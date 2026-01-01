Siemensにとって、データ・ドリブンであることは、単なるデジタルトランスフォーメーションというよりも、全社を包括する哲学そのものです。数年前から同社はデータの活用方法を根本から見直し、意思決定を強化し、プロセスを自動化してイノベーションを解き放つための、重要な運用上のインサイト獲得を目指してきました。

Siemens AGでクラウドオペレーション責任者兼チーフテクノロジーアーキテクトを務めるChristian Meyer氏は、データ活用に対する同社の壮大なビジョンが、既存インフラの大きな課題を浮き彫りにしたと説明します。 「当時、我々はオンプレミス環境において世界最大級のSAP HANAデータレイクを運用していました。これまでのニーズは十分に満たしていましたが、拡張が難しく、構造化データと非構造化データの混在に対応することが困難になっていました。また、クラウドへのデータ抽出や、AIソリューションの大規模な統合も課題でした。さらに、ストレージとコンピュートが分離されていなかったため、コストの増大に拍車がかかっていたのです」

データ・ドリブンな戦略を適切に実行し、SaaS（Software-as-a-Service）プラットフォームの導入・開発を進め、直面していた技術的課題を克服するために、Siemensはデータへのアプローチを刷新することを決断しました。データリネージ（データの来歴管理）機能を備え、あらゆる種類や規模のデータを処理でき、高度なデータ共有機能によってより多くのビジネスユーザーがデータを活用できるようなデータプラットフォームへとアップグレードを図ったのです。

「我々はこの機会を利用して、これまでのデータ管理のあり方を根本から見直しました」とMeyer氏は語ります。「オンプレミス環境からクラウドへ移行し、それに伴うメリットを最大限に活かすことで、パートナーにより効果的なサービスを提供したいと考えたのです。Snowflakeは、当社の厳しいサイバーセキュリティ要件を満たした上で、運用コストの最適化も実現してくれました」

この移行プロジェクトにおいて、Siemensはいくつかの課題に直面しました。第一に、ソースシステムからの全データをニアリアルタイムでレプリケーション（複製）する必要がありました。さらに、データプロダクト間に存在するすべての依存関係を分析することも求められたのです。

「我々はSNP Glueを利用して、50以上のERPシステムから1日に15億件を超える変更データをSnowflakeへとレプリケーションしました。さらに、dbtと社内のインナーソース用GitLabプラットフォーム（code.siemens.com）でデータフローを開発することで、複雑なプロセスをうまく管理し、Snowflakeへの移行を成功させました。それ以来、我々はその恩恵を享受し続けています」とMeyer氏は語ります。