migración integral de la información a Snowflake y enfocarse en el gobierno de datos y la alfabetización de los usuarios. Esto incluye implementar mejores prácticas para garantizar que todas las partes interesadas tengan acceso a datos precisos y actualizados, y promover una cultura basada en datos dentro de la organización.
Además, Bayer está explorando el uso de la inteligencia artificial y machine learning, investigando cómo pueden mejorar las proyecciones de demanda y personalizar las recomendaciones a los equipos de campo con la plataforma AI Data Cloud.