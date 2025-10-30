コンテンツにスキップ

マーケットプレイスのキャパシティドローダウンプログラム

進化するビジネスニーズに柔軟に対応し続けることができます。Snowflakeへの支出を、これまで以上に柔軟に活用できます 

マーケットプレイスのキャパシティドローダウンプログラムにより、Snowflakeのお客様はコミット済みのSnowflake支出でパートナーデータやSaaSソリューションを購入し、財務の柔軟性と調達の迅速化を実現できます。

常にビジネスニーズを優先し、コミット済みのSnowflake支出の一部をSnowflakeやプラットフォーム関連のパートナーソリューションに柔軟に使用できます。

パートナーソリューションの調達を簡素化

コミット済みのSnowflake支出がすぐに利用できるため、チームは対象のサードパーティソリューション購入時に追加予算を要求する必要がありません。Snowflakeはパートナーへの支払いを処理することで、調達プロセスの迅速化とベンダー管理の簡素化を支援します。

重要なパートナーとの連携

Snowflakeマーケットプレイスには、データ、AI、SaaSのプロバイダーが数百社参加しており、その多くがこのプログラムを通じて支払いに対応しています。マーケットプレイスでパートナーのオファーを承諾する際は、既存のコミットメントを適用するだけです。

データとAIへの投資を戦略的な強みに変える

データとAIプラットフォームの支出をSnowflakeで一元化することで、調達したパートナーソリューションについての明確で統合されたビューを把握できます。この統合により、使用状況の透明性を高め、さまざまな部門にわたるコスト配分を簡素化しながら、購買力や交渉力を高めることができます。

パートナーエコシステム

パートナーソリューションでSnowflakeへの投資をさらに活用

Snowflakeマーケットプレイスは、AI-readyのデータ、コンテンツ、エージェントから、ネイティブアプリ、統合されたSaaSソリューションまで、多様なパートナーソリューションを提供します。マーケットプレイスのキャパシティドローダウンプログラムは、dbt、Fivetran、Immuta、Monte Carlo、Matillionなどの主要パートナーからの提供を簡素化します。

