Solution Brief
Do More With Your Snowflake Spend
Nutzen Sie Ihre Snowflake-Kontingente für den Erwerb von Partnerlösungen.
Passen Sie sich flexibel den dynamischen Anforderungen Ihres Unternehmens an und optimieren Sie Ihre Snowflake-Ausgaben. ¶
Setzen Sie die Bedürfnisse Ihres Unternehmens stets an erste Stelle: Nutzen Sie Teile Ihres Budgets flexibel für Snowflake-Dienste oder plattformbezogene Partnerlösungen.
Da die Mittel bereits bereitstehen, entfällt die Beantragung zusätzlicher Budgets für qualifizierte Drittanbieter-Lösungen. Snowflake übernimmt die Zahlungsabwicklung, beschleunigt Ihre Prozesse und vereinfacht die Verwaltung.
Der Snowflake Marketplace bietet Zugriff auf hunderte Daten-, KI- und SaaS-Anbieter. Viele davon akzeptieren Zahlungen direkt über Ihr bestehendes Kontingent, sobald Sie ein Angebot auf dem Marketplace annehmen.
Vorteile
Ausgabenstrategie
Gewinnen Sie eine klare, einheitliche Sicht auf beschaffte Partnerlösungen, indem Sie Ihre Ausgaben für Daten- und KI-Plattformen über Snowflake zentralisieren. Diese Konsolidierung stärkt Ihre Verhandlungsposition, erhöht die Transparenz und vereinfacht die Kostenallokation zwischen verschiedenen Abteilungen.
Partner-Ökosystem
Der Snowflake Marketplace bietet eine breite Palette an Partnerlösungen – von KI-fähigen Daten und Inhalten bis hin zu nativen Apps und integrierten SaaS-Lösungen. Das Marketplace Capacity Drawdown Program vereinfacht den Bezug von Angeboten führender Partner wie dbt, Fivetran, Immuta, Monte Carlo und Matillion.