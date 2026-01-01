사용 사례
Snowflake 인터랙티브 분석
복잡하고 사일로화된 아키텍처에서 벗어나세요. Snowflake Interactive Analytics를 통해 모든 사용자와 AI 에이전트에게 서브초 단위 분석을 제공하고, 비즈니스 의사 결정을 가속화하세요.
개요
사람과 AI를 포함한 모든 사용자에게 빠른 답변 제공
사용 사례
고객 대면 애플리케이션
라이브 데이터에서 선택도가 높은 쿼리를 대규모로 서브초 지연 시간으로 실행합니다.
실시간 API 및 애플리케이션 백엔드
프로덕션 애플리케이션에서 지연 시간이 낮은 분석 쿼리를 직접 처리합니다.
임베디드 분석
라이브 데이터를 기반으로 수천 명의 고객에게 빠르고 안전한 대시보드를 제공합니다.
자율형 AI 에이전트
대기열이나 콜드 스타트 없이 최대 동시성을 처리합니다.
사용 사례
내부 비즈니스 분석
모든 내부 사용자에게 라이브 데이터에 대한 즉각적인 액세스를 제공합니다. 대기열도, 지연도 없습니다.
실시간 대시보드
수천 명의 동시 사용자가 빠르고 안정적인 쿼리 성능을 확보합니다.
재무 및 리스크 분석
시장에 결정적인 순간에도 지연 시간이 낮은 쿼리를 제공합니다.
옵저버빌리티 및 모니터링
고빈도 쿼리를 기반으로 알림을 생성하고 자동화 작업을 실행합니다.
모든 규모에서 온디맨드 인사이트 확보
사용자 전반의 수요가 피크에 달하는 순간에도 신뢰할 수 있는 준실시간 데이터로 시간에 민감한 핵심 의사 결정을 지원합니다.
신뢰할 수 있는 단일 플랫폼에서 분석 단순화
관리할 시스템이 줄어들면 관리해야 할 파이프라인도 줄어듭니다. 거버넌스가 적용된 단일 플랫폼에서 배치, 스트리밍, 실시간 서빙 분석을 실행합니다.
동일한 동시성에 필요한 웨어하우스 수를 줄여 비용 절감
높은 동시성과 지연 시간에 민감한 워크로드에 최적화된 인터랙티브 테이블과 웨어하우스를 활용하여 비용 효율성을 높이고 인프라 지출을 관리하세요.
이점
모든 순간의 가치를 극대화하는 Snowflake Interactive Analytics
성능
모든 동시성 수준에서 데이터 앱에 1초 미만의 쿼리 결과 제공
- 테라바이트 규모의 데이터와 수천 건의 동시 요청에서도 쿼리를 서브초 단위로 처리합니다.
- 최신 데이터를 활용해 시간에 민감한 의사 결정을 지원함으로써 비즈니스를 보호하고 성장시킵니다.
- 피크 부하에서도 빠른 성능과 가용성을 유지하는 인터랙티브 웨어하우스로 트래픽 급증에 대응합니다.
“Snowflake Interactive Analytics를 통해 판매자용 대시보드 성능을 10~30배 향상하고 응답 시간을 2~6초에서 200~300밀리초로 단축했으며 성능 저하 없이 동시 사용자 1,000명까지 확장했습니다.”
Avinash Enugu
성과
분석 워크로드에서 비용 대비 더 높은 성능 확보
- 고비용의 특화된 시스템을 제거하고 수작업 운영 부담을 줄여 비용 절감분을 전략적 이니셔티브에 재투자할 수 있습니다.
- 데이터 최신성을 실제 비즈니스 요구사항에 조정하세요. 배치 또는 스트리밍으로 수집하고 필요한 성능 수준에 대해서만 비용을 지불합니다.
- 고동시성 서빙 워크로드에 인터랙티브 테이블과 웨어하우스를 활용하여 더 빠른 인사이트를 제공하면서 인프라 지출을 통제하세요.
“Snowflake Interactive Tables와 Interactive Warehouses를 활용해 고동시성 워크로드를 더욱 효율적으로 확장했으며 쿼리 지연 시간을 60% 단축하고 비용을 45% 절감했습니다.”
Sainath Rachaputi
단순성
복잡한 분석 스택을 거버넌스가 적용된 단일 플랫폼으로 대체
- 배치, 스트리밍, 실시간 분석을 내장형 보안, 거버넌스, 엔드투엔드 암호화 기능을 갖춘 신뢰할 수 있는 단일 플랫폼에 통합하여 운영 부담을 줄이세요.
- 시스템 간 데이터 이동을 위한 복잡한 수동 ETL 프로세스를 없애 파이프라인 관리 대신 전략적 업무에 집중하세요.
- 개발자가 단일 플랫폼에서 작업할 수 있도록 애플리케이션 개발을 간소화하세요. 여러 SQL 방언을 번갈아 다룰 필요가 없습니다.
“외부 분석 엔진도 검토했지만 Snowflake는 인프라와 운영 부담을 상당 부분 줄여 줍니다. 덕분에 저희 팀은 또 다른 시스템을 관리하는 대신 데이터에 집중하고 고객에게 최상의 경험을 제공할 수 있습니다.”
Niklas Emanuelsson
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