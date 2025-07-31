Zum Inhalt springen

Passen Sie sich flexibel den dynamischen Anforderungen Ihres Unternehmens an und optimieren Sie Ihre Snowflake-Ausgaben. 

Die Partnerliste ist nicht vollständig. Weitere Partner finden Sie im Snowflake Marketplace

Erfahren Sie, wie das Marketplace Capacity Drawdown Program es qualifizierten Snowflake-Kunden ermöglicht, Partnerdaten und SaaS-Lösungen über ihr bestehendes Snowflake-Kontingent zu beziehen – für maximale finanzielle Flexibilität und eine schnellere Beschaffung.

Mehr Flexibilität für Ihr Snowflake-Budget

Setzen Sie die Bedürfnisse Ihres Unternehmens stets an erste Stelle: Nutzen Sie Teile Ihres Budgets flexibel für Snowflake-Dienste oder plattformbezogene Partnerlösungen.

Cost Savings

Vereinfachte Beschaffung von Partnerlösungen

Da die Mittel bereits bereitstehen, entfällt die Beantragung zusätzlicher Budgets für qualifizierte Drittanbieter-Lösungen. Snowflake übernimmt die Zahlungsabwicklung, beschleunigt Ihre Prozesse und vereinfacht die Verwaltung.

Zusammenarbeit mit relevanten Partnern

Der Snowflake Marketplace bietet Zugriff auf hunderte Daten-, KI- und SaaS-Anbieter. Viele davon akzeptieren Zahlungen direkt über Ihr bestehendes Kontingent, sobald Sie ein Angebot auf dem Marketplace annehmen.

Vorteile

HÖHERER SNOWFLAKE-ROIDURCH GEBÜNDELTE PLATTFORM-AUSGABEN

Ausgabenstrategie

Verwandeln Sie Ihre Daten- und KI-Ausgaben in einen strategischen Vorteil

Gewinnen Sie eine klare, einheitliche Sicht auf beschaffte Partnerlösungen, indem Sie Ihre Ausgaben für Daten- und KI-Plattformen über Snowflake zentralisieren. Diese Konsolidierung stärkt Ihre Verhandlungsposition, erhöht die Transparenz und vereinfacht die Kostenallokation zwischen verschiedenen Abteilungen.

Partner-Ökosystem

Maximieren Sie Ihr Snowflake-Investment durch Partnerlösungen

Der Snowflake Marketplace bietet eine breite Palette an Partnerlösungen – von KI-fähigen Daten und Inhalten bis hin zu nativen Apps und integrierten SaaS-Lösungen. Das Marketplace Capacity Drawdown Program vereinfacht den Bezug von Angeboten führender Partner wie dbt, Fivetran, Immuta, Monte Carlo und Matillion.

