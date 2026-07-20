Wissen aktivieren

Oberflächlich betrachtet klingt die Entwicklung einer Suchanwendung unkompliziert, bis man auf echte Unternehmensdokumente stößt. Ein Gewinnbericht enthält Tabellen, Diagramme, Fußnoten und komplexe Layouts. Ein Vertrag erstreckt sich über Hunderte von Seiten, wobei die Klauseln über verschiedene Abschnitte und Anhänge verteilt sind. Ein Formular im Gesundheitswesen kombiniert strukturierte Felder, handschriftliche Notizen und gescannte Bilder. Die Herausforderung besteht nicht im Abrufen von Informationen, sondern zunächst darin, jedes Dokument in Daten umzuwandeln, die von einer KI präzise verstanden werden können.

AI_PARSE_DOCUMENT ist die Grundlage dafür, wie Unternehmen Dokumente in Daten verwandeln. Wenn Sie lediglich eine Textdarstellung eines digitalen oder gescannten Dokuments benötigen, extrahiert der OCR-Modus Text aus gescannten Dokumenten und Bildern. Aber für die unternehmensweite Suche, RAG und agentengesteuerte Anwendungen enthält die Struktur oft eine Bedeutung. Der LAYOUT-Modus bewahrt die ursprüngliche Struktur eines Dokuments, sodass nachgelagerte KI-Systeme Informationen abrufen, logisch verarbeiten und Antworten generieren können – und zwar so, wie das Dokument ursprünglich gelesen werden sollte. Dazu gehören die Beibehaltung der Lesereihenfolge in komplexen mehrspaltigen Layouts, die Extraktion von Tabellenstrukturen, die Aufrechterhaltung der visuellen Hierarchie und die Erfassung eingebetteter Bilder von Diagrammen, Schaubildern und anderen grafischen Elementen.

Das Ergebnis sind strukturierte Dokumentendaten, die den für einen präzisen Abruf erforderlichen Kontext beibehalten. Anstatt einen abgeflachten Textstrom zu indizieren, können Unternehmen Cortex Search nutzen, um Inhalte mit den strukturellen Informationen abzurufen, die erforderlich sind, um die Bedeutung in komplexen Dokumenten zu bewahren. Cortex Search ruft die relevantesten Abschnitte aus dem gesamten Dokumentenkorpus ab und stützt seine Antworten auf die unternehmenseigenen Inhalte. Da der Workflow vollständig innerhalb von Snowflake ausgeführt wird, bestimmen dieselben Governance- und Zugriffskontrollen, die für Unternehmensdaten gelten, auch, was Nutzer:innen suchen und abrufen können.

Automatisierung von Geschäftsprozessen

Wenn Ihr Tagesgeschäft auf einem ständigen Zustrom von Rechnungen, Verträgen, Schadensformularen, Bestellungen oder Steuerdokumenten beruht, wird die manuelle Dateneingabe schnell zu einem Engpass. Sehr oft berichten uns Unternehmen, dass viele dieser Workflows damit beginnen, dass jemand ein Dokument manuell liest, die erforderlichen Informationen heraussucht und sie in ein nachgelagertes System eingibt. Auf Unternehmensebene ist dieser Prozess teuer, schwer zu prüfen und wird oft zum limitierenden Faktor dafür, wie schnell das Unternehmen agieren kann.

Snowflake übernimmt die native Extraktion von Dokumenten in großen Mengen und mit hoher Qualität. Mit AI_EXTRACT können Sie die benötigten Felder in einfachem Englisch beschreiben, wie z. B. Anbietername, Rechnungsdatum, Gesamtbetrag, Zahlungsbedingungen und Einzelposten. Es liefert strukturiertes JSON zurück, das für nachgelagerte Analytics, Compliance und Automatisierung bereitsteht. Jedes extrahierte Feld enthält einen Konfidenzwert, der Human-in-the-Loop-Workflows ermöglicht, bei denen Ergebnisse mit geringer Konfidenz überprüft und mit dem Originaldokument abgeglichen werden können. Für Unternehmen, die viele verschiedene Dokumententypen verarbeiten, kann AI_CLASSIFY (Public Preview) als eine Art Verkehrskontrolleur fungieren, der verschiedene Dokumente automatisch an unterschiedliche KI-Pipelines weiterleitet.

Das Ergebnis ist eine vertrauenswürdige Extraktions-Pipeline, die Dokumente in operative Daten umwandelt. Extraktionen mit hoher Konfidenz können automatisch verarbeitet werden, während Ergebnisse mit geringerer Konfidenz zur Überprüfung weitergeleitet werden. Für spezielle Dokumentenformate, branchenspezifische Terminologie und compliance-sensible Workflows kann AI_EXTRACT direkt in Snowflake feinabgestimmt werden, um die Extraktionsgenauigkeit weiter zu verbessern.

Tiefgehende Analytics über Dokumente hinweg

Manchmal verbirgt sich der Wert nicht in einem einzelnen Dokument. Er entsteht durch die Verknüpfung von Informationen aus Hunderten oder Tausenden von Dokumenten. Ein:e Aktienanalyst:in muss möglicherweise Gewinnberichte einer gesamten Branche vergleichen, um Wachstumstrends zu erkennen. Ein Pharmaunternehmen muss möglicherweise klinische Studien und behördliche Einreichungen überprüfen, um die Wettbewerbslandschaft zu verstehen. Die Herausforderung besteht nicht darin, Informationen zu finden, sondern Informationen über einen gesamten Dokumentenkorpus hinweg zu synthetisieren.

