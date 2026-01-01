Bayer revoluciona la gestión de datos en el sector farmacéutico gracias a AI Data Cloud

En el sector farmacéutico, la capacidad de procesar y gestionar datos externos de mercado con eficacia es fundamental para la adaptación ágil de las campañas de marketing, lo que a su vez resulta en mejores operaciones comerciales. Esto se debe a que la demanda puede variar significativamente debido a factores como los brotes de enfermedades, los cambios normativos y las tendencias de consumo. La gestión eficiente de estos datos permite a las empresas adaptar con rapidez sus campañas y estrategias para garantizar que sean asertivas para llegar a su público objetivo.

Las empresas capaces de integrar y analizar datos procedentes de diversas fuentes están en una mejor posición para responder a las necesidades de este mercado dinámico, ya que pueden ofrecer productos con mayor rapidez y eficacia a sus clientes.

Con operaciones que abarcan varias regiones y movilizan un gran volumen de datos a diario, Bayer se enfrentaba a desafíos a la hora de gestionar la información externa que recopilaba para la planificación empresarial. Dependía de tecnologías y procesos que daban lugar a incoherencias y demoras en la disponibilidad de información crítica. La necesidad de una transformación digital se hizo evidente para mantener la eficiencia y la competitividad en el mercado.

Ante este escenario, Bayer decidió migrar sus datos globalmente a Snowflake, lo que aportó mejoras a todo el proceso de ventas y permitió la integración de datos globales y regionales en armonía, con una visión más completa y precisa de toda la empresa. Cada operación regional aprovecha al máximo la plataforma para su mercado. Además, la disponibilidad multinube de Snowflake garantiza el cumplimiento de las regulaciones locales.

En América Latina, Bayer se ha destacado por la forma cómo ha implementado con Snowflake un enfoque de pila de datos moderna, que le ha permitido automatizar gran parte del procesamiento de sus datos y eliminar la necesidad de procesos manuales, reduciendo el margen de error y ofreciendo análisis más fiables. Al incorporar el uso de Snowflake Data Sharing a los datos proporcionados por un partner del mercado farmacéutico, la empresa simplificó la disponibilidad y el consumo de datos para los partners, y logró reducir de forma drástica el tiempo de procesamiento de datos de 6 horas, o incluso de un día, a tan solo 10 minutos.