マーケットプレイスのキャパシティドローダウンプログラム

ソリューション概要
Snowflake支出の活用を改善
Snowflakeキャパシティのコミットメントを利用して、Snowflakeパートナーソリューションを購入します。
進化するビジネスニーズに柔軟に対応し続けることができます。Snowflakeへの支出を、これまで以上に柔軟に活用できます ¶。
常にビジネスニーズを優先し、コミット済みのSnowflake支出の一部をSnowflakeやプラットフォーム関連のパートナーソリューションに柔軟に使用できます。
コミット済みのSnowflake支出がすぐに利用できるため、チームは対象のサードパーティソリューション購入時に追加予算を要求する必要がありません。Snowflakeはパートナーへの支払いを処理することで、調達プロセスの迅速化とベンダー管理の簡素化を支援します。
Snowflakeマーケットプレイスには、データ、AI、SaaSのプロバイダーが数百社参加しており、その多くがこのプログラムを通じて支払いに対応しています。マーケットプレイスでパートナーのオファーを承諾する際は、既存のコミットメントを適用するだけです。
メリット
支出の戦略
データとAIプラットフォームの支出をSnowflakeで一元化することで、調達したパートナーソリューションについての明確で統合されたビューを把握できます。この統合により、使用状況の透明性を高め、さまざまな部門にわたるコスト配分を簡素化しながら、購買力や交渉力を高めることができます。
パートナーエコシステム
Snowflakeマーケットプレイスは、AI-readyのデータ、コンテンツ、エージェントから、ネイティブアプリ、統合されたSaaSソリューションまで、多様なパートナーソリューションを提供します。マーケットプレイスのキャパシティドローダウンプログラムは、dbt、Fivetran、Immuta、Monte Carlo、Matillionなどの主要パートナーからの提供を簡素化します。