Zu diesem Zweck verwenden Kund:innen AI_PARSE_DOCUMENT, um große Dokumentensammlungen in strukturierte Daten umzuwandeln und dabei den Text, die Tabellen, die Bilder und das Layout zu erhalten, die für die Analyse erforderlich sind. AI_COMPLETE wendet dann LLM-Reasoning auf diese Sammlungen an, unabhängig davon, ob die Aufgabe darin besteht, Ergebnisse zusammenzufassen, Dokumente zu vergleichen, Trends zu identifizieren, komplexe Sprache zu interpretieren oder Multi-Hop-Fragen zu beantworten, die Informationen aus mehreren Quellen verknüpfen. AI_EMBED kann dann verwendet werden, um diese Zusammenfassungen in Vektoren umzuwandeln, sodass Dokumente nach semantischer Ähnlichkeit in Clustern zusammengefasst werden können, wodurch die wichtigsten Themen in einem Dokumentenkorpus hervorgehoben werden.

Das Ergebnis ist eine Research- und Analytics-Pipeline, die Dokumentensammlungen in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt. Unternehmen im Gesundheitswesen können Längsschnittansichten über Tausende von klinischen Forschungsdokumenten hinweg generieren, was Analyst:innen und Forscher:innen hilft, Ergebnisse in großem Maßstab zu synthetisieren, während Finanzanalyst:innen Trends, Risiken und Chancen in großen Sammlungen von Berichten und Einreichungen effizienter aufdecken können als mit manueller Analyse.

Skalierung für die Produktion

Zu beweisen, dass ein Dokumenten-Anwendungsfall mit 10 Dateien funktioniert, ist einfach. Die wahre Herausforderung für Unternehmen ist das Volumen: Wie überführen Sie dies in die Produktion, um jeden Tag Hunderttausende von Dokumenten zu verarbeiten, ohne dass Ihre Engineering-Pipeline zusammenbricht?

Snowflake vereinfacht dies durch die Nutzung von Dynamic Tables. Anstatt ein ausuferndes Orchestrierungssystem aufzubauen, schreiben Sie eine oder mehrere deklarative SQL-Anweisungen, die eine Daten-Pipeline ausdrücken, welche definiert, wie Ihre Dokumentendaten verarbeitet werden sollen und wie aktuell Ihre Daten sein sollen. Snowflake übernimmt die Orchestrierung von Zeitplanung und Aktualisierung automatisch.

Stellen Sie sich ein Strategieteam vor, das kontinuierlich Jahresberichte von den Unternehmen erfasst, die es verfolgt. Wenn neue Einreichungen eintreffen, möchten sie strukturierte Daten aus jedem Dokument extrahieren, eine Zusammenfassung für Analyst:innen erstellen, Unternehmen nach strategischen Themen in Clustern zusammenfassen und aufdecken, welche Unternehmen Wetten eingehen, die nicht in das Muster der Branche passen.

Die Pipeline, die Sie mit dem neuen Skill Cortex Code (CoCo) ai-functions-pipeline-builder ganz einfach ausführen können, kombiniert drei Cortex AI Functions:

AI_PARSE_DOCUMENT wandelt jedes Jahresbericht-PDF in strukturierten Text um und behält dabei Tabellen, Überschriften und die Lesereihenfolge bei.

wandelt jedes Jahresbericht-PDF in strukturierten Text um und behält dabei Tabellen, Überschriften und die Lesereihenfolge bei. AI_EXTRACT extrahiert benannte Felder aus dem Dokument, wie z. B. Strategiethemen, Wachstumsinitiativen, Gegenwind, Umsatz und Geschäftsjahr.

extrahiert benannte Felder aus dem Dokument, wie z. B. Strategiethemen, Wachstumsinitiativen, Gegenwind, Umsatz und Geschäftsjahr. AI_COMPLETE destilliert jedes Unternehmen in vier Facetten für Analyst:innen, die Strategie, finanzielle Performance, Ausblick und Differenzierung umfassen, und leitet separat Risiken und Chancen aus dem gesamten Dokumententext ab, einschließlich Inhalten, die nicht explizit gekennzeichnet sind.

destilliert jedes Unternehmen in vier Facetten für Analyst:innen, die Strategie, finanzielle Performance, Ausblick und Differenzierung umfassen, und leitet separat Risiken und Chancen aus dem gesamten Dokumententext ab, einschließlich Inhalten, die nicht explizit gekennzeichnet sind. AI_EMBED wandelt die Zusammenfassung jedes Unternehmens in einen Vektor um, sodass Unternehmen nach semantischer Ähnlichkeit in Clustern zusammengefasst und benannte Themen sowie Ausreißer im gesamten Korpus entdeckt werden können. Unternehmen, deren Strategie nicht eindeutig zu einem Thema passt, werden automatisch hervorgehoben.

Von CoCo generierter SQL-Code