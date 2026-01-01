GLS optimiert Zustellprognosen durch beschleunigte Datenanalysen mit der Snowflake AI Data Cloud

Als Paketdienstleister versteht GLS die Bedeutung, die Pakete für ihre Empfänger:innen haben. Das Unternehmen ist sich bewusst, dass Pakete Menschen miteinander verbinden. Deshalb sieht sich das Unternehmen nicht nur als Paketzusteller. Dank der eigenen Infrastruktur und starker Partnernetzwerke erfüllt es die Hoffnungen, Träume und Ambitionen von Unternehmen und Verbraucher:innen in 220 Ländern und Gebieten weltweit.

Einer der wichtigsten Aspekte jedes Lieferdienstes ist die pünktliche Zustellung von Sendungen. Bei GLS kommt die Analytik zum Einsatz, um Erkenntnisse über den Lieferstatus zu gewinnen und diese mit den Kund:innen zu teilen.

„Die Verlässlichkeit unserer Zustellprognosen ist sehr wichtig“, so Dirk Herzog, Senior Manager of IT Product Management Business Analytics bei GLS. „Jedes Paket hat eine eigene Geschichte und es gibt eine Person, für die der Inhalt des Pakets wichtig ist.“

Bei GLS hat die datengestützte Ausrichtung eine lange Tradition, dennoch sah Herzog eine Möglichkeit, den Umgang des Unternehmens mit Daten zu verbessern und die Erkenntnisse zukunftsorientierter zu gestalten.

„Die Menge an Daten, die wir haben, ist riesig“, erklärt er. „Wir konnten immer zurückblicken und sehen, wo es zu Verzögerungen gekommen war. Aber wir konnten nicht in die Zukunft blicken und Prognosen über künftige Ereignisse stellen. Das war unser nächster Schritt.“

Um hier Abhilfe zu schaffen, ersetzte GLS das vorhandene Datenbankmanagementsystem durch die Snowflake AI Data Cloud auf Amazon Web Services (AWS).