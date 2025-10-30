マーケットプレイスのキャパシティドローダウンプログラム

コミット済みのSnowflake支出がすぐに利用できるため、チームは対象のサードパーティソリューション購入時に追加予算を要求する必要がありません。Snowflakeはパートナーへの支払いを処理することで、調達プロセスの迅速化とベンダー管理の簡素化を支援します